Stores topping at £2740 at Pomeroy Mart, more cattle needed
More cattle needed next week to keep up with buyers high demands.
Bullocks
R Simpson £2740/600kg (456 ppk), £2420/580kg (417 ppk), A Roulston £2460/730kg (337 ppk), £2170/660kg (328 ppk), £2170/630kg (344 ppk), £2170/680kg (319 ppk), £2120/620kg (341 ppk), £2030/590kg (344 ppk), £1930/610kg (316 ppk), K Rafferty £2230/580kg (384 ppk), G O'Neill £2140/580kg (369 ppk), £2050/550kg (372 ppk), £1860/520kg (357 ppk), P McEldowney £2000/560kg (357 ppk), £1880/520kg (361 ppk), C Rafferty £1900/640kg (296 ppk), £1810/610kg (296 ppk), £1800/590kg (305ppk), S McLean £1780/480kg (370 ppk), £1780/480kg (370 ppk), £1770/480kg (368 ppk), £1640/450kg (364 ppk), £1390/380kg (365 ppk), P & D Fay £1740/480kg (362 ppk), £1600/450kg (355 ppk), £1580/430kg (367ppk), £1540/410kg (375 ppk), M Mullin £1680/360kg (466 ppk), B Quinn £1680/340kg (494 ppk), £1610/330kg (487 ppk) and R Lagan £1680/360kg (466ppk).
Heifers
M Loughran £2560/240kg (1066 ppk), M Hanna £2320/570kg (407 ppk), £2150/530kg (405 ppk), £1900/450kg (422 ppk), £1890/460kg (410 ppk), £1870/530kg (352 ppk), Gortavoy Farms £2260/550kg (410 ppk), J Loughran £2200/550kg (400 ppk), £2170/570kg (380 ppk), £2000/510kg (392ppk), £1990/520kg (382 ppk), £1790/470kg (380 ppk), K Rafferty £2100/530kg (396 ppk), £2070/570kg (363 ppk), £1820/520kg (350 ppk), D McElduff £2010/630kg (319 ppk), £1500/360kg (416 ppk), £1290/370kg (348ppk), D O'Gara £2000/760kg (263 ppk), C Donaghy £1970/480kg (410ppk), C McNabb £1840/520kg (353 ppk), £1770/550kg (321 ppk), £1770/470kg (376 ppk), £1700/490kg (347 ppk), £1700/490kg (346 ppk), £1680/470kg (357 ppk), £1550/460kg (337 ppk), £1520/450kg (337 ppk), C Jackson £1650/340kg (485 ppk), £1540/290kg (531 ppk) and R Lagan £1550/310kg (500 ppk), £1490/270kg (551 ppk).