Steers selling to £1700 at Dungannon

Heifers topped at £1580 700kg Limousin (226.00).

Dropped calves sold to £420 for a Belgian Blue bull.

Heifer calves topped at £400 Belgian Blue.

Suckled cows and calves peaked at £1700 Charolais cow with a Charolais bull calf at foot.

Weanlings sold to a height of £1140 for a 300kg Limousin heifer 378p per kg.

Male calves topped at £1030 for a 375kg Limousin (274.00).

Steers

Steer prices continue to hold firm with a top price paid of £1700 750kg Charolais (227.00) presented by G O’Neill, £1680 705kg Charolais (238.00), £1680 710kg Charolais (231.00); L Kerr £1680 740kg Charolais (227.00), £1560 660kg Charolais (236.00), £1500 655kg Charolais (229.00), £1380 605kg Simmental (228.00); P Quinn £1640 700kg Limousin (234.00), £1600 710kg Charolais (225.00); A Robinson £1600 690kg Hereford (232.00), £1490 660kg Charolais (226.00); J Hamill £1550 640kg Charolais (242.00); B Corrigan £1480 640kg Charolais (231.00), £1380 600kg Limousin (230.00); N Jenkinson £1420 620kg Limousin (229.00); J Dickson £1320 575kg Charolais (230.00); A Daly £1220 525kg Limousin (232.00); T Lagan £1200 525kg Limousin (229.00); J Hobson £1190 520kg Charolais (229.00), £1140 495kg Limousin (230.00), £1030 455kg Limousin (226.00) and M Coyle £1140 480kg Limousin (238.00), £1080 480kg Belgian Blue (225.00).

Heifers

Once again first choice heifers continue to sell sharply to peak at £1580 for a 700kg Limousin (226.00) presented by T McKinney; B Corrigan £1480 620kg Limousin (239.00), £1270 545kg Limousin (233.00); S Ewing £1330 590kg Charolais (225.00), £1300 585kg Hereford (222.00); J McCreesh £1290 575kg Charolais (224.00); K McGahan £1280 550kg Charolais (233.00), £1110 465kg Aberdeen Angus (239.00), £1090 490kg Charolais (222.00); J Dickson £1200 525kg Daq (229.00), £930 410kg Daq (227.00); L Willis £1180 480kg Charolais (246.00), £1120 480kg Charolais (233.00); S Sinnamon £1170 505kg Charolais (232.00); T Colbert £1090 470kg Charolais (232.00), £1080 475kg Charolais (227.00), £1030 440kg Charolais (234.00); B Daly £1070 475kg Limousin (225.00); J Hegarty £1060 430kg Limousin (247.00), £990 415kg Limousin (239.00) and L Willis £1000 445kg Charolais (225.00).

Fat cows cleared to a height of £1130 for a 740kg Belgian Blue (153.00) presented by H Richardson, £770 670kg Friesian (115.00).

Dropped calves

Dropped calf prices peaked at £420 for a Belgian Blue bull presented by R Burns, £350 Belgian Blue bull, £320 Belgian Blue bull, £300 x 2 Belgian Blue bulls; J Weir £420 Belgian Blue bull, £420 Hereford bull, £350 Hereford bull; Donmac Farms £420 Belgian Blue bull, £410 Belgian Blue bull, £330 Belgian Blue bull, £280 Belgian Blue bull; M McGuire £345 Aberdeen Angus bull; R Crawford £330 Limousin bull; W and J Bryson £330 x 2 Aberdeen Angus bulls, £330 Limousin bull; W Smith £310 Hereford bull; B O’Neill £300 x 2 Aberdeen Angus bulls and C Weir £260 x 2 Aberdeen Angus bull.

Meanwhile heifer calves topped at £400 x 2 Belgian Blue heifers presented by J Weir, £400 x 2 Hereford heifers, £390 Aberdeen Angus heifer; K Watters £380 Charolais heifer; Donmac Farms £340 Belgian Blue heifer; B O’Neill £300 x 3 Aberdeen Angus heifers, £250 Aberdeen Angus heifer and W Smith £300 Hereford heifer.

Suckled cows and calves topped at £1700 for a Charolais cow with a Charolais bull calf at foot presented by S Casey; H Wylie £1300 Hereford cow with a Aberdeen Angus heifer calf at foot; A McIvor £1260 Limousin cow with a Limousin heifer calf at foot.

Weanlings

An excellent entry of weanling saw male calves clear to a height of £1030 for a 375kg Limousin (274.00) presented by J Fleming, £950 350kg Limousin (272.00), £900 315kg Limousin (285.00), £860 305kg Limousin (280.00), £840 290kg Limousin (291.00); W and A Lucas £1010 390kg Charolais (257.00), £900 335kg Limousin (268.00), £900 340kg Limousin (266.00), £810 300kg Limousin (270.00); P Blevins £1000 330kg Limousin (301.00), £840 290kg Daq (288.00), £840 280kg Limousin (299.00), £710 255kg Limousin (280.00); D Litter £990 380kg Limousin (261.00), £950 315kg Limousin (299.00), £890 320kg Limousin (279.00), £880 330kg Limousin (265.00), £850 325kg Limousin (260.00); R McGee £990 375kg Charolais (263.00); D Nelson £970 340kg Limousin (285.00), £840 280kg Limousin (301.00); K Barnes £940 375kg Charolais (251.00); N McKiver £890 305kg Belgian Blue (289.00), £870 325kg Belgian Blue (268.00); R Magee £840 295kg Charolais (286.00), £800 300kg Charolais (266.00); P O’Hagan £660 210kg Limousin (310.00) and K Watters £630 170kg Charolais (375.00), £590kg Charolais (339.00), £440 150kg Charolais (291.00).