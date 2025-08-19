Steers selling to £2,720 for a 680kgs Aberdeen Angus at Armoy Mart
Steers sold to £2,720 for a 680kgs Aberdeen Angus from Mr C Battersby, Bushmills.
Heifers sold to £2,210 for a 580kgs Aberdeen Angus from the same producer.
Steers
C Battersby, Bushmills, Aberdeen Angus, 680kgs £2,720. Martin Draine, Toomebridge, Limousin, 350kgs £1,660, 410kgs £1,980, 370kgs £1,800, 350kgs £1,640, 425kgs £2,010, 390kgs £1,840. George Baker, Armoy, Aberdeen Angus, 540kgs £2,180, 580kgs £2,270, 580kgs £2,200, 5050kgs £2,120. Derek Hunter, Liscolman, Simmental, 560kgs £2,360, 560kgs £2,350, 590kgs £2,380, 560kgs £2,300, 610kgs £2,520, 580kgs £2,460, 580kgs £2,440, 560kgs £2,300, 580kgs £2,450. Brian McAuley, Bushmills, Aberdeen Angus, 590kgs £2,360. Ballymoney farmer, Aberdeen Angus, 600kgs £2,570, 530kgs £2,270. P and J Hunter, Ballymoney, Limousin, 490kgs £2,100, 450kgs £1,940, 310kgs £1,790, 310kgs £1,790. Don Douthart, Armoy, Limousin, 500kgs £2,100, 570kgs £2,240. Frances Mulvenna, Glenarm, Limousin, 560kgs £2,140. Ian Russell, Coleraine, Charolais, 470kgs £1,990. Mark Millar, Ballymoney, Belgian Blue, 340kgs £1,380, 390kgs £1,480, 340kgs £1,380, 390kgs £1,580. Gordon Wilson, Glenarm, Aberdeen Angus, 390kgs £1,520. Patrick Kelly, Ballycastle, Stabiliser, 450kgs £1,880. D O’Connell, Ballymoney, Charolais, 560kgs £2,290, 590kgs £2,350, 500kgs £2,050. Francis Devlin, Armoy, Aberdeen Angus, 420kgs £1,760, 415kgs £1,680. J and D Colgan, Ballycastle, Charolais, 360kgs £1,600, 370kgs £1,630, 300kgs £1,500, 410kgs £1,900. SF Carson, Ballymena, Hereford, 350kgs £1,590. Elliott Farms, Dunloy, Limousin, 470kgs £2,020, 450kgs £1,950. Sam Creith, Mosside, Aberdeen Angus, 410kgs £1,710. Maurice Cochrane, Mosside, Friesian, 540kgs £1,840, 560kgs £1,840, 550kgs £1,840, 560kgs £1,920. Uel Ramage, Bushmills, Fleckvieh, 600kgs £2,340, 600kgs £2,200.
Heifers
C Battersby, Bushmills, Aberdeen Angus, 580kgs £2,210. P and J Hunter, Ballymoney, Limousin, 550kgs £2,180, 470kgs £2,020. H Nicholl, Portglenone, Aberdeen Angus, 630kgs £2,080, 550kgs £2,030, 600kgs £2,020. M Draine, Toomebridge, Limousin, 370kgs £1,840, 360kgs £1,620. Kelly Brothers, Ballycastle, Simmental, 350kgs £1,600. Donal McFetridge, Armoy, Aberdeen Angus, 400kgs £1,620, 405kgs £1,620. J and D Colgan, Ballycastle, Charolais, 300kgs £1,370, 305kgs £1,370, 350kgs £1,580, 380kgs £1,700, 360kgs £1,570, 350kgs £1,570. Trevor Taggart, Ballycastle, Aberdeen Angus, 440kgs £1,880. C Battersby, Bushmills, Aberdeen Angus, 530kgs £1,980. F Mulvenna, Glenarm, Limousin, 450kgs £1,920. J McAlister, Cushendall, Charolais, 340kgs £1,440.
Please note: No cattle sale Monday 25th August.
Auctioneers: Armoy Livestock Mart Ltd.