Super trade in the rings at Ballymena

Ballymena Mart

Beef cows sold to 286p 720kg at £2059, Fr cows to 214p 830kg at £1776, Beef heifers to 282p 800kg at £2256, Beef bullocks to 294p twice 580kg at £1705 and 620kg at £1822 and to a top per head of £2430 for 900kg, Fr bullocks to 217p 600kg at £1302.

Beef Cows: W Ward & Sons, Crumlin Lim 720kg £2059 (286), O’Kane Farms, Dunloy Lim 820kg £2337 (285), P McCann, Portglenone Lim 700kg £1897 (271), P Whyte, Maghera Lim 590kg £1587 (269), D & W Hume, Randalstown Lim 770kg £2017 (262), P Whyte Lim 620kg £1618 (261), Al Gault, Newtownabbey Lim 790kg £2038 (258), A McErlean, Portglenone Bel 770kg £1955 (254), P Whyte Lim 670kg £1701 (254), J F Savage, Ballywalter Lim 760kg £1930 (254), JF Savage Bel 850kg £2116 (249), O Crawford, Kircubbin Abe 670kg £1654 (247), P Whyte Lim 620kg £1525 (246), S Gowdy, Carrickfergus Lim 690kg £1690 (245), H & E McDowell, Castlereagh Lim 710kg £1732 (244), S Rainey, Ballygally Sim 790kg £1927 (244).

Fr Cows: D Forsythe, Cloughmills Fri 830kg £1776 (214), R Hamilton, Broughshane Hol 820kg £1631 (199), D Forsythe Fri 810kg £1603 (198), J Maybin, Kells Fri 650kg £1254 (193), H McNabney, Clough Fri 710kg £1349 (190), O Magill, Crumlin Hol 760kg £1444 (190), D Forsythe Fri 640kg £1196 (187), W Magee, Kilwaughter Fri 630kg £1171 (186), G Forsythe, Cloughmills Hol 750kg £1395 (186), H McNabney Fri 740kg £1369 (185), S Wilson, Ballymena Hol 700kg £1295 (185), J Hutchinson, Ballyclare Fri 720kg £1332 (185), G Forsythe Hol 710kg £1285 (181), S Booth, Ballymoney Hol 690kg £1242 (180), W Black, Aghadowey Fri 630kg £1134 (180), Local Farmer Fri 670kg £1206 (180).

Sign up to our daily Farming Life Today newsletter Sign up Thanks for signing up! Sorry, there seem to be some issues. Please try again later. Submitting...

Beef Heifers: O’Kane Farm, Dunloy Char 800kg £2256 (282), R Calvert, Greyabbey Abe 570kg £1561 (274), K Woodside, Islandmagee Lim 610kg £1659 (272), R Calvert Lim 540kg £1648 (272), P Whyte, Maghera Lim 520kg £1404 (270), Linton Bro, Clough Lim 620kg £1661 (268), S McNeill, Broughshane Lim 590kg £1563 (265), Barnwell Farms, Newtownards Lim 580kg £1513 (261), S Gilliespie, Portglenone Lim 510kg £1326 (260), R Workman, Kilwaughter Char 640kg £1657 (259), Linton Bros Char 650kg £1683 (259), Linton Bros Char 680kg £1747 (257), Linton Bros Char 640kg £1632 (255), P McErlaine, Toome Lim 640kg £1632 (255), H Clarke, Maghera Lim 590kg £1498 (254), Linton Bros Char 590kg £1486 (252).

Beef Bullocks

Top per kg: R O’Connor, Castlewellan Char 580kg £1705 (294), P McCann, Portglenone Lim 620kg £1822 (294), R O’Connor Char 720kg £2109 (293), M McGarry, Broughshane Lim 730kg £2080 (285), W Ward & Sons, Crumlin Bel 820kg £2328 (284), R O’Connor Lim 720kg £2037 (283), R O’Connor Lim 750kg £2115 (282), W Johnston, Catlewellan Lim 690kg £1945 (282), J Beattie, Ballymoney Char 680kg £1910 (281), J Kennedy, Rasharkin Lim 690kg £1932 (280), M Gallagher, Magherafelt Char 720kg £2016 (280), C Martin, Loughall Lim 720kg £2016 (280), K Woodside, Islandmagee Lim 630kg £1764 (280), J Beattie Char 690kg £1925 (279), R McClean, Swatragh Lim 660kg £1841 (279), W Johnstown Lim 670kg £1862 (278).

