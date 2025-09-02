Store lamb trade remains firm and cull ewe trade was steady at Markethill Mart

An entry of 1800 sheep in Markethill on Monday 1st September sold in an easier trade for midweight and heavy lambs.

Store lamb trade remained firm.

Cull ewe trade was steady.

Good quality heavy lambs sold from £135 to £146.50 each with good quality pens from 520- 581p/k for 18 lambs at 24.6k at £143 for a Richhill farmer, followed by 577p/k for 11 lambs at 24.2k at £139.50 for a Portadown producer.

Good quality midweights sold from 580-634p/k for 20.2k at £128 from a Kilkeel farmer, followed by 630p/k for 20k at £126 from a Whitecross producer.

Light store lambs maintained a good solid trade with good quality pens from 700-785p/k with several pens crossing 800p/k to a top of 833p/k for 12k at £100 each from a Markethill farmer, followed by 823p/k for 13k at £107 from a Dungannon producer.

Stronger stores sold to 706p/k for 17k at £120 for a Newry producer, followed by 703p/k for 17k at £119.50 for a Castlewellan farmer.

All good quality lots from 650-700p/k.

The 180 cull ewes sold to a top of £228.

All well fleshed ewes from £140-£204, plainer types from £100-£130 and the poorest from £70- £95 each.

In the breeding ring rams sold to £600, £500 paid three times and several more from £300 to £440 each.

Ewe hoggets sold to £300, £295 and £290.

Main demand from £240-£285 with plainer types from £170-£220 each.

Heavy lambs

Richhill producer 24.6k £143 581p/k: Portadown producer 24.2k £139.50 577p/k: Omagh producer 24.3k £133 547p/k: Mayobridge producer 24.7k £135 547p/k: Aughnacloy producer 26k £141.50 544p/k: Warrenpoint producer 25k £134.50 538p/k: Armagh producer 26.5k £141.50 534p/k: Markethill producer 25.6k £136.50 533p/k and Armagh producer 27.5k £146.50 533p/k.

Midweight lambs

Kilkeel producer 20.2k £128 634p/k: Whitecross producer 20k £126 630p/k: Moy producer 20k £124 620p/k: Castlewellan producer 20.5k £126 615p/k: Markethill producer 21.1k £129 611p/k: Belleeks producer 20.3k £124 611p/k: Markethill producer 21k £127.50 607p/k: Markethill producer 20k £121 605p/k and Belleeks producer 21k £126 600p/k.

Light store lambs

Markethill producer 12k £100 833p/k: Dungannon producer 13k £107 823p/k: Kilcoo producer 13k £102 785p/k: Ballinderry producer 14.8k £116 784p/k: Markethill producer 12k £94 783p/k: Loughgilly producer 14.4k £112 778p/k and Kilkeel producer 16.5k £126.50 767p/k.

Stronger store lambs

Newry producer 17k £120 706p/k: Whitecross producer 17k £120 706p/k: Castlewellan producer 17k £119.50 703p/k: Lisburn producer 17.3k £120.50 697p/k: Omagh producer 17.1k £119 696p/k: Kilkeel producer 17.4k £120 690p/k and Ballynahinch producer 17.6k £120 682p/k.