Steers selling to £2780 for 755kg Charolais at Dungannon Mart

As we get closer to grazing season prices continue to improve with steers selling to £2780 for 755kg Charolais (368.00).

While heifers sold to £2560 for a 630kg Charolais (406.00).

Meanwhile fat cows topped at £1840 for a 710kg Charolais (260.00).

Dropped calves sold to £670 for a Belgian Blue bull, while heifer calves peaked at £645 for a Belgian Blue heifer.

Dungannon Mart

Weanlings peaked at £1990 for a 560kg Waygu male (355.00).

While weanling heifers sold to £1520 for a 450kg Aberdeen Angus (338.00);

Steers

Steer prices cleared to £2780 for a 755kg Charolais (368.00) presented by D Conlon; M McCooey £2630 645kg Limousin (408.00), £2600 680kg Limousin (382.00), £2240 560kg Limousin (400.00); A Kirkland £2330 590kg Charolais (395.00), £2260 555kg Limousin (407.00), £2240 575kg Limousin (390.00), £2190 545kg Charolais (402.00); L McElroy £2280 540kg Charolais (422.00), £2210 545kg Charolais (406.00), £2070 530kg Charolais (391.00), £2040 500kg Charolais (408.00), £1970 510kg Charolais (386.00), £1890 490kg Charolais (386.00); G McIvor £2180 545kg Limousin (400.00) and J Conroy £2100 545kg Shorthorn (385.00), £2080 515kg Charolais (404.00), £2010 490kg Limousin (410.00).

Heifers

Heifers continue to sell briskly to peak at £2560 for a 630kg Charolais (406.00) presented by K Gallagher, £2200 600kg Charolais (367.00), £2160 605kg Limousin (357.00); M McCooey £2400 600kg Limousin (400.00), £2320 555kg Limousin (418.00), £2260 605kg Limousin (374.00), £2260 610kg Limousin (371.00), £2260 615kg Limousin (368.00), £2070 565kg Limousin (366.00); E Gillespie £2300 625kg Limousin (368.00), £2200 550kg Limousin (400.00), £2150 570kg Limousin (377.00), £1970 545kg Charolais (362.00); E Greenaway £1780 500kg Charolais (356.00); J McQuaid £1580 440kg Charolais (360.00) and Riverview Farms £1450 390kg Charolais (372.00).

Fat cows sold to £1840 710kg Charolais (260.00) presented by M Cardwell; A Cardwell £1670 635kg Belgian Blue (263.00); Friesian cows sold to £1770 765kg Friesian (231.00) presented by C Warnock and M Bloomer £1760 670kg Friesian (263.00).

Dropped calves

Dropped calves sold to £670 for a Belgian Blue bull presented by B Fitzgerald; A Ballygawley producer £645 Belgian Blue bull, £625 Belgian Blue bull; M Smith £610 Belgian Blue bull; R McKenzie £585 Belgian Blue bull; C Eastwood £580 Belgian Blue bull; S Lynch £560 Belgian Blue bull, £305 x 2 Aberdeen Angus bulls; S Anderson £530 Limousin bull, £495 Limousin bull; B O’Neill £495 Hereford bull, £420 Hereford bull; S Carberry £480 Limousin bull, £315 Limousin bull; H Irwin £445 Aberdeen Angus bull; A and J Harkness £440 Aberdeen Angus bull, £420 Aberdeen Angus bull; R Gervis £425 Limousin bull, £365 Limousin bull; G Hazlett £395 Aberdeen Angus bull; P Mullin £390 Aberdeen Angus bull; W and H Gourley £390 Hereford bull, £320 Hereford bull; Ballylagan Farms £335 Aberdeen Angus bull, £310 Aubrac bull and Friesian bull calves sold from £135 to £230.

