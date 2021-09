Steers selling to £1930 at Kilrea

All types of calves required to satisfy demand.

Good selection of weanlings on offer.

Dropped calves

Bull calves

Ballymena farmer, Limousin £655; Kilrea farmer, Limousin £645, Aberdeen Angus £620; Limavady farmer, Limousin £590; Portglenone farmer, Limousin £560; Coleraine farmer, Charolais £535; Millisle farmer, Charolais £495, £490, £405, £375, Belgian Blue £370, Shorthorn beef £350; Ballyclare farmer, Limousin £460, £410; Greysteel farmer, Aberdeen Angus £450; Coleraine farmer, Stabiliser £440, £375, £350; Garvagh farmer, Aberdeen Angus £440, £230; Garvagh farmer, Aberdeen Angus £435; Draperstown farmer, Simmental £410, Friesian £270; Dervock farmer, Aberdeen Angus £405, £305; Ballymoney farmer, Aberdeen Angus £380, Fleckvieh £265; Coagh farmer, Belgian Blue £365, £350, Montbeliarde £250; Busmills farmer, Aberdeen Angus £360, Fleckvieh £330; Desertmartin farmer, Simmental £355; Ahoghill farmer, Belgian Blue £315, Aberdeen Angus £245; Limavady farmer, Belgian Blue £305; Ballymoney farmer, Belgian Blue £290, Limousin £255; Upperlands farmer, Aberdeen Angus £275; Limavady farmer, Aberdeen Angus £256; Ballymoney farmer, Parthenais £240; Cullybackey farmer, Hereford £240; Upperlands farmer, Hereford £240; Tobermore farmer, Friesian £210 and Moneymore farmer, Friesian £205.

Heifer calves

Kilrea farmer, Limousin £665, Charolais £650, Blonde d’Aquitaine £615, Limousin £610, Charolais £560, Aberdeen Angus £555, £545, Hereford £440; Randalstown farmer, Belgian Blue £540; Dungiven farmer, Limousin £515, £470, £455; Toomebridge farmer, Limousin £500; Ballyclare farmer, Limousin £475, £455; Coagh farmer, Belgian Blue £450, £330; Ballymoney farmer, Belgian Blue £440, £280; Maghera farmer, Belgian Blue £425; Ballymena farmer, Aberdeen Angus £400, £365; Magherafelt farmer, Hereford £400; Millisle farmer, Charolais £380; Coagh farmer, Aberdeen Angus £350, £255; Limavady farmer, Charolais £345; Ballymena farmer, Simmental £340, £305; Bushmills farmer, Limousin £335; Dervock farmer, Aberdeen Angus £315; Londonderry farmer, Simmental £315, Aberdeen Angus £210; Ballymoney farmer, Aberdeen Angus £310; Garvagh farmer, Aberdeen Angus £275; Upperlands farmer, Aberdeen Angus £265; Bushmills farmer, Charolais £250; Ahoghill farmer, Aberdeen Angus £230 and Cullybackey farmer, Aberdeen Angus £200.

Friesian calves

Super trade. More required to satisfy demand. Good young calves to £270. Good demand for thick types. Young Friesian calves needed.

Weanlings/suckler calves (60)

A great entry of weanlings met an outstanding trade for all types on offer, both for Continental beef bred types, Friesian cross types and Friesian and Holstein lumps.

Weanlings sold to a top of £880 and 328ppk.

More required to satisfy demand. Customers for cattle up to 18 months.

Monday, September 20, 2021: A good entry of 580 fat lambs and ewes met a sharper trade with quality lambs in good demand. Lambs to £4.73 per kg and to top of £112. Fat ewes to £122.

