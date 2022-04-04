Suckled calves sell to £1170 at Omagh
A sale of wintered suckled calves took place at Omagh on Wednesday 30th March 2022
There was a similar entry to the previous week, following a similar trend.
Beef/Bullock Calves: C. Devine, Strabane 460k £1170; 410k £1030; 430k £1060; 390k £1090; 355k £970, B. McCrystal, Mullaslin 410k £960; 350k £880, A. Corrigan, Fintona 450k £1040; 400k £910; 460k £1060; 390k £970, M. Mullan, Mullaslin 490k £1060, P. Gormley, Drumquin 465k £1000; 455k £960; 425k £900, B. McDonnell, Dromore 315k £880, M. P. O’Brien, Trillick 330k £870; 295k £810, M&C. McCoy, Dromore 325k £850; 365k £900, P&K. Horisk, Errigal 340k £860; 345k £840 and £830, M. Teague, Dromore 250k £770; 395k £880, B. McSorley, Fintona 290k £780; 315k £780; 345k £840, C. Walker, Lack 315k £780, P. Gray, Trillick 620k £1280; 530k £1080.
Heifer Calves: M. Mullan, Mullaslin 380k £1000, Kesh Producer 315k £820; 305k £740, C. Walker, Lack 340k £840, P&K. Horisk, Errigal 330k £740; 315k £710, G. McCullagh, Greencastle 350k £810, B. Gormley, Drumquin 310k £680.