Meanwhile heifer calves sold to £645 Belgian Blue presented by F Liggett, £600 Belgian Blue heifer, £550 Aberdeen Angus heifer, £520 Aberdeen Angus heifer; A Bowden £615 Limousin heifer; a Ballygawley producer £600 x 2 Belgian Blue heifers, £525 x 3 Belgian Blue heifers; D Sloan £595 Limousin heifer; R McKenzie £540 x 2 Speckle Park heifers; A Ferguson £525 Belgian Blue heifer, £405 x 3 Aberdeen Angus heifers; H Irwin £500 Belgian Blue heifer, £480 Belgian Blue heifer, £470 Belgian Blue heifer; R Gervis £485 Limousin heifer, £320 Limousin heifer; S Anderson £450 Limousin heifer, £390 x 2 Limousin heifers, £365 Limousin heifer; B O’Neill £435 Hereford heifer; A and J Harkness £430 Belgian Blue heifer, £380 Simmental heifer; W and H Gourley £430 x 2 Aberdeen Angus heifers, £375 Hereford heifer, £340 Aberdeen Angus heifer; E McVeigh £420 Aberdeen Angus heifer, £370 Aberdeen Angus heifer, £335 Aberdeen Angus heifer; P Mullin £350 Aberdeen Angus heifer, £305 Aberdeen Angus heifer and S Carberry £300 Limousin heifer.

Suckled cows sold to £2400 for a in-calf Limousin heifer presented by T McGurk and S Henderson £2080 Limousin In-calf cow, £2000 in-calf Limousin cow, £1920 Limousin cow in-calf.

Weanlings

Weanlings continue to sell sharply to peak at £1990 for a 560kg Waygu male (355.00) presented by B McKeever; E McKay £1870 x 2 500kg Limousins (374.00), £1730 435kg Limousin (395.00); Riverview Farms £1800 435kg Charolais (413.00); M Gilmore £1520 370kg Limousin (410.00), £1470 345kg Limousin (425.00), £1390 350kg Limousin (396.00), £1360 335kg Limousin (406.00); J Dickson £1500 365kg Blonde d'Aquitaine (409.00), £1370 360kg Blonde d'Aquitaine (381.00), £1350 300kg Blonde d'Aquitaine (446.00), £1350 325kg Blonde d'Aquitaine (412.00), £1330 325kg Blonde d'Aquitaine (408.00), £1300 305kg Blonde d'Aquitaine (422.00); M Wylie £1440 370kg Charolais (387.00), £1350 315kg Charolais (430.00); R Stewart £1370 330kg Limousin (414.00), £1360 270kg Charolais (504.00); T Quinn £1360 320kg Limousin (423.00), £1280 275kg Limousin (460.00), £1110 260kg Charolais (424.00); G McCarragher £1290 x 2 330kg Hers (391.00); M Glasgow £1210 310kg Limousin (392.00); C Cairns £1210 265kg Blonde d'Aquitaine (454.00); A Bowden £1170 x 2 280kg Limousins (418.00), £900 215kg Limousin (416.00); K Harvey £1160 270kg Charolais (425.00), £1140 290kg Charolais (392.00) and E Wallace £990 225kg Limousin (440.00).

Weanling heifers sold to £1520 450kg x 2 Aberdeen Angus (338.00); G McGahan £1470 370kg Limousin (395.00), £1330 320kg Charolais (414.00); B McCloskey £1440 370kg Simmental (388.00), £1290 310kg Simmental (416.00), £1180 285kg Limousin (416.00); D McManus £1430 325kg Charolais (440.00), £1400 330kg Belgian Blue (423.00), £1380 335kg Limousin (411.00), £1380 340kg Charolais (405.00), £1350 325kg Charolais (415.00), £1350 335kg Charolais (404.00), £1310 320kg Charolais (407.00), £1290 300kg Limousin (429.00), £1260 300kg Limousin (420.00); K Harvey £1340 335kg Charolais (401.00), £1260 310kg Charolais (407.00), £1030 240kg Charolais (425.00); L Murphy £1320 330kg Belgian Blue (401.00); R Cush £1340 305kg Simmental (438.00) and S Carberry £1120 240kg Limousin (468.00), £1070 260kg Limousin (415.00).

Sheep prices met an improved trade this week to peak at £153 for a pen of 22kg lambs presented by D McAree and M Campton £147 24kg, £139 21kg.

Store lambs sold to £128 for 19kg presented by M Campton.

Fat ewes topped at £235 presented by H Montgomery; R Boyd £215, £130; J Lawless £148, £120 and D McAree £148, £145, £131.