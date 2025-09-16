Steers selling to a top price of £2,680 at Armoy Mart
Steers sold to a top of £2,680 paid to Mr Robert Getty, Armoy, for a 700kg Charolais.
Heifers sold to £2,500 paid for a 500kgs Charolais from Mr Sean McCambridge, Ballycastle.
Leading prices
Steers
John McCambridge, Ballycastle, Charolais, 500kgs £2,360, 540kgs £2,480, 520kgs £2,350, 530kgs £2,370, 480kgs £2,130, 500kgs £2,280, 505kgs £2,260, 520kgs £2,300, 490kgs £2,280, 410kgs £1,880. Robert Getty, Armoy, Charolais, 700kgs £2,680, 640kgs £2,380, 590kgs £2,320. G A Rea, Finvoy, Charolais, 370kgs £1,880, 300kgs £1,350, 400kgs £1,600.
F Daly, Cushendall, Fleckvieh, 390kgs £1,730. Paddy Black, Ballycastle, Aberdeen Angus, 450kgs £1,810, 420kgs £1,730, 425kgs £1,800. Paul Black, Ballycastle, Limousin, 520kgs £2,320, 590kgs £2,400, 470kgs £1,960, 570kgs £2,280. Gerard McVicker, Ballymoney, Limousin, 420kgs £1,880, 460kgs £1,980, 400kgs £1,860, 380kgs £1,750. Brian McCurdy, Bushmills, Limousin, 360kgs £1,760, 390kgs £1,950, 405kgs £1,920, 420kgs £1,740. Liam Devlin, Armoy, Aberdeen Angus, 590kgs £2,210, 590kgs £2,190, 600kgs £2,300. John Todd, Ballycastle, Shorthorn beef, 530kgs £2,020, 500kgs £1,860, 660kgs £2,340. Vincent Hughes, Ballymena, Aberdeen Angus, 580kgs £2,150, 550kgs £2,020, 490kgs £1,840, 490kgs £1,840, 480kgs £1,770. WD Marshall, Cloughmills, Limousin, 370kgs £1,690, 350kgs £1,510, 330kgs £1,480, 300kgs £1,460. David Chestnutt, Bushmills, Charolais, 510kgs £2,070. Robert Chambers, Ballycastle, Aberdeen Angus, 500kgs £1,880, 470kgs £1,850, 500kgs £1,930. Seamus Boyle, Dunloy, Parthenais, 400kgs £1,610, 340kgs £1,390. William Smyth, Ballycastle, Simmental, 640kgs £2,380, 630kgs £2,130, 660kgs £2,460, 700kgs £2,480. John Woodside, Ballycastle, Belgian Blue, 400kgs £1,710, 430kgs £1,850. Hilary Campbell, Coleraine, Montbeliarde, 650kgs £2,320, 580kgs £2,050, 650kgs £2,090, 560kgs £1,930, 600kgs £2,180. D McAuley, Cushendall, Hereford, 440kgs £1,750, 450kgs £1,810, 430kgs £1,790. Gordon Wilson, Glenarm, Fleckvieh, 400kgs £1,680, 450kgs £1,750, 400kgs £1,690. G McVicker, Ballymoney, Limousin, 305kgs £1,400, 410kgs £1,770, 400kgs £1,670. John Mcguckian, Cloughmills, Hereford, 550kgs £2,060, 510kgs £1,860, 520kgs £1,940, 570kgs £2,110. Ballyclare Farm, Hereford, 390kgs £1,600, 410kgs £1,650, 305kgs £1,390. William McCurdy, Finvoy, Aberdeen Angus, 460kgs £1,750, 510kgs £1,960, 580kgs £2,090. Thomas Brown, Bushmills, Limousin, 600kgs £2,240, 540kgs £2,090. William Graham, Bushmills, Simmental, 570kgs £2,200, 605kgs £2,340.
Heifers
John McCambridge, Ballycastle, Charolais, 500kgs £2,380, 470kgs £2,200, 460kgs £2,050, 500kgs £2,300, 460kgs £2,110, 410kgs £1,900, 390kgs £1,850, 470kgs £2,140, 490kgs £2,200, 435kgs £2,110, 500kgs £2,250, 520kgs £2,250, 560kgs £2,500, 500kgs £2,21,0. Colm McFall, Ballycastle, Limousin, 520kgs £2,090, 550kgs £2,370, 580kgs £2,290, 570kgs £2,250. G McVicker, Ballymoney, Limousin, 400kgs £1,640, 300kgs £1,250, 290kgs £1,220, 340kgs £1,360. Liam Devlin, Armoy, Aberdeen Angus, 530kgs £2,070, 560kgs £2,110, 580kgs £2,150, 540kgs £2,010. Thomas Brown, Bushmills, Limousin, 420kgs £1,730. Conal McCafferty, Dunloy, Belgian Blue, 530kgs £2,130, 550kgs £2,170, 550kgs £2,040. GA Rea, Finvoy, Aberdeen Angus, 340kgs £1,470, 400kgs £1,690. Colm McFall, Ballycastle, Limousin, 610kgs £2,280. Pat Black, Ballycastle, Aberdeen Angus, 470kgs £1,800.
Fat cows
Sold to £2,110 paid to Mr M Douthart, Armoy for a 605kgs Aberdeen Angus cow.
Sale every Monday night at 6.30pm.
Watch live and bid with mart eye.
Auctioneers: Armoy Livestock Mart Ltd.