Top per head: L F Logan, Randalstown Lim 900kg £2430, W Ward & Sons, Crumlin Bel 820kg £2328, W Johnston, Castlewellan Char 870kg £2296, I Girvin, Lisburn Lim 830kg £2241, W Johnston Char 880kg £2226, W Johnston Sho 840kg £2184, W Johnston Char 850kg £2159, R O’Connor, Castlewellan Lim 750kg £2115, R O’Connor Char 720kg £2109, Al Gault, Newtownabbey Lim 760kg £2105, A Nicholson, Monkstown Char 780kg £2098, J Brennan, Knockloughrim Char 800kg £2096, M McGarry, Broughshane Lim 730kg £2080, S O’Neill, Maghera Char 780kg £2074, G & A McMaster, Broughshane Char 850kg £2074, M Gallagher, Magherafelt Char 770kg £2048.

Fr Bullocks: R J Gage, Clough 600kg £1302 (217), H McNabney, Clough 530kg £1134 (214), M Wallace, Dunloy 610kg £1256 (206), M Wallace 590kg £1197 (203), R, M & J Duffin, Cargan 610kg £1195 (196), P J McKillop, Loughgiel 820kg £1599 (195), R, M & J Duffin 590kg £1144 (194), R, M & J Duffin 590kg £1132 (192).

Dairy Cows on Friday, 27th May

Dairy cattle sold to £2400 for a heifer.

Leading prices as follows; Barry McStravick, Gawleys Hol £2400, D McNeilly, Randalstown Fri £2300, D McNeilly, Randalstown Fri £2250, Barry Mcstravick, Gawleys Hol £2100, Barry Mcstravick, Gawleys Hol £2080, W Black, Aghadowey Fri £1980, Barry Mcstravick, Gawleys Hol £1900, John Watt, Glenarm Hol £1880, W.J. Bryson, Crumlin Hol £1880, Barry Mcstravick, Gawleys Fri £1880, W Black, Aughadowey Fri £1800, Colm Peter, Cookstown Fri £1780, R.L.A & D Irvine, Dundrod Hol £1780, W Black, Aghadowey Fri £1700, D Livingstone, Randalstown Hol £1700.

Suckler Cows

A good show of suckler cows sold to a top of £1700 for a blue cow & heifer calf.

Leading prices as follows; C McCammond, Larne Bel cow & hfr calf £1700, J Liddie, Ballymena Cha cow & hfr calf £1680, Amy Griffith, Ballyclare Lim cow incalf £1650, J Liddie, Ballymena Her cow & bull calf £1580, Jonathan McGuckian, Randalstown Blo cow & bull calf £1550, C McCammond, Larne Lim cow & bull calf £1520, Eamon McNeill, Glenarm Sal cow & bull calf £1520, Jonathan McGuickian, Randalstown Bel cow & bull calf £1480, R Dundee, Ballyclare Lim cow in calf £1450, C McCammond, Larne Bel cow & hfr calf £1420, J Liddie, Ballymena Her cow & hfr calf, J Dodds, Limavady SHB cow & bull calf £1350,

Calves: 210 Dropped calves resulted in a steady trade. Bull calves sold to £590, Heifer calves sold to £450, Fr bulls to £385.

Bull Calves: G Devlin, Randalstown Bel £390, G Devlin, Randalstown Bel £540, G Devlin, Randalstown Her £495, Thomas Hamilton, Carrickfergus Abe £475, R.J.T Fleming, Templepatrick Sim £450, M T Boyd, Kilwaughter Abe £450, Thomas Hamilton, Carrickfergus Abe £440, WJ Bartlett, Armoy Abe £430, Cairnleigh LTD, Aghalee £430, P.J McKillop, Loughgiel Sim £425, W.J. Thompson, Glenwherry Abe £420, W.J. Thompson, Glenwherry Abe £420, W.J. Thompson, Glenwherry Abe £415, W.J. Thompson, Glenwherry Abe £415, W.J. Thompson, Glenwherry Abe £145, W.J. Thompson, Glenwherry Abe £145.

