Stronger trade for cattle at Dungannon Mart, prices peaking at £2870
While steers sold to £2100 575kg Charolais (365.00).
Fat cows peaked at £2380 for a 720kg Limousin (331.00).
Dropped calves sold to £845 for a Aberdeen Angus bull and heifer calves to £710 Aberdeen Angus.
Suckled cows and calves sold to £1840 for a Hereford cow with a Blonde d'Aquitaine heifer calf.
Weanlings sold to £1680 for a 515kg Belgian Blue steer (326.00).
While weanling heifers sold to1540 465kg Blonde d'Aquitaine (331.00).
Steers
Steers cleared to a height of £2100 for a 575kg Charolais (365.00) presented by J Black, £2060 605kg Aberdeen Angus (341.00); I Ballantine £2000 515kg Limousin (388.00); B Quinn £1890 575kg Aberdeen Angus (329.00); K McAleer £1840 550kg Aberdeen Angus (335.00), £1630 495kg Aberdeen Angus (333.00); A Cardwell £1560 480kg Belgian Blue (325.00) and McConkey Farms £1540 475kg Friesian (325.00).
Heifers
Heifers cleared to a height of £2870 790kg Charolais (364.00) presented by W White, £2450 645kg Charolais (380.00), £2140 585kg Limousin (366.00); B Casey £2080 580kg Limousin (360.00), £2070 575kg Limousin (360.00); S Casey £2070 520kg Sal (398.00); K Brannigan £2020 560kg Charolais (361.00), £1960 510kg Simmental (384.00), £1930 470kg Simmental (411.00), £1770 505kg Charolais (351.00), £1680 455kg Hereford (370.00), £1680 470kg Limousin (357.00); I Ballantine £2010 570kg Charolais (353.00); K Newell £1900 540kg Simmental (352.00); N Givans £1740 495kg Aberdeen Angus (352.00), £1480 420kg Aberdeen Angus (352.00), £1470 410kg kg Aberdeen Angus (359.00) and R Jones £1600 445kg Limousin (360.00), £1560 435kg Belgian Blue (359.00).
Fat cows sold to £2380 720kg Limousin (331.00) presented by A Johnston; T Breslin £2000 770kg Aberdeen Angus (260.00), £1700 740kg Shorthorn (230.00), £1105 495kg Limousin (223.00).
Dropped calves
Calves sold to a height of £845 for an Aberdeen Angus bull presented by R Givans, £815 Aberdeen Angus bull; Crewehill Farms £690 Belgian Blue bull, £650 Aberdeen Angus bull, £555 Aberdeen Angus bull, £490 Aberdeen Angus bull; T Stockdale £685 Aberdeen Angus bull, £530 Aberdeen Angus bull, £470 Aberdeen Angus bull, £460 Aberdeen Angus bull, £425 Aberdeen Angus bull; J Marshall £650 Charolais bull, £560 x 3 Aberdeen Angus bulls; K Loughran £515 Hereford bull; R Crawford £495 Aberdeen Angus bull, £490 x 2 Aberdeen Angus bulls; S Conroy £440 Belgian Blue bull; P Carberry £420 Aberdeen Angus bull and A McGovern £405 Aberdeen Angus bull.
Friesian bull calves sold from £70 to £185.
Meanwhile heifer calves sold to £710 for an Aberdeen Angus presented by A McGovern, £435 Aberdeen Angus heifer; Crewehill Farms £545 Belgian Blue heifer, £510 Aberdeen Angus heifer, £500 Aberdeen Angus heifer; M Robinson £515 Hereford heifer; S Conroy £455 Speckle Park heifer and T Stockdale £430 Aberdeen Angus heifer, £405 Aberdeen Angus heifer.
Suckled cows sold to £1840 for a Hereford cow with a Blonde d'Aquitaine heifer calf at foot presented by D Haughian, £1570 Shorthorn cow with an Aberdeen Angus heifer calf at foot and £1570 Simmental cow with an Blonde d'Aquitaine heifer calf at foot.
Springing heifers sold to £1650 for an Aberdeen Angus presented by J Glendinning.
Weanlings
Weanling prices topped at £1680 for 515kg Belgian Blue (327.00) presented by C Fox; S Williamson £1490 460kg Limousin (324.00); D Hammond £1120 x 6 335kg Aberdeen Angus (338.00) and B Fitzgerald £500 150kg Aberdeen Angus (330.00).
Weanling heifers sold to £1540 for a 465kg Blonde d'Aquitaine (332.00) presented by C Fox, £1400 395kg Charolais (355.00), £1380 400kg Charolais (345.00), £1240 360kg Limousin (345.00), £1210 295kg Limousin (410.00), £980 255kg Belgian Blue (384.00); S Williamson £1280 345kg Charolais (371.00); B Fitzgerald £710 x 2 205kg Belgian Blue (343.00) and C Patterson £690 195kg Simmental (354.00).
A great entry of sheep saw fat lambs sell to £158 for a pen of 25kg lambs presented by J Martin; D Parkes £153 26.5kg, £146 23kg; C Richardson £153 27kg, £147.50 24.5kg and I Reilly £144 22.5kg.
Fat ewes sold to £180 presented by D Williamson, £132; C Donnelly £160; D Parkes £143 and D Quinn £110.