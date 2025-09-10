Store bullocks pushing new boundaries at Swatragh Mart, prices to £2800
Leading this week £2800 for 610kg Charolais £2190 over weight and 572p/kg for 304kg Limousin.
Fat cows to over 400p/kg.
Monday 8th September seen a great entry of 200 cattle presented for sale which resulted in a fantastic trade for all stock on offer.
Cows sold to 410p/kg for a Limousin at 670kg (£2750) and to a top of £2780 per head for a Limousin at 680kg (409p/kg).
Heifers sold to 503p/kg for a Limousin at 330kg (£1660) and to a top of £2670 per head for a Charolais at 700kg (381p/kg).
Bullocks sold to 572p/kg for a Limousin at 304kg (£1740) and to a top of £3130 per head for a Limousin at 810kg (386p/kg).
Some of the sample prices
Fat cows (p/kg)
Swatragh producer, Limousin 670kg £2750 (410), Toomebridge producer, Limousin 680kg £2780 (409), Swatragh producer, Limousin 600kg £2230 (372), Toomebridge producer, Hereford 630kg £2070 (329), Garvagh producer, Limousin 760kg £2420 (318), Maghera producer, Limousin 630kg £1960 (311) and Swatragh producer, Aberdeen Angus 780kg £2400 (308).
Fat bulls (p/kg)
Kilrea producer, Simmental 780kg £2820 (361), Belfast producer, Belted Galloway 670kg £1940 (290).
Heifers
Up to 400kg (p/kg)
Toomebridge producer, Limousin 330kg £1660 (503), Maghera producer, Limousin 294kg £1380 (469), Draperstown producer, Charolais 398kg £1830 (460), Draperstown producer, Charolais 366kg £1650 (451), Toomebridge producer, Limousin 346kg £1560 (451), Draperstown producer, Charolais 336kg £1490 (443), Toomebridge producer, Limousin 396kg £1750 (442), Swatragh producer, Limousin 370kg £1510 (408), Kilrea producer, Shorthorn beef 396kg £1560 (394) and Knockloughrim producer, Aberdeen Angus 374kg £1470 (393).
400 to 500kg (p/kg)
Toomebridge producer, Limousin 402kg £1770 (440), Draperstown producer, Charolais 414kg £1780 (430), Limavady producer, Stabiliser 484kg £2000 (413), Draperstown producer, Charolais 474kg £1940 (409), Claudy producer, Limousin 420kg £1710 (407), Slaughtneil producer, Belgian Blue 484kg £1870 (386), Limavady producer, Aberdeen Angus 472kg £1790 (379), Slaughtneil producer, Belgian Blue 494kg £1860 (377), Swatragh producer, Belgian Blue 408kg £1540 (377) and Knockloughrim producer, Stabiliser 442kg £1660 (376).
500kg to 600kg (p/kg)
Limavady producer, Charolais 596kg £2410 (404), Swatragh producer, Limousin 500kg £2000 (400), Limavady producer, Limousin 550kg £2100 (382), Slaughtneil producer, Belgian Blue 502kg £1910 (380), Limavady producer, Stabiliser 524kg £1940 (370), Limavady producer, Aberdeen Angus 534kg £1940 (363) and Swatragh producer, Hereford 518kg £1820 (351).
600kg and over (p/kg)
Coagh producer, Charolais 600kg £2570 (428), Kilrea producer, Charolais 700kg £2670 (381), Kilrea producer, Charolais 700kg £2660 (380), Swatragh producer, Aberdeen Angus 630kg £2240 (356) and Kilrea producer, Charolais 740kg £2620 (354).
Bullocks
up to 400kg (p/kg)
Maghera producer, Limousin 304kg £1740 (572), Maghera producer, Limousin 314kg £1710 (545), Maghera producer, Limousin 352kg £1890 (537), Maghera producer, Simmental 358kg £1810 (506), Garvagh producer, Charolais 274kg £1380 (504), Maghera producer, Charolais 374kg £1870 (500), Maghera producer, Simmental 334kg £1660 (497), Toomebridge producer, Charolais 378kg £1860 (492), Maghera producer, Simmental 338kg £1630 (482) and Slaughtneil producer, Belgian Blue 394kg £1820 (462).
