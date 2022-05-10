Steers sell to a top price of £1,820 at Armoy

Steers sold to a top price of £1,820 for 700kgs, Heifers to £1,600 for 680kgs, Fat Cows were a tremendous trade selling to £2,000 paid for a great Charolais low weighing 870kgs.
LEADING PRICES
STEERS: Ivan Smyth, Bushmills, Lim, 700kgs £1,820, 690kgs £1,720, 470kgs £1,090. Cahal McMullan, Loughguile, Lim, 580kgs £1,460, 560kgs £1,470, 590kgs £1,360, 540kgs £1,300, 550kgs £1,540. Brian McAuley, Bushmills, B/B, 560kgs £1,360, 590kgs £1,350, 570kgs £1,310. F McCaughan, Bushmills, Char, 460kgs £1,040, 500kgs £1,100, 510kgs £1,100, 460kgs £1,030, 420kgs £980. Robt McAllister, Bushmills, B/B, 570kgs £1,340, 540kgs £1,230, 570kgs £1,280. Dominic Kinney, Cushendall, Char, 550kgs £1,280, 490kgs £1,190, 500kgs £1,120, 500kgs £1,120, 500kgs £1,140. RJ Dewart, Ballymoney, ST, 540kgs £1,140. John Darragh, Ballyvoy, A/A, 350kgs £890, 360kgs £890, 300kgs £830, 310kgs £830. David Steele, Glenarm, Char, 480kgs £1,140, 500kgs £1,180, 480kgs £1,030. Cahal McMullan, Loughguile, Lim, 510kgs £1,170, 550kgs £1,200. JJ McAlister, Cushendall, Char, 430kgs £930. Jas Wilson, Armoy, Lim, 480kgs £1,110, 500kgs £1,190. Paddy McMullan, Corkey, B/B, 290kgs £690, 400kgs £940, 280kgs £710, 300kgs £890, 320kgs £800. Stephen Cochrane, Bushmills, A/A, 500kgs £1,160, 505kgs £1,140. D Kinney, Cushendall, Char, 550kgs £1,180. Hubert McLean, Armoy, Lim, 440kgs £1,000. G Emerson, Cushendall, Lim, 310kgs £810. C Kerrigan, Randalstown, Sim, 410kgs £1,030. Daphne Walsh, Londonderry, Fres, 600kgs £1,140, 620kgs £1,220, 600kgs £1,070.
HEIFERS: C Battersby, Bushmills, A/A, 680kgs £1,600. Cahal McMullan, Loughguile, Lim, 630kgs £1,520. A & D Glass, Ballycastle, Lim, 600kgs £1,490, 610kgs £1,480, 560kgs £1,310, 505kgs £1,290. Warwick Farms, Ballymena, Lim, 550kgs £1,300, 505kgs £1,180, 530kgs £1,180, 510kgs £1,290. Cahal McMullan, Loughguile, Lim, 520kgs £1,210, 540kgs £1,200, 500kgs £1,160, 530kgs £1,330, 550kgs £1,330, 505kgs £1,260. C Battersby, Bushmills, A/A, 680kgs £1,490, 590kgs £1,370. Paddy McMullan, Corkey, B/B, 290kgs £890, 350kgs £810, 270kgs £830, 300kgs £780, 305kgs £760. Alan Murphy, Cushendall, Char, 430kgs £1,050, 350kgs £830, 430kgs £1,000, 470kgs £1,090. Stephen Cochrane, Bushmills, A/A, 530kgs £1,250. A & D Jamison, Ballintoy, A/A, 660kgs £1,430, 650kgs £1,340. Wm Jamison, Armoy, A/A, 590kgs £1,290, 580kgs £1,360, 600kgs £1,320. RJ Dewart, Ballymoney, Char, 530kgs £1,170. Alan Archibald, Coleraine, Lim, 520kgs £1,110.
FAT COWS: A Wilson, Armoy, Char, 870kgs £2,000. Darryl McIntosh, Glenariffe, Lim, 505kgs £1,160. Chas McAlister, Cushendall, A/A, 790kgs £1,450, 620kgs £1,200. WJ Bartlett, Armoy, Fres, 680kgs £1,040. Robt Magill, Larne, IM, 550kgs £850. Gab Emerson, Cushendall, Lim, 670kgs £1,540, HER, 680kgs £1,170.
SUCKLERS: J C Cassley, Armoy, Aged Cow Bull Calf, £1,450. WD McAuley, Cushendall, Aged Cow Bull Calf £1,310.
Sale every Monday night at 6.30pm
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Auctioneers: Armoy Livestock Mart Ltd