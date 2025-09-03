Superb prices for sheep at Torr Head annual sale
A 100% clearance rate was achieved with superb prices.
Wether lambs were sold first at super prices followed by ewe lambs.
Leading prices
Ewe lambs
Noel McNeill, Mules, 10, £254, 12, £250, 12, £235, 10, £255, 12, £240, 12, £225, 12, £200, 12, £200, 10, £200. Christie McHenry, Suffolk/Cheviot, 10, £252, 10, £210, 10, £200, 11, £185, 12, £184. Robert McHenry, Suffolk/Cheviot, 10, £235, 9, £230, 10, £232, 10, £216, 10, £206, 10, £200. Denis McHenry, Mules, 10, £314, 10, £214, 10, £210, 10, £195, 30, £190, 10, £195, 10, £188, 10, £184. Kelly Brothers, Mules, 4, £235, 11, £200. John McNeill, Mules, 12, £210, 12, £195, 24, £186. Daniel McNeill, Suffolk/Cheviot, 10, £200, 12, £198. JJ McAlister, Mules, 10, £236, 12, £190, 10, £192. McCormick Farms, Mules, 10, £200, 34, £192. Noel McQuaid, Mules, 10, £202, 10, £196, 12, £190.
Wether lambs
Robert McHenry, Suffolk, 52, £136,50, 44, £132.50. Altmore Farm, Suffolk, 36, £136, 35, £126. Denis McHenry, Crossbreds 50, £131, 50, £125. Aidan Hamilton, Texel, 42, £132,50, 72, £131. John McNeill, Crossbreds 22, £131.50. JJ McAlister, Crossbreds 40, £126.50. McCormick Farm, Crossbreds 59, £126.50, 51, £122. Noel McQuaid, Crossbreds 22 £130, 73, £119. Jas McNeill, Crossbreds 40, £120.50.
Auctioneers: Daniel McAlister (Armoy Livestock Mart Ltd).