400kg to 500kg (p/kg)
Maghera producer, Charolais 442kg £2340 (529), Maghera producer, Charolais 456kg £2390 (524), Maghera producer, Charolais 430kg £2180 (507), Maghera producer, Charolais 416kg £2090 (502), Maghera producer, Charolais 454kg £2260 (498), Limavady producer, Limousin 484kg £2400 (496), Maghera producer, Charolais 484kg £2390 (494), Limavady producer, Limousin 498kg £2390 (480), Limavady producer, Limousin 452kg £2150 (476) and Limavady producer, Limousin 450kg £2130 (473).
500kg to 600kg (p/kg)
Limavady producer, Charolais 506kg £2330 (460), Limavady producer, Belgian Blue 506kg £2290 (453), Maghera producer, Charolais 526kg £2370 (451), Maghera producer, Charolais 506kg £2270 (449), Limavady producer, Charolais 516kg £2310 (448), Limavady producer, Daq 532kg £2380 (447), Limavady producer, Charolais 550kg £2450 (445), Limavady producer, Charolais 530kg £2360 (445), Limavady producer, Charolais 540kg £2360 (429) and Limavady producer, Charolais 570kg £2440 (428).
600kg and over (p/kg)
Limavady producer, Charolais 610kg £2800 (459), Coagh producer, Charolais 620kg £2720 (439), Limavady producer, Charolais 600kg £2470 (411), Claudy producer, Limousin 600kg £2380 (396), Claudy producer, Limousin 810kg £3130 (386), Swatragh producer, Shorthorn beef 600kg £2250 (375), Claudy producer, Limousin 740kg £2740 (370), Claudy producer, Charolais 770kg £2830 (367), Dungiven producer, Fleckvieh 630kg £2300 (365) and Claudy producer, Limousin 730kg £2650 (363).
Weekly sheep sale: Saturday 6th September seen a super entry of 2200 sheep at Swatragh which met a steady trade all round with 1720 lambs and 480 fat ewes and rams entered.
Lambs over 21kg sold to a top of £170 for 1 lamb at 24kg and to a top of 710p/kg for 10 lambs at 21kg into £149.
Lambs under 21kg sold to a top of £160 for 9 lambs at 19kg and to a top of 916p/kg for 10 lambs at 15.5kg into £142.
Fat ewes to a top of £222 and rams to £150 with numerous lots making great prices.
Heavy lambs - 24kg and over (p/kg)
Draperstown producer, 1 lamb 24kg £170 (708), Swatragh producer, 4 lambs 24kg £160 (666), Draperstown producer, 4 lambs 24kg £152 (633), Bellaghy producer, 7 lambs 24kg £137 (571), Cookstown producer, 2 lambs 24kg £137 (571), Limavady producer, 5 lambs 26kg £142 (546), Cookstown producer, 45 lambs 24.5kg £134 (546), Limavady producer, 3 lambs 27.5kg £150 (545), Upperlands producer, 1 lamb 24kg £130 (542), Rasharkin producer, 14 lambs 25kg £135 (540), Cookstown producer, 1 lamb 25kg £135 (540) and Coleraine producer, 5 lambs 25kg £135 (540).
Mid weight lambs - 21kg up to 24kg (p/kg)
Draperstown producer, 10 lambs 21kg £149 (710), Dungannon producer, 10 lambs 21kg £131.50 (626), Rasharkin producer, 13 lambs 21.5kg £132 (614), Dungiven producer, 22 lambs 21.5kg £130 (604), Garvagh producer, 15 lambs 22kg £132.50 (602), Draperstown producer, 11 lambs 21kg £126 (600), Cookstown producer, 16 lambs 22.5kg £134.50 (598), Lissan producer, 5 lambs 21kg £125.50 (597), Dungannon producer, 5 lambs 22kg £131 (595), Cookstown producer, 12 lambs 21kg £125 (595), Draperstown producer, 12 lambs 22.5kg £133.50 (593) and Ballymena producer, 7 lambs 21kg £124.50 (592).