Lambs (500)

Ballymena farmer, 18.5k £87.50 (473), 23.5k £100 (426); Ballymoney farmer, 20.5k £94.50 (461); Garvagh farmer, 22.5k £103 (458); Knockloughrim farmer, 23k £105 (457); Magherafelt farmer, 19.5k £89 (456), 21.5k £93.50 (435); Dungiven farmer, 16k £73 (456); Limavady farmer, 22.5k £102 (453), 23.5k £100 (426); Kilrea farmer, 23k £104 (452), 25k £102.50 (410); Ballykelly farmer, 22k £99 (450); Garvagh farmer, 20k £89 (445), 22.5k £94.50 (420); Cullybackey farmer, 20.5k £91.50 (446); Toomebridge farmer, 23.5k £104.50 (445), 24k £104 (433); Portglenone farmer, 21k £93.50 (445); Limavady farmer, 21k £92.50 (441); Limavady farmer, 24k £105.50 (440); Aghadowey farmer, 23k £101 (439), 25k £103 (412); Coleraine farmer, 21k £92 (438), 21.5k £94 (437); Kilrea farmer, 21.5k £94 (437); Upperlands farmer, 25k £108.50 (434); Portglenone farmer, 22.5k £97.50 (433), 22k £93.50 (425); Rasharkin farmer, 24k £104 (433); Coleraine farmer, 22.5k £96.50 (429); Garvagh farmer, 22.5k £96 (427); Kilrea farmer, 22.5k £96 (427); Eglinton farmer, 25k £102.50 (410) and Ballymena farmer, 26k £106.50 (410).

Fat ewes (80) on offer met a super trade for all types on offer including grazing types. Good entry of ewes to £122. More ewes needed.

Tuesday, September 21, 2021: A super entry of 95 dairy stock met a super trade with more quality lots required.

Springing heifers selling to £1840.

Local farmer, springing Friesian heifers due Aberdeen Angus to £1840, £1820, £1720, £1680, £1660, £1640, £1600, £1520, £1500; Ballyclare farmer, calved cow to £1610 and Londonderry farmer, batch of maiden heifers to £850, £830, £810;

More stock required weekly.

Wednesday, September 22, 2021: A super entry of 450 fat cows, sucklers and store cattle met an outstanding trade with all types of stock in demand.

Steers selling to £1930, heifers to £1590.

Fat cows and bulls selling to £1380.

Fat cows: 80 on offer. Flying trade - more required.

Carrickfergus farmer, 660k Limousin £1330 (202), 590k Belgian Blue £1160 (197), 520k Limousin £890 (171), 670k £1070 (160), 550k Hereford £850 (155), 750k Shorthorn beef £1140 (152); Cloughmills farmer, 690k Holstein £1380 (200), 630k £840 (133); Ballycastle farmer, 790k Limousin £1520 (192), 560k £880 (157); Macosquin farmer, 570k Blonde d’Aquitaine £1070 (188), 570k Stabiliser £860 (151); Ballymoney farmer, 560k Montbeliarde £1000 (179), 510k £800 (157), 550k £770 (140); Maghera farmer, 710k Hereford £1210 (170), 670k Belgian Blue £1020 (152), 610k Hereford £910 (149); Ballycastle farmer, 600k Friesian £1000 (167), 410k £570 (139); Antrim farmer, 590k Friesian £970 (164); Dungiven farmer, 730k Limousin £1180 (162), 580k Shorthorn beef £900 (155); Maghera farmer, 690k Limousin £1100 (159); Aghadowey farmer, 660k Simmental £1040 (158); Ballintoy farmer, 590k Holstein £920 (156), 690k Fleckvieh £1040 (151); Coleraine farmer, 770k Holstein £1170 (152), 770k £1110 (144), 750k £1040 (139); Ballintoy farmer, 570k Limousin £860 (151); Coleraine farmer, 780k Fleckvieh £1180 (151), 690k Holstein £950 (138); Macosquin farmer, 830k Friesian £1230 (148); Garvagh farmer, 700k Friesian £1020 (146); Ballyronan farmer, 650k Friesian £930 (143); Moneymore farmer, 710k Shorthorn £1000 (141); Glarryford farmer, 640k Friesian £860 (134); Portglenone farmer, 830k Limousin £1110 (134); Portglenone farmer, 570k Limousin £750 (132) and Garvagh farmer, 720k Holstein £940 (131).

Suckler stock

Macosquin farmer, second calver Limousin with Limousin bull calf at foot to £1570; and Maghera farmer, Limousin bull to £1440.

All types of suckler stock required.

