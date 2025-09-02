Store lamb trade remains firm and cull ewe trade was steady at Markethill Mart
Store lamb trade remained firm.
Cull ewe trade was steady.
Good quality heavy lambs sold from £135 to £146.50 each with good quality pens from 520- 581p/k for 18 lambs at 24.6k at £143 for a Richhill farmer, followed by 577p/k for 11 lambs at 24.2k at £139.50 for a Portadown producer.
Good quality midweights sold from 580-634p/k for 20.2k at £128 from a Kilkeel farmer, followed by 630p/k for 20k at £126 from a Whitecross producer.
Light store lambs maintained a good solid trade with good quality pens from 700-785p/k with several pens crossing 800p/k to a top of 833p/k for 12k at £100 each from a Markethill farmer, followed by 823p/k for 13k at £107 from a Dungannon producer.
Stronger stores sold to 706p/k for 17k at £120 for a Newry producer, followed by 703p/k for 17k at £119.50 for a Castlewellan farmer.
All good quality lots from 650-700p/k.
The 180 cull ewes sold to a top of £228.
All well fleshed ewes from £140-£204, plainer types from £100-£130 and the poorest from £70- £95 each.
In the breeding ring rams sold to £600, £500 paid three times and several more from £300 to £440 each.
Ewe hoggets sold to £300, £295 and £290.
Main demand from £240-£285 with plainer types from £170-£220 each.
Heavy lambs
Richhill producer 24.6k £143 581p/k: Portadown producer 24.2k £139.50 577p/k: Omagh producer 24.3k £133 547p/k: Mayobridge producer 24.7k £135 547p/k: Aughnacloy producer 26k £141.50 544p/k: Warrenpoint producer 25k £134.50 538p/k: Armagh producer 26.5k £141.50 534p/k: Markethill producer 25.6k £136.50 533p/k and Armagh producer 27.5k £146.50 533p/k.
Midweight lambs
Kilkeel producer 20.2k £128 634p/k: Whitecross producer 20k £126 630p/k: Moy producer 20k £124 620p/k: Castlewellan producer 20.5k £126 615p/k: Markethill producer 21.1k £129 611p/k: Belleeks producer 20.3k £124 611p/k: Markethill producer 21k £127.50 607p/k: Markethill producer 20k £121 605p/k and Belleeks producer 21k £126 600p/k.
Light store lambs
Markethill producer 12k £100 833p/k: Dungannon producer 13k £107 823p/k: Kilcoo producer 13k £102 785p/k: Ballinderry producer 14.8k £116 784p/k: Markethill producer 12k £94 783p/k: Loughgilly producer 14.4k £112 778p/k and Kilkeel producer 16.5k £126.50 767p/k.
Stronger store lambs
Newry producer 17k £120 706p/k: Whitecross producer 17k £120 706p/k: Castlewellan producer 17k £119.50 703p/k: Lisburn producer 17.3k £120.50 697p/k: Omagh producer 17.1k £119 696p/k: Kilkeel producer 17.4k £120 690p/k and Ballynahinch producer 17.6k £120 682p/k.