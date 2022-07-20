Sweltering temperatures don’t distract trade at Omagh

Bullocks
Christine Scott, Gillygooley 725k £1630, I. Clements, Gortaclare 650k £1525; 515k £1285, G. Kirk, Drumlea 550k £1400; 570k £1450; 590k £1350, H. Wilson, Ardstraw 500k £1170; 450k £1205; 460k £1200, R. J. Keys, Dromore 590k £1350; 555k £1260, S. Porter, Fyfin 520k £1190; 490k £1140, P0. E. Devine, Donemana 405k £1060, M. McCullagh, Carrickmore 415k £1020, S. Gordon, Drumquin 470k £1045; 420k £960, P. T. McMenamin, Leglands 370k £940; 325k £785, C. Campbell, Tattykeel 430k £1020, M. Donnelly, Roscavey 360k £885; 380k £895, W. Campbell, Tattykeel 390k £940.
Heifers
M. McCanny, Sion Mills 670l £1560; 665k £1520, G. Hawkes, Crosh 635k £1