Light lambs - 18kg up to 21kg (p/kg)
Dungiven producer, 9 lambs 19kg £160 (842), Draperstown producer, 16 lambs 18kg £143 (794), Dungiven producer, 7 lambs 19kg £148 (779), Park producer, 8 lambs 20/5kg £144.50 (704), Garvagh producer, 14 lambs 18kg £120.50 (669), Garvagh producer, 13 lambs 19kg £127 (668), Bellaghy producer, 4 lambs 28kg £117.50 (652), Ardboe producer, 17 lambs £123.50 (650), Rasharkin producer, 7 lambs 19.5kg £126 (616), Cookstown producer, 6 lambs 20.5kg £132 (643) and Draperstown producer, 14 lambs 19.5kg £125.50 (643).
Store lambs - 16kg up to 18kg (p/kg)
Draperstown producer, 16 lambs 17.5kg £134 (765), Dungannon producer, 3 lambs 16kg £118 (738), Tobermore producer, 12 lambs 17.5kg £128 (731), Draperstown producer, 15 lambs 16.5kg £118.50 (718), Moneymore producer, 12 lambs 16kg £112 (700), Draperstown producer, 27 lambs 17.5kg £119 (680), Feeny producer, 22 lambs 17.5kg £119 (680), Draperstown producer, 3 lambs 17kg £115.50 (679), Feeny producer, 26 lambs 16.5kg £112 (679), Limavady producer, 3 lambs 16.5kg £112 (678), Moneymore producer, 5 lambs 17.5kg £118.50 (677) and Cushendun producer, 9 lambs 17kg £114.50 (673).
Store lambs - up to 16kg (p/kg)
Dungiven producer, 10 lambs 15.5kg £142 (916), Dungiven producer, 12 lambs 14kg £110 (786), Dungannon producer, 8 lambs 12.5kg £98 (784), Cushendall producer, 3 lambs 11kg £86 (781), Dungannon producer, 13 lambs 14.5kg £112.50 (775), Draperstown producer, 7 lambs 11.5kg £87 (756), Draperstown producer, 5 lambs 14kg £98 (700), Dungiven producer, 7 lambs 13kg £90 (692), Cushendun producer, 16 lambs 12.5kg £86.50 (692), Draperstown producer, 10 lambs 15.5kg £105.50 (680) and Cushendun producer, 7 lambs 12kg £80.50 (670).
Fat ewes
Aghadowey producer, 1 ewe £222, Dungiven producer, 2 ewes £200, Cookstown producer, 1 ewe £200, Cookstown producer, 1 ewe £200, Knockloughrim producer, 10 ewes £172, Magherafelt producer, 2 ewes £170, Magherafelt producer, 2 ewes £168, Limavady producer, 1 ewe £160, Garvagh producer, 1 ewe £160, Cookstown producer, 1 ewe £160, Maghera producer, 2 ewes £156, Limavady producer, 3 ewes £150, Magherafelt producer, 2 ewes £150, Coleraine producer, 1 ewe £150 and Feeny producer, 3 ewes £150.
Breeding sheep sale
Thursday 4th September seen a super entry of 1150 sheep presented for sale which resulted in an outstanding trade for all stock on offer.
Breeding hoggets reached a high of £300 for 7 Suffolk Cheviots.
Breeding ewes reached a high of £255 for 1 Suffolk.
Breeding ewe lambs sold to a top of £204 for 6 Cheviots.
Store lambs to a top of £132 for multiple lots of Texel lambs.
Breeding hoggets
Claudy producer, 7 Suffolk Cheviot £300, Swatragh producer, 9 Suffolk £295, Claudy producer, 10 Suffolk Texel £278, Claudy producer, 3 Texel £275, Swatragh producer, 9 Texel £270, Claudy producer, 3 Suffolk £265, Park Producer, 3 Suffolk £262, Claudy producer, 10 Suffolk £258, Claudy producer, 6 Suffolk Texel £258, Claudy producer, 7 Texel £255, Claudy producer, 10 Texel £250, Swatragh producer, 3 Texel £250, Claudy producer, 10 Suffolk £245 and Coleraine producer, 6 Texel £245.
Breeding ewes
Templepatrick producer, 1 Suffolk £255, Upperlands producer, 1 Mule £228, Garvagh producer, 4 Cheviot £202, Garvagh producer, 5 Cheviot £202, Limavady producer, 4 Texel £190, Upperlands producer, 2 Mule £185, Dungiven producer, 3 Border Leicester £184, Dungiven producer, 1 Border Leicester £172, Garvagh producer, 5 Dutch Spotted £155 and Garvagh producer, 5 Dutch Spotted £150.