Heifers

Macosquin farmer, 410k Simmental £1400 (342), 430k £1340 (312), 420k £1080 (257), 410k Limousin £1020 (249), 430k £1070 (249), 330k Charolais £810 (246), 300k Simmental £730 (243), 460k Limousin £1110 (241), 310k Simmental £740 (239), 420k Charolais £1000 (238), 400k £930 (233), 440k £1010 (230), 510k Simmental £1140 (224); Dunloy farmer, 480k Charolais £1500 (313), 530k £1570 (296), 510k £1480 (290), 510k £1430 (280), 500k £1300 (260), 530k £1300 (245), 530k £1290 (243), 550k £1330 (242), 530k £1270 (240), 520k £1230 (237), 530k £1250 (236), 550k £1260 (229), 520k £1170 (225), 600k £1350 (225); Ballycastle farmer, 355k Limousin £900 (254); Limavady farmer, 600k Blonde d’Aquitaine £1500 (250), 590k Limousin £1440 (244), 560k Charolais £1360 (243), 580k Limousin £1400 (241), 520k Blonde d’Aquitaine £1240 (239), 630k Limousin £1500 (238), 600k £1420 (237), 600k Blonde d’Aquitaine £1410 (235), 650k £1500 (231), 590k Limousin £1360 (231), 610k Blonde d’Aquitaine £1400 (230), 520k Charolais £1190 (229), 620k Limousin £1410 (227), 560k £1260 (225), 570k £1280 (225), 540k £1210 (224), 620k Blonde d’Aquitaine £1380 (223), 510k Blonde d’Aquitaine £1130 (222), 570k Limousin £1260 (221), 560k Blonde d’Aquitaine £1240 (221), 480k Parthenais £1050 (219), 620k £1350 (218), 570k Belgian Blue £1220 (214); Drumsurn farmer, 620k Limousin £1560 (252); Garvagh farmer, 550k Charolais £1370 (249), 590k £1430 (242), 530k £1190 (225), 550k £1230 (224), 550k £1200 (218); Portglenone farmer, 650k Limousin £1590 (245); Carrickfergus farmer, 430k Limousin £1050 (244), 490k £1140 (233), 390k £860 (221), 410k £850 (207), 470k £940 (200); Swatragh farmer, 420k Charolais £1020 (243), 370k Limousin £840 (227), 470k Charolais £1030 (219), 420k £920 (219); Crumlin farmer, 420k Limousin £990 (236), 580k £1350 (233); Coleraine farmer, 630k Aberdeen Angus £1440 (229), 550k £1260 (229), 640k £1390 (217), 640k £1390 (217), 610k £1310 (215); Kilrea farmer, 540k Limousin £1230 (228), 560k £1260 (225); Aghadowey farmer, 490k Limousin £1110 (227), 490k £1040 (212), 490k £980 (200); Upperlands farmer, 370k Charolais £840 (227), 360k £770 (214); Ballymoney farmer, 510k Limousin £1150 (226); Maghera farmer, 340k Aberdeen Angus £750 (221), 360k £780 (217), 350k £740 (211), 330k Limousin £690 (209); Claudy farmer, 510k Charolais £1120 (220);

Articlave farmer, 530k Limousin £1160 (219); Coleraine farmer, 620k Aberdeen Angus £1360 (219); Claudy farmer, 500k Belgian Blue £1080 (216), 550k Charolais £1120 (204); Coleraine farmer, 460k Charolais £980 (213), 520k £1100 (212), 560k £1130 (202); Crumlin farmer, 540k Charolais £1150 (213), 520k £1100 (212), 550k £1160 (211), 530k £1100 (208), 480k £980 (204), 550k £1100 (200); Kilrea farmer, 420k Belgian Blue £890 (212), 420k Blonde d’Aquitaine £880 (210), 400k Aberdeen Angus £830 (208), 390k Limousin £780 (200); Magherafelt farmer, 520k Limousin £1100 (212), 570k Simmental £1200 (211), 530k Hereford £1070 (202), 480k Limousin £960 (200), 520k Hereford £1040 (200); Dervock farmer, 470k Aberdeen Angus £990 (211); Dungiven farmer, 480k Simmental £1000 (208), 440k £910 (207), 430k £870 (202); Macosquin farmer, 360k Limousin £750 (208); Stranocum farmer, 500k Aberdeen Angus £1040 (208), 540k £1120 (207), 530k £1060 (200); Ballymoney farmer, 480k Aberdeen Angus £990 (206), 440k £890 (202) and Castlerock farmer, 490k Shorthorn £980 (200).

