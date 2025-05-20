Steers selling to a top price of £2,810 for a 700kg Charolais at Armoy Mart
Steers sold to a top price of £2,810 for a 700kg Charolais steer from Mr Niall McKeague, Ballycastle.
Heifers sold to £2,400 for a 560kgs Limousin from Mr James McCaughan, Armoy.
Fat cows sold to £2,720 paid to CS and DJ Currie, Mosside for a 730kg Limousin cow.
Leading prices
Steers
N McKeague, Ballycastle, Charolais, 700kgs £2,810, 710kgs £2,620, 650kgs £2,360, 640kgs £2,330, 670kgs £2,440. Frank McCaughan, Bushmills, Charolais, 580kgs £2,380, 500kgs £2,000, 520kgs £2,080, 590kgs £2,140. Ken McCord, Antrim, Limousin, 460kgs £1,860, 480kgs £1,940, 500kgs £1,930, 500kgs £1,890. William Morrison, Mosside, Aberdeen Angus, 580kgs £2,360, 520kgs £2,060, 520kgs £1,990, 500kgs £1,900. John McNeill, Cushendun, Charolais, 300kgs £1,420, 330kgs £1,480, 310kgs £1,420, 300kgs £1,380. Pat Brown, Ballycastle, Limousin, 530kgs £2,070, 570kgs £2,070, 600kgs £2,120, 570kgs £2,000, 600kgs £2,100, 550kgs £1,970. E Young, Armoy, Limousin, 400kgs £1,700, 405kgs £1,680. Stephen Hartin, Ballycastle, Charolais, 670kgs £2,490, 650kgs £2,360, 750kgs £2,660, 710kgs £2,540, 670kgs £2,340. A and M McKeegan, Glenarm, Limousin, 390kgs £1,800, 310kgs £1,330. Walter McBride, Ballyvoy, Friesian, 405kgs £1,550. Brian McAuley, Bushmills, Limousin, 680kgs £2,400, 500kgs £1,940, 615kgs £2,240. Ken Wilkinson, Ballintoy, Friesian, 500kgs £1,690, 500kgs £1,680. Warwick Farms, Ballymena, Aberdeen Angus, 300kgs £1,180, 305kgs £1,200, 3, 205kgs £1,000 each. Stephen Hunter, Dervock, Belgian Blue, 450kgs £1,700, 540kgs £1,990. WD Marshall, Cloughmills, Limousin, 340kgs £1,400, 305kgs £1,290.
Heifers
Jas E McCaughan, Armoy, 560kgs £2,400, Limousin, 5440kgs £2,200, 580kgs £2,390, 500kgs £2,020, 605kgs £2,360, 490kgs £2,010, 520kgs £2,190, 560kgs £2,180, 570kgs £2,150. John McNeill, Cushendun, Charolais, 320kgs £1,440, 360kgs £1,480, 300kgs £1,330, 290kgs £1,250, 330kgs £1,540. FJ Mulvenna, Glenarm, Limousin, 300kgs £1,380, 300kgs £1,370. WD Marshall, Cloughmills, Limousin, 415kgs £1,840, 400kgs £1,480, 400kgs £1,460, 405kgs £1,390, 440kgs £1,590. E Young, Armoy, Limousin, 350kgs £1,320, 380kgs £1,480. F McCaughan, Bushmills, Charolais, 540kgs £1,960. Michael McKenna, Dervock, Stabiliser, 590kgs £1,990, 560kgs £1,870, 520kgs £1,770, 600kgs £1,950, 560kgs £1,860, 520kgs £1,710, 500kgs £1,670, 500kgs £1,720, 530kgs £1,700. K Wilkinson, Ballintoy, Fleckvieh, 520kgs £1,730, 500kgs £1,650.
Fat cows
CJ and DJ Currie, Mosside, Charolais, 730kgs £2,720, 720kgs £2,550. S McDonnell, Ballyvoy, Limousin, 760kgs £2,060, 640kgs £1,860.