Breeding ewe lambs
Dungiven producer, 6 Cheviot £204, Dungiven producer, 8 Suffolk Cheviot £200, Dungiven producer, 12 Suffolk Cheviot £182, Draperstown producer, 10 Suffolk Cheviot £178, Dungannon producer, 8 Suffolk Cheviot £178, Claudy producer, 8 Suffolk Cheviot £178, Dungannon producer, 8 Suffolk Cheviot £175, Ballyclare producer, 10 Mule £174, Dungannon producer, 8 Suffolk Cheviot £174, Dungannon producer, 8 Suffolk Cheviot £172, Limavady producer, 2 Texel £172, Ballyclare producer, 10 Mule £170, Dungiven producer, 8 Suffolk Cheviot £170, Dungiven producer, 6 Suffolk Cheviot £170, Dungiven producer, 6 Suffolk Cheviot £168, Dungiven producer, 11 Suffolk £162, Swatragh producer, 8 Suffolk £162, Swatragh producer, 1 Suffolk £162, Dungiven producer, 12 Suffolk £160, Claudy producer, 8 Suffolk Cheviot £160 and Dungiven producer, 12 Suffolk Cheviot £160.
Store lambs
Maghera producer, 11 Texel £132, Maghera producer, 9 Texel £132, Coleraine producer, 10 Texel £132, Maghera producer, 11 Texel £130, Dungiven producer, 16 Cheviot £130, Swatragh producer, 11 Suffolk £126, Dungiven producer, 11 Texel £121, Dunloy producer, 8 Suffolk £120, Dungiven producer, 10 Texel £117, Garvagh producer, 10 Texel £117, Maghera producer, 4 Dorset £113 and Draperstown producer, 15 Blackface £110.
Multi breed ram sale
Friday 5th September seen the first multi-breed ram sale take place with a great entry of 120 rams seeing a super trade for all on offer.
Shearling rams sold to a fantastic high of 2550 guineas for a Suffolk.
Ram lambs to a super top of 1500 guineas for a Suffolk.
Aged rams reached a top of 600 guineas for a two year old Charollais.
The next multi breed ram sale will take place on Friday 3rd October following the Charollais Sheep Club ram sale.
Shearling rams
Coleraine producer, Suffolk 2550g, Slaughtneil producer, Suffolk 1900g, Pomeroy producer, Beltex cross 1800g, Pomeroy producer, Beltex cross 1400g, Maydown producer, Texel 1300g, Maydown producer, Charollais Texel 1300g, Swatragh producer, Suffolk 1300g. Coleraine producer, Suffolk 1150g, Draperstown producer, Texel 1120g, Maydown producer, Texel 1050g, Limavady producer, Texel 980g, Maydown producer, Charollais Beltex 950g, Swatragh producer, Suffolk 900g, Swatragh producer, Suffolk 900g and Swatragh producer, Suffolk 900g.
Ram lambs
Coleraine producer, Suffolk 1500g, Coleraine producer, Suffolk 1350g, Gulladuff producer, Suffolk 1050g, Garvagh producer, Charollais Texel 850g, Swatragh producer, Suffolk 820g, Swatragh producer, Suffolk 800g, Ballymoney producer, Suffolk 750g, Ballymoney producer, Suffolk 700g, Ballymoney producer, Suffolk 650g, Swatragh producer, Suffolk 650g, Swatragh producer, Suffolk 650g and Cookstown producer, Suffolk 600g.
Aged rams
Moneymore producer, two year old Charollais 600g, Moneymore producer, two year old Charollais 520g, Swatragh producer, four year old Suffolk 450g, Ballymoney producer, two year old Suffolk 450g, Castledawson producer, three year old Charollais Texel 400g, Armagh producer, two year old Dutch Spotted 400g, Maydown producer, three year old Dutch Spotted 350g, Macosquin producer, three year old Cheviot cross Border Leicester 300g, Coagh producer, three year old Charollais 300g, Ballymena producer, two year old Texel 260g and Upperlands producer, three year old Dutch Spotted 250g.
Cattle sale every Monday at 11.30am.
Sheep sale every Saturday at 10.30am.