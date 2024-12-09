Strong trade for cattle at Markethill Mart, suckler outfits selling to £2420
Heifers
150 heifers included mostly forward feeding heifers and heavy heifers.
Good quality forward heifers sold to £321 for 518k at £1660 for a Lisburn producer followed by £317 for 514k at £1630 for a Ballynahinch farmer.
A Richhill producer received £312 for 542k at £1690.
All good quality forward heifers from £280 to £311 per 100 kilos.
Heavy heifers sold to £296 for 668k at £1980 for a Jerrettspass producer and for 648k at £1920 for the same owner.
Main demand for good quality heavy heifers from £270 to £299 per 100 kilos.
Grazing type heifers sold to £360 for 406k at £1460 for a Tynan farmer.
The same owner received £339 for 490k at £1660.
A Portadown farmer received £339 for 452k at £1330.
All good quality middleweight heifers from £280 to £338 per 100 kilos.
Heavy heifers
Jerrettspass farmer 668k £1980 £296.00; Jerrettspass farmer 648k £1920 £296.00; Jerrettspass farmer 684k £2020 £295.00; Markethill farmer 652k £1910 £293.00; Tassagh farmer 626k £1800 £288.00; Dungannon farmer 680k £1950 £287.00; Jerrettspass farmer 664k £1870 £282.00; Portadown farmer 668k £1870 £280.00 and Dungannon farmer 660k £1840 £280.
Forward heifers
Lisburn farmer 518k £1660 £321.00; Ballynahinch farmer 514k £1630 £317.00; Armagh farmer 542k £1690 £312.00; Lisburn farmer 530k £1650 £311.00; Armagh farmer 516k £1590 £308.00; Lisburn farmer 504k £1540 £306.00; Markethill farmer 574k £1750 £305.00; Gilford farmer 572k £1730 £303.00; Markethill farmer 534k £1610 £302.00 and Tassagh farmer 516k £1550 £300.
Middleweight heifers
Tynan farmer 406k £1460 £360.00; Tynan farmer 490k £1660 £339.00; Portadown farmer 452k £1530 £339.00; Moy farmer 402k £1360 £338.00; Dungannon farmer 472k £1590 £337.00; Tynan farmer 430k £1420 £330.00; Dungannon farmer 386k £1280 £332.00; Portadown farmer 458k £1510 £330.00; Katesbridge farmer 456k £1490 £327.00 and Katesbridge farmer 448k £1460 £326.
Bullocks
Good quality forward bullocks sold steadily from £280 to £311 paid for 508k at £1580 for a Castlewellan farmer and for 518k Aberdeen Angus £1610 for a Warrenpoint farmer.
Heavy bullocks sold to £294 for 680k at £2000 and for 646k at £1900 from a Ballinderry producer.
Main demand from £270 to £280 per 100 kilos.
Middleweight bullocks sold to £321 for 418k at £1340 from a Portadown farmer followed by £314 for 404k at £1270 for an Armagh farmer.
All good quality middleweights from £270 to £310 per 100 kilos.
Forward bullocks
Castlewellan farmer 508k £1580 £311.00; Warrenpoint farmer 518k £1610 £311.00; Castlewellan farmer 502k £1540 £307.00; Cullyhanna farmer 518k £1580 £305.00; Cullyhanna farmer 538k £1630 £303.00; Newry farmer 512k £1550 £303.00; Cullyhanna farmer 544k £1630 £300.00; Armagh farmer 534k £1590 £298.00; Gilford farmer 632k £1880 £297.00; Cullyhanna farmer 524k £1550 £296.00 and Omagh farmer 548k £1620 £296.
Heavy bullocks
Ballinderry farmer 646k £1900 £294.00; Ballinderry farmer 680k £2000 £294.00; Warrenpoint farmer 640k £1760 £275.00 and Ballinderry farmer 660k £1790 £271.
Middleweight bullocks
Portadown farmer 418k £1340 £321.00; Armagh farmer 404k £1270 £314.00; Newry farmer 492k £1540 £313.00; Armagh farmer 436k £1350 £310.00; Newry farmer 486k £1490 £307.00; Armagh farmer 498k £1460 £293.00 and Newry farmer 490k £1370 £280.
Weanlings
100 weanlings sold in a steady demand.
Good quality male weanlings selling to £364 for 242k at £880 from a Dungannon farmer.
The same owner received £356 for 222k at £790.
A Tandragee farmer sold a 398k at £1360.
All good quality males sold from £280 to £321 per 100 kilos.
Heifer weanlings sold to £328 for 348k at £1140 from an Annaghmore farmer.
The same owner received £319 for 304k at £970.
All good quality heifers from £270 to £309 per 100 kilos.
Male weanlings
Dungannon farmer 242k £880 £364.00; Dungannon farmer 222k £790 £356.00; Tandragee farmer 398k £1360 £342.00; Tandragee farmer 346k £1180 £341.00; Annaghmore farmer 338k £1150 £340.00; Armagh farmer 348k £1180 £339.00; Armagh farmer 354k £1200 £338.00; Forkhill farmer 338k £1140 £337.00; Annaghmore farmer 372k £1250 £336.00; Cladymore farmer 262k £880 £335.00 and Cladymore farmer 354k £1170 £330.
Heifer weanlings
Annaghmore farmer 348k £1140 £328.00; Annaghmore farmer 304k £970 £319.00; Tandragee farmer 266k £840 £316.00; Armagh farmer 262k £3810 £309.00; Meigh farmer 288k £890 £309.00; Keady farmer 282k £850 £301.00 and Annaghmore farmer 390k £1160 £298.
Suckler outfits sold to £2420 for a Charolais heifer and bull calf for a Keady farmer.
In calf cows sold to £1680 for a Belgian Blue from a Cullyhanna farmer.