Heifer Calves: Cairnleigh LTD, Aghalee Bel £450, Cairnleigh LTD, Aghalee Bel £450, R.J.T Fleming, Templepatrick Sim £435, G Devlin, Randalstown Lim £430, Thomas Simpson, Co Fermagh Bel £430, R.J.T Fleming, Templepatrick Sim £425, Mervyn Smyth, Cloughmills Hol £360, M T Boyd, Kilwaughter Abe £355, M T Boyd, Kilwaughter Abe £355, John Graham, Glenwherry Her £355, Cairnleigh LTD, Aghalee Bel £355, Cairnleigh LTD, Aghalee Bel £355, I Montgomery, Glenwherry Bel £340, A P Redmond, Portavogie Bel £335, WJ Bartlett, Armoy Abe £330, WJ Bartlett, Armoy Abe £330.

Friesian Bull Calves: JAS & Martha Wilson, Broughshane Fri £385, John Graham, Glenwherry Fri £315, W.S. Kennedy, Ballyclare Fri £260, John Graham, Glenwherry Fri £245, John Graham, Glenwherry Fri £210, WJ Bartlett, Armoy Hol £190, WJ Bartlett, Armoy Hol £180, John Graham, Glenwherry Fri £180, WJ Bartlett, Armoy Hol £170, Declan McKillop, Loughgiel Hol £140, Declan McKillop, Loughgiel Hol £140, Declan McKillop, Loughgiel Hol £140, Thomas Hamilton, Carrickfergus Fri £100, Stephen Crawford, Newtownards Hol £85, Stephen Crawford, Newtownards Hol £85, Stephen Crawford, Newtownards Hol £65.

Weanlings

250 Weanlings in Ballymena on Friday resulted in a super trade. Bullocks sold to £900 over for a Char 450kg at £1350 offered by N McClure, Ballymoney. Heifers sold to £840 over for a Char 430kg at £1270 offered by A Baxter, Ballyclare.

Heifers

0kg-300kg: Paul Whyte, Maghera Lim 290kg £930 (320p), Paul Brankin, Aghalee Cha 300kg £860 (286p), James Magee, Kilwaughter Cha 260kg £730 (280p), Thomas Magee, Ballyclare Cha 260kg £730 (280p), Thomas Magee, Ballyclare Cha 260kg £730 (280p), Thomas Magee, Ballyclare Cha 260kg £730 (280p), S Johnston Cha 240kg £650 (270p), S Johnston Cha 240kg £650 (270p), D O’Loan, Aughafatten Lim 290kg £780 (269p), S Taylor, Ligoniel Cha 280kg £730 (260p), Darren Russell, Antrim Lim 290kg £750 (258p), Teresa Connon, Broughshane Sal 290kg £740 (255p), Thomas Magee, Ballyclare Cha 290kg £680 (234p), Thomas Magee, Ballyclare Cha 290kg £680 (234p), James Magee, Kilwaughter Cha 290kg £680 (234p).

301kg-350kg: Paul Whyte, Maghera Lim 310kg £930 (300p), D O’Loan, Aughafatten Lim 320kg £920 (287p), A Baxter, Ballyclare Blo 340kg, £940 (276p), D O’Loan, Aughafatten Lim 320kg £880 (275p), S Taylor, Ligoniel Cha 310kg £850 (274p), A McKillop, Loughgiel Cha 330kg £900 (272p), Thomas Magee, Ballyclare Cha 310kg £830 (267p), James Magee, Kilwaughter Cha 310kg £830 (267p), James Magee, Kilwaughter Cha 310kg £830 (267p), Teresa Connon, Broughshane Sal 340kg £910 (267p), J Mills, Kilwaughter Cha 340kg £905 (266p), Paul Brankin, Aghalee Sim 310kg £820 (264p), Paul Brankin, Aghalee Cha 320kg £835 (260p), Teresa Connon, Broughshane Sal 350kg £900 (257p).

351kg and over: A Baxter, Ballyclare Cha 430kg £1270 (295p), Nigel McClure, Ballymoney Par 390kg £1150 (294p), Nigel McClure, Ballymoney Par 380kg £1090 (286p), M Ramsey, Ballyclare Lim 360kg £1020 (283p), Amy Griffith, Ballyclare Lim 390kg £1020 (261p), M Ramsey, Ballyclare Lim 390kg £1000 (256p), D&W Hume, Randalstown Bel 470kg £1150 (244p), P McCord, Randalstown Abe 520kg £1255 (241p), Darren Russell, Antrim Lim 360kg £864 (240p), T Stewart, Cairncastle Abe 450kg £1080 (240p), A Baxter, Ballyclare Blo 440kg £1050 (238p), Matt Gingles, Kilwaughter Abe 360kg £850 (236p), D&W Hume, Randalstown Lim 450kg £1060 (235p), Francis McMullan, Maghera Bel 380kg £885 (232p), P McCord, Randalstown Abe 510kg £1185 (232p), A McKillop, Loughgiel Cha 470kg £1060 (225p).

