Store cattle selling to £2680/790kg (339ppk) at Lisahally Mart
More cattle needed next week to keep up with buyers high demands.
Bullocks
P McShane £2680/790kg (339ppk) £2500/760kg (328ppk) D Wade £2500/690kg (362ppk) £2320/690kg (336ppk) R McCrea £2320/790kg (293ppk) £2100/670kg (313ppk) £1800/670kg (268ppk) P Donaghy £2010/500kg (402ppk) £1990/540kg (368ppk) £1700/470kg (361ppk) £1700/460kg (369ppk) R McKean £1960/590kg (332ppk) £1730/500kg (342ppk) £1570/430kg (365ppk) £1490/470kg (317ppk) D Feeney £1890/490kg (385ppk) £1780/450kg (395ppk) £1770/480kg (368ppk) £1580/440kg (359ppk) O McDevitt £1740/510kg (341ppk) and W Wilson £1670/480kg (347ppk) £1660/480kg (345ppk) £1580/440kg (338ppk).
Heifers
J McBeth £1890/530kg (356ppk) £1860/480kg (387ppk) £1790/500kg (358ppk) £1660/470kg (353ppk) £1640/500kg (328ppk) O McGuinness £1780/590kg (301ppk) P Donaghy £1760/510kg (345ppk) J Young £1660/490kg (338ppk) £1640/470kg (348ppk) £1590/480kg (331ppk) £1530/480kg (318ppk) W Wilson £1500/470kg (319ppk) £1440/410kg (351ppk) £1300/430kg (302ppk) £1290/390kg (330ppk) £1190/360kg (330ppk) P Kerrigan £1420/390kg (364ppk) £1400/360kg (388ppk) £1330/370kg (359ppk) £1300/330kg (393ppk) and K King £1140/360kg (316ppk) £1110/350kg (317ppk).
Weanlings
W Wilson £1470/410kg (358ppk) £1460/420kg (347ppk) £1460/400kg (365ppk) £1450/390kg (371ppk) £1400/410kg (341ppk) T Milligan £1450/380kg (381ppk) £1270/320kg (396ppk) £1230/310kg (396ppk) £1150/320kg (359ppk) £1150/300kg (383ppk) £1110/330kg (336ppk) F Wilson £1400/340kg (412ppk) £1400/350kg (400ppk) £1300/330kg (393ppk) G McCullagh £1270/320kg (396ppk) £1250/290kg (431ppk) £1250/310kg (403ppk) £1210/320kg (378ppk) £1200/350kg (342ppk) and K Hawkes £1260/390kg (323ppk) £1250/370kg (337ppk) £1230/360kg (341ppk).
Fat cows
M Smyth £2308/740kg (312ppk) £2094/680kg (308ppk) J Neely £2200/860kg (255ppk) G Lynch £1636/660kg (248ppk) J Stevenson £1594/670kg (238ppk) D Feeney £1580/460kg (343ppk) £1400/390kg (359ppk) and O McGuinness £1560/600kg (260ppk).
Sheep
A firm trade this week with 25kg lambs making 640ppk and 19.7kg and lambs making 667ppk.
Fat ewes sold to £236.
Lambs (over 27kg)
D McLaughlin £164/27.5kg (596ppk) K Robinson £163.50/30kg (545ppk) T Wallace £163.50/30.5kg (534ppk) J Foster £163/30kg (543ppk) M Rosborough £162/28.8kg (562ppk) £161.50/30kg (538ppk) M Doherty £161.50/31kg (521ppk) P Burke £160/27.5kg (581ppk) R Lowry £160/27.9kg (573ppk) £159/28.4kg (559ppk) and S McCay £153/27.2kg (562ppk).
Lambs (24kg - 27kg)
S McKenna £160/25kg (640ppk) R Clarke £159.50/26.3kg (606ppk) P Burke £158.50/26.6kg (595ppk) J & R Young £157.50/26.3kg (598ppk) K Moore £153.50/25.7kg (597ppk) L Devine £152/26.5kg (574ppk) £150/26.5kg (566ppk) M Rosborough £150/25kg (600ppk) and M Doherty £143/24kg (595ppk).
Lambs (under 24kg)
G Tracey £144/22.2kg (648ppk) R Lowry £141/23.3kg (605ppk) J McDevitt £140/22.5kg (622ppk) D O'Neill £138/22.5kg (613ppk) R Martin £137.50/22kg (625ppk) £135/21.4 (630ppk) £131.50/19.7kg (667ppk) S McCay £136/23.9kg (596ppk) L Devine £135/23.7kg (569ppk) and G Tracey £130/20kg (650ppk).
Fat ewes
D McNally £236 £184 K Moore £230 £210 £192 £170 M Rosborough £226 £194 £164 P Deeney £214 M Deery £190 T Irons £190 S Parkhill £188 £164 J McDevitt £186 S McFarland £181 £172 H Donnelly £179 £172 R Martin £175 K Gillis £171 £168 £162 and D McLaughlin £166.