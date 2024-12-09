Strong trade for cattle at Markethill Mart, suckler outfits selling to £2420

A slightly smaller entry of cattle at Markethill on Saturday 7th December continued to sell in an exceptionally strong trade.

Heifers

150 heifers included mostly forward feeding heifers and heavy heifers.

Good quality forward heifers sold to £321 for 518k at £1660 for a Lisburn producer followed by £317 for 514k at £1630 for a Ballynahinch farmer.

A Richhill producer received £312 for 542k at £1690.

All good quality forward heifers from £280 to £311 per 100 kilos.

Heavy heifers sold to £296 for 668k at £1980 for a Jerrettspass producer and for 648k at £1920 for the same owner.

Main demand for good quality heavy heifers from £270 to £299 per 100 kilos.

Grazing type heifers sold to £360 for 406k at £1460 for a Tynan farmer.

The same owner received £339 for 490k at £1660.

A Portadown farmer received £339 for 452k at £1330.

All good quality middleweight heifers from £280 to £338 per 100 kilos.

Heavy heifers

Jerrettspass farmer 668k £1980 £296.00; Jerrettspass farmer 648k £1920 £296.00; Jerrettspass farmer 684k £2020 £295.00; Markethill farmer 652k £1910 £293.00; Tassagh farmer 626k £1800 £288.00; Dungannon farmer 680k £1950 £287.00; Jerrettspass farmer 664k £1870 £282.00; Portadown farmer 668k £1870 £280.00 and Dungannon farmer 660k £1840 £280.

Forward heifers

Lisburn farmer 518k £1660 £321.00; Ballynahinch farmer 514k £1630 £317.00; Armagh farmer 542k £1690 £312.00; Lisburn farmer 530k £1650 £311.00; Armagh farmer 516k £1590 £308.00; Lisburn farmer 504k £1540 £306.00; Markethill farmer 574k £1750 £305.00; Gilford farmer 572k £1730 £303.00; Markethill farmer 534k £1610 £302.00 and Tassagh farmer 516k £1550 £300.

Middleweight heifers

Tynan farmer 406k £1460 £360.00; Tynan farmer 490k £1660 £339.00; Portadown farmer 452k £1530 £339.00; Moy farmer 402k £1360 £338.00; Dungannon farmer 472k £1590 £337.00; Tynan farmer 430k £1420 £330.00; Dungannon farmer 386k £1280 £332.00; Portadown farmer 458k £1510 £330.00; Katesbridge farmer 456k £1490 £327.00 and Katesbridge farmer 448k £1460 £326.

Bullocks

Good quality forward bullocks sold steadily from £280 to £311 paid for 508k at £1580 for a Castlewellan farmer and for 518k Aberdeen Angus £1610 for a Warrenpoint farmer.

Heavy bullocks sold to £294 for 680k at £2000 and for 646k at £1900 from a Ballinderry producer.

Main demand from £270 to £280 per 100 kilos.

Middleweight bullocks sold to £321 for 418k at £1340 from a Portadown farmer followed by £314 for 404k at £1270 for an Armagh farmer.

All good quality middleweights from £270 to £310 per 100 kilos.

Forward bullocks

Castlewellan farmer 508k £1580 £311.00; Warrenpoint farmer 518k £1610 £311.00; Castlewellan farmer 502k £1540 £307.00; Cullyhanna farmer 518k £1580 £305.00; Cullyhanna farmer 538k £1630 £303.00; Newry farmer 512k £1550 £303.00; Cullyhanna farmer 544k £1630 £300.00; Armagh farmer 534k £1590 £298.00; Gilford farmer 632k £1880 £297.00; Cullyhanna farmer 524k £1550 £296.00 and Omagh farmer 548k £1620 £296.

Heavy bullocks

Ballinderry farmer 646k £1900 £294.00; Ballinderry farmer 680k £2000 £294.00; Warrenpoint farmer 640k £1760 £275.00 and Ballinderry farmer 660k £1790 £271.

Middleweight bullocks

Portadown farmer 418k £1340 £321.00; Armagh farmer 404k £1270 £314.00; Newry farmer 492k £1540 £313.00; Armagh farmer 436k £1350 £310.00; Newry farmer 486k £1490 £307.00; Armagh farmer 498k £1460 £293.00 and Newry farmer 490k £1370 £280.

Weanlings

100 weanlings sold in a steady demand.

Good quality male weanlings selling to £364 for 242k at £880 from a Dungannon farmer.

The same owner received £356 for 222k at £790.

A Tandragee farmer sold a 398k at £1360.

All good quality males sold from £280 to £321 per 100 kilos.

Heifer weanlings sold to £328 for 348k at £1140 from an Annaghmore farmer.

The same owner received £319 for 304k at £970.

All good quality heifers from £270 to £309 per 100 kilos.

Male weanlings

Dungannon farmer 242k £880 £364.00; Dungannon farmer 222k £790 £356.00; Tandragee farmer 398k £1360 £342.00; Tandragee farmer 346k £1180 £341.00; Annaghmore farmer 338k £1150 £340.00; Armagh farmer 348k £1180 £339.00; Armagh farmer 354k £1200 £338.00; Forkhill farmer 338k £1140 £337.00; Annaghmore farmer 372k £1250 £336.00; Cladymore farmer 262k £880 £335.00 and Cladymore farmer 354k £1170 £330.

Heifer weanlings

Annaghmore farmer 348k £1140 £328.00; Annaghmore farmer 304k £970 £319.00; Tandragee farmer 266k £840 £316.00; Armagh farmer 262k £3810 £309.00; Meigh farmer 288k £890 £309.00; Keady farmer 282k £850 £301.00 and Annaghmore farmer 390k £1160 £298.

Suckler outfits sold to £2420 for a Charolais heifer and bull calf for a Keady farmer.

In calf cows sold to £1680 for a Belgian Blue from a Cullyhanna farmer.