Bul/Blks

0kg-300kg: Paul Whyte, Maghera Lim 250kg £800 (320p), Paul Brankin, Aghalee Blo 300kg £900 (300p), Paul Brankin, Aghalee Blo 300kg £900 (300p), D O’Loan, Aughafatten Lim 270kg £750 (277p), Paul Brankin, Aghalee Cha 290kg £800 (275p), Paul Brankin, Aghalee Sim 290kg £760 (262p), Francis McMullan, Maghera Lim 280kg £670 (239p), L McAllister, Ballymena Her 280kg £650 (232p), L McAllister, Ballymena FKV 280kg £650 (232p).

301kg-350kg: Hugh McCambridge, Glenarm Char 330kg £1100 (333p), Paul Whyte, Maghera Lim 320kg £1000 (312p), Teresa Connon, Broughshane Sal 330kg £1000 (303p), A McKillop, Loughgiel Cha 350kg £1000 (285p), D O’Loan, Aughafatten Lim 350kg £990 (282p), Hugh McCambridge, Glenarm Cha 340kg £960 (282p), Lynda Crawford, Aghalee 330kg £930 (281p), Teresa Connon, Broughshane, Bel 340kg £950 (279p), D O’Loan, Aughafatten Lim 350kg £970 (277p), Paul Brankin, Aghalee Sim 330kg £900 (272p), D O’Loan, Aughafatten Lim 330kg £900 (272p), Paul Brankin, Aghalee Sim 350kg £950 (271p), A Baxter, Ballyclare Cha 350kg £940 (268p), Hugh McCambridge, Glenarm Cha 340kg £900 (264p), T J McCartney, Castledawson Blo 330kg £865 (262p).

351kg and Over: D O’Loan, Aughafatten Lim 380kg £1240 (326p), Nigel McClure, Ballymoney Par 420kg £1300 (309p), D O’Loan, Aughafatten Lim 370kg £1140 (308p), Paul Whyte, Maghera Lim 370kg £1140 (308p), D O’Loan, Aughafatten 380kg £1150 (302p), D O’Loan, Aughafatten Lim 410kg £1230 (300p), Nigel McClure, Ballymoney Cha 450kg £1350 (300p), Paul Whyte, Maghera Lim 410kg £1220 (297p), D & W Hume, Randalstown Lim 390kg £1160 (297p), D O’Loan, Aughafatten Lim 390kg £1160 (297p), R J McKendry, Antrim 370kg £1080 (291p), A Baxter, Ballyclare Cha 360kg £1050 (291p), R J McKendry, Antrim Cha 410kg £1190 (290p), M Ramsey, Ballyclare Lim 410kg £1160 (282p), Hugh McCambridge, Glenarm Cha 440kg £1215 (276p), Hugh McCambridge, Glenarm Cha 520kg £1435 (276p).

A smaller entry of 90 store cattle in Ballymena on Tuesday resulted in a steady trade. Bullocks sold to £970 over for a Lim 530kg £17500 presented by V.N Fleck, Broughshane. Heifers sold to £940 over for a Lim 650kg at £1590 offered by F Duffin, Toomebridge.

Bulls/Blks

0kg - 500kg: Local farmer Lim 470kg £1230 (280), Lim 480kg £1320 (275) F Duffin, Toomebridge Cha 490kg £1260 (257) S Marshall, Abe 440kg £1110 (252) T Boyd, Larne Lim 450kg £1120 (248) R Forsythe, Portglenone Abe 470kg £1160 (246) A Martin, Kells Blo 350kg £860 (245) S Marshall, Abe 460kg £1130 (245) A Martin, Kells Blo 490kg £1195 (243) local farmer Abe 480kg £1160 (241) W McBurney, Moorfields Spk 460kg £1110 (241) R Forsythe, Potglenone Bel 350kg £840 (240) A Alexander, Broughshane Sal 490kg £1175 (239) W McBurney, Moorfields Lim 460kg £1100 (239) KD Reid, Lurgan Cha 480kg £1145 (237) T Boyd, Larne Lim 400kg £950 (237).

