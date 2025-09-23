Steers selling to a top price per head of £2,660 at Armoy Mart
Steers sold to a top price per head of £2,660 paid to Mr John McAllister, Ballinastraid for a 690kgs Charolais steer.
Heifers sold to £2,280 for a 610kgs heifer from Mr John Todd, Ballycastle.
Fat cows sold to £2,620 paid to Mr John McCKillop, Cushendall for a 760kgs Blonde d'Aquitaine cow.
Leading prices
Steers
John McAlister, Ballintoy, Charolais, 690kgs £2,660. Danny McAlister, Cushendall, Charolais, 640kgs £2,500, 570kgs £2,440, 490kgs £2,300, 505kgs £2,260, 520kgs £2,260, 460kgs £1,990, 480kgs £2,040, 490kgs £2,140, 460kgs £1,980, 440kgs £1,880, 500kgs £2,260, 370kgs £1,660. John Alcorn, Coleraine, Simmental, 350kgs £1,600, 400kgs £1,850, 480kgs £2,290. Maurice McVicker, Ballycastle, Limousin, 330kgs £1,540, 360kgs £1,760. Brian McAuley, Bushmills, Aberdeen Angus, 570kgs £2,130, 590kgs £2,250, 560kgs £2,120. Seamus Hill, Ballycastle, Limousin, 480kgs £2,150, 490kgs £2,130, 480kgs £2,120. George Steele, Bushmills, Shorthorn beef, 590kgs £2,200, 540kgs £2,000. Paddy Black, Ballycastle, Aberdeen Angus, 350kgs £1,570, 400kgs £1,700, 420kgs £1,780, 400kgs £1,700, 360kgs £1,650. J D Wilson, Armoy, Charolais, 400kgs £1,800, 450kgs £1,920, 440kgs £1,990, 500kgs £2,180, 470kgs £2,110, 320kgs £1,550, 340kgs £1,570, 480kgs £2,180. 400kgs £1,830, 460kgs £2,100, 400kgs £1,750. A Getty, Bushmills, Aberdeen Angus, 470kgs £1,850, 480kgs £1,840, 460kgs £1,680, 460kgs £1,760. Representatives of Mr A Parkhill, Ballymoney, Simmental, 190kgs £1,120, 300kgs £1,510. George Kerr, Cullybackey, Aberdeen Angus, 550kgs £2,060, 530kgs £2,030, 505kgs £1,870, 540kgs £1,970, 500kgs £1,850, 550kgs £2,100, 500kgs £1,940. Coleraine farmer, Charolais, 200kgs £1,070, 290kgs £1,400, 230kgs £1,310, 240kgs £1,250. S Hill, Ballycastle, Limousin, 490kgs £1,980. Darren Johnston, Glenarm, 3 No Friesian bulls, 500kgs £1,720.
Heifers
John Todd, Ballycastle, Limousin, 590kgs £2,200, 600kgs £2,280, 530kgs £2,110. Liam Devlin, Armoy, Belgian Blue, 580kgs £2,260, 590kgs £2,190, 560kgs £2,150, 550kgs £2,040.
D Morrison, Armoy, Aberdeen Angus, 550kgs £2,000, 640kgs £2,250, 570kgs £2,100, 640kgs £2,230. Paddy Black, Ballycastle, Aberdeen Angus, 430kgs £1,740. John D Wilson, Armoy, Charolais, 450kgs £1,800, 480kgs £1,96-, 440kgs £1,8920, 460kgs £1,870, 510kgs £2,100, 490kgs £1,960, 380kgs £1,690. A Getty, Bushmills, Aberdeen Angus, 480kgs £2,100. E McFetridge, Armoy, Belgian Blue, 340kgs £1,290, 360kgs £1,350, 350kgs £1,370, 360kgs £1,360, 400kgs £1,540. A White, Mosside, Belgian Blue, 530kgs £1,960. Warwick Farms, Kells, Aberdeen Angus, 500kgs £1,970, 540kgs £1,850. George Steele, Bushmills, Shorthorn, 500kgs £1,870. Michael McDonnell, Martinstown, Hereford, 450kgs £1690, 390kgs £1,460.
Fat cows
John A McKillop, Cushendall, Blonde d'Aquitaine, 760kgs £2,620. John Jas McAlister, Cushendall, Limousin, 700kgs £2,280, 700kgs £1,880, 600kgs £1,410, 600kgs £1,610. John A McKillop, Cushendall, Limousin, 640kgs £1,940. John D Wilson, Armoy, Limousin, 740kgs £2,200. M Casey, Loughguile, Fleckvieh, 620kgs £2,160. Liam McFaul, Rathlin, Aberdeen Angus, 680kgs £1,680, 700kgs £1,700.
Sale every Monday night at 6.30pm.
Watch live and bid with mart eye.
Auctioneers: Armoy Livestock Mart Ltd.