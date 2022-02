Steers selling to £1700 at Dungannon

Heifers cleared to £1510 625kg Limousin (242.00).

Dropped calves cleared to £395 Aberdeen Angus bull and heifer calves to £345 Belgian Blue.

Weanlings peaked at £1090 for a 390kg Limousin steer (280.00).

Wweanling heifers topped at £990 for a 345kg Charolais (287.00).

Steers

A eager ring side of buyers ensured a brisk trade was recorded for all classes of Steers with a top price of £1700 paid for a 790kg Limousin (215.00) presented by G Allen, £1680 770kg Limousin (218.00), £1480 655kg Limousin (226.00), £1390 605kg Limousin (230.00); A McMullan £1580 700kg Blonde d’Aquitaine (226.00), £1560 680kg Limousin (229.00); P Quinn £1440 610kg Limousin (236.00), £1390 570kg Charolais (244.00), £1370 575kg Limousin (238.00), £1300 560kg Limousin (232.00); W J Parks £1410 630kg Charolais (224.00), £1330 545kg Charolais (244.00), £1330 570kg Limousin (233.00); K Cush £1350 550kg Charolais (246.00), £1340 570kg Limousin (235.00), £1320 550kg Aberdeen Angus (240.00), £1270 540kg Limousin (235.00), £1090 485kg Charolais (225.00); F McKenna £1250 480kg Charolais (260.00), £1120 390kg Limousin (287.00), £1100 420kg Limousin (262.00), £1020 435kg Limousin (235.00), £990 385kg Limousin (257.00); S Somerville £1200 470kg Charolais (255.00); J Quinn £1080 465kg Aberdeen Angus (232.00), £1070 485kg Simmental (221.00), £1010 445kg Simmental (227.00), £890 375kg Simmental (237.00), £860 380kg SH (226.00) and B Daly £990 410kg Limousin (242.00).

Heifers

A quality entry of heifers resulted in some fantastic prices being paid with a height of £1510 for a 625kg Limousin (242.00) presented by M Harrison, £1480 600kg Limousin (247.00), £1440 575kg Limousin (250.00), £1240 520kg Charolais (239.00); J Hamill £1490 610kg Charolais (244.00), £1360 550kg Charolais (247.00); E Cartwright £1470 600kg Charolais (245.00), £1410 600kg Charolais (235.00), £1390 555kg Charolais (251.00), £1300 545kg Charolais (239.00); M Nelson £1330 555kg Charolais (240.00), £1250 505kg Charolais (248.00), £1180 510kg Charolais (231.00); A Dungannon producer £1310 555kg Charolais (236.00), £1300 580kg Simmental (224.00), £1250 540kg Limousin (231.00); P Curran £1260 525kg Limousin (240.00), £1230 505kg Limousin (244.00), £1230 520kg Simmental (237.00), £1160 510kg Charolais (228.00); K Burrows £1190 470kg Limousin (253.00), £1100 490kg Limousin (225.00), £1070 445kg Limousin (240.00) and J Potter £1040 455kg Limousin (229.00).

Dropped calves

A brisker trade for calves saw bull calves sell to £395 Aberdeen Angus presented by E Fox, £290 Belgian Blue bull; W and H Gourley £375 Aberdeen Angus bull; S McMullan £355 x 2 bulls, £335 Aberdeen Angus bull; a local producer £310 Aberdeen Angus bull; E Lavery £290 Hereford bull, £280 Belgian Blue bull and R Crawford £265 Aberdeen Angus bull, £245 Aberdeen Angus bull.

Friesian bulls sold from £45 to £105.

Heifer calves topped at £345 Belgian Blue heifer presented by E Laverty; S McMullan £335 Aberdeen Angus heifer; R Miskimmons £320 Friesian heifer and R Crawford £275 Aberdeen Angus heifer, £255 Aberdeen Angus heifer, £230 Aberdeen Angus heifer.

Weanlings

Weanling prices continue to strengthen with male calves selling to £1090 390kg Limousin (280.00) presented by F McConville, £1070 400kg Limousin (267.00), £970 320kg Limousin (302.00), £960 335kg Limousin (285.00); Coolwynds Farm £1030 380kg Limousin (271.00); B McGeown £1010 345kg Limousin (292.00), £970 360kg Charolais (269.00); C McAninley £990 345kg Charolais (286.00); K J McCann £980 390kg Charolais (250.00); B Daly £960 358kg Limousin (268.00); R Douglas £900 340kg Charolais (262.00), £880 305kg Charolais (288.00), £850 330kg Charolais (258.00), £720 285kg Charolais (250.00), £670 265kg Charolais (253.00); D Nelson £850 325kg Limousin (261.00), £770 275kg Limousin (281.00) and J Weir £825 305kg Charolais (269.00), £755 240kg Charolais (310.00).