501kg and over: V.N Fleck, Broughshane Lim 530kg £1500 (283) V.N Fleck, Lim 540kg £1470 (272) V.N Fleck, Lim 550kg £1420 (258) J Allen, Larne Cha 580kg £1490 (256) J Smyth, Randalstown Cha 590kg £1420 (240) S Marshall, Ballymena Abe 570kg £1360 (238) local farmer Abe 510kg £1160 (227) local farmer, Bel 520kg £1180 (226).

Heifers

0kg – 500kg: V.N Fleck, Broughshane Lim 410kg £1095 (267) V.N Fleck, Lim 410kg £1095 (267) J Smyth, Randalstown Cha 480kg £1250 (260) J Allen, Larne Cha 470kg £1150 (244) D Knox, Coleraine Sal 440kg £1075 (244) R Forsythe, Portglenone Abe 490kg £1160 (236) J Smyth, Bel 440kg £995 (226) R Forsythe, Portglenone Abe 500kg £1130 (226) T Boyd, Larne Lim 400kg £900 (225).

501kg and over: J Smyth, Randalstown Cha 520kg £1290 (248) F Duffin, Toomebridge Cha 650kg £1590 (244) Jim Allen, Larne 590kg £1390 (235) F Duffin, Toomebridge Cha 580kg £1360 (234) R Forsythe, Abe 510kg £1195 (234) R & S McMullan, Broughshane Bel 530kg £1240 (234) R Forsythe, Abe 530kg £1230 (232) J Smyth, Bel 530kg £1190 (224) R Forsythe, Abe 520kg £1160 (223) R&S McMullan, Her 520kg £1150 (221) D Knox, Sal 590kg £1295 (219) R&S McMullan, Her 520kg £1140 (219) R Crawford, Magheramourne Lim 560kg £1220 (217) S Marshall, Ballymena Abe 530kg £1150 (217) R&S McMullan, Broughshane Lim 530kg £1140 (215) S Marshall, Abe 580kg £1225 (211).

1202 sheep presented in Ballymena on Wednesday resulted in another improved trade. Fat lambs sold to 665p for 20 Texels 19kg £126.50 offered by A Boyd, Cloughmills, and to a top per head of £145 on 3 occasions. Fat ewes sold to £284.

Spring lambs 903

(Top per Kg): A Boyd, Cloughmills 20 Tex 19kg £126.50 (665p), Robin Nicholson, Monkstown 3 Tex 21.5kg £140 (651p), J Lynn, Cullybackey 7 Tex 20kg £128 (640p), I Morrison, Dunloy 18 Blu 21.5kg £137.50 (639p) M/S A & D McAfee, Bushmills 13 Tex 21kg £134 (638p), local farmer 4 Tex 21kg £134 (638p), local farmer 21kg £134 (638p), W J & J Johnston, Templepatrick 28 Tex 21kg £134 (638p), I Morrison, Dunloy 32 Tex 22kg £140 (636p), John Lowe, Cookstown 17 Tex 22kg £140 (636p), John McCabe, Nutts Corner 5 Tex 22kg £140 (636p), Joshua Boville, Toome 9 Tex 22kg £140 (636p), Eddie J Moore, Bellaghy 7 Tex 21kg £133 (635p), P McIlrath, Ballymena 33 Tex 20.5kg £130 (634p), J Hayes, Ballymena 31 Cha 20.5kg £130 (634p), Gary McFadden, Armoy 10 Tes 21.5kg £136 (632p).

Top per head: I Colville, Newtownards 6 Tex 25kg £145, G Houston, Randalstown 3 Rou 25kg £145, Al Gault, Newtownabbey 2 Tex 26kg £145, S Currie, Broughshane 3 Tex 27.5kg £144, J & J Rea, Kilwaughter 10 Char 25kg £144, I Dodds, Glenwherry 27 Tex 23kg £143.50, Kim Steel Nicholson, Antrim 7 Suff 24.5kg £143.50, W McBurney, Moorfields 3 Dor 25.5kg £143.50, S Wilson, Ballynure 2 Dor 38.5kg £143, W Marshall, Portglenone 5 Char 24.5kg £143, B McMillan, Cullybackey 3 Tex 23kg £142.50, T Hanna, Loughgiel 28 Tex 23kg £142.50, W Byres, Cullybackey 13 Tex 23kg £142, AS Millar, Antrim 72 Tex 23.5kg £142, J Houston, Randalstown 7 Rou 23.5kg £142, S Hall, Carrickfergus 7 Tex 22.5kg £142.

Fat Ewes (299)

1st Quality

Tex - £150-£284

Suff - £150-£220

CB - £120-£154