Steers

Swatragh farmer, 400k Charolais £1080 (270), 360k Limousin £880 (244), 370k Charolais £860 (232), 390k Hereford £820 (210); Limavady farmer, 400k Charolais £1070 (268), 380k Limousin £940 (248), 470k £1140 (243), 340k £770 (227); Coleraine farmer, 460k Limousin £1230 (267), 490k Belgian Blue £1290 (263), 440k Charolais £1140 (259), 500k Limousin £1270 (254), 520k Charolais £1320 (254), 450k Limousin £1100 (244), 510k £1210 (237); Castlerock farmer, 320k Charolais £850 (266), 360k £950 (264), 410k Limousin £1060 (259), 450k £1140 (253), 420k £1060 (252), 400k Charolais £980 (245), 320k Charolais £780 (244), 480k £1170 (244), 360k £870 (242), 510k £1230 (241), 430k Limousin £1010 (235), 520k Charolais £1220 (235), 490k Limousin £1130 (231), 430k Charolais £990 (230), 500k Limousin £1150 (230), 460k £1050 (228), 570k Charolais £1260 (221), 450k Limousin £980 (218), 500k £1050 (210), 500k £1030 (206); Ballymena farmer, 430k Charolais £1120 (261), 430k £1070 (249), 480k £1190 (248), 480k £1170 (244), 530k £1240 (234), 530k £1190 (225); Carrickfergus farmer, 420k Charolais £1090 (260), 370k Limousin £930 (251), 360k £900 (250), 320k £780 (244), 430k £1040 (242); Aghadowey farmer, 510k Limousin £1270 (249), 450k £1080 (240); Magherafelt farmer, 510k Limousin £1270 (249), 550k Charolais £1330 (242), 560k £1350 (241), 570k £1340 (235), 530k Charolais £1240 (234), 600k Limousin £1400 (233), 660k £1530 (232), 600k £1380 (230), 570k £1300 (228), 590k Blonde d’Aquitaine £1310 (222), 610k Charolais £1330 (218), 640k £1380 (216); Kilrea farmer, 660k Limousin £1630 (247), 690k £1700 (246), 710k £1740 (245), 790k Charolais £1930 (244), 660k Limousin £1610 (244), 780k Charolais £1870 (240), 730k £1740 (238), 800k Limousin £1900 (238), 760k Charolais £1780 (234), 800k £1860 (233), 810k £1880 (232), 710k £1640 (231), 780k £1780 (228), 830k Simmental £1880 (227), 730k Charolais £1650 (226), 740k Limousin £1670 (226), 780k £1750 (224); Dunloy farmer, 410k Simmental £1000 (244), 410k £980 (239), 420k £980 (233), 430k £980 (228); Coleraine farmer, 580k Aberdeen Angus £1350 (233), 545k £1260 (231), 540k £1190 (220); Limavady farmer, 510k Limousin £1170 (229), 490k Shorthorn beef £1000 (204); Limavady farmer, 420k Aberdeen Angus £960 (229), 460k £1010 (220), 440k £960 (218), 400k £850 (213); Kilrea farmer, 550k Limousin £1250 (227); Claudy farmer, 540k Charolais £1180 (215); Dungiven farmer, 460k Shorthorn beef £990 (215), 400k £850 (213), 480k £1000 (208), 430k £880 (205); Stranocum farmer, 670k Aberdeen Angus £1420 (212), 590k £1240 (210), 670k Belgian Blue £1360 (203), 670k Hereford £1340 (200); Portglenone farmer, 510k Limousin £1080 (212), 520k £1070 (206), 530k £1080 (204), 530k Belgian Blue £1070 (202); Antrim farmer, 540k Friesian £1100 (204); Garvagh farmer, 550k Hereford £1100 (200) and Maghera farmer, 680k Friesian £1360 (200).

Friesian and Aberdeen Angus steers a flying trade with more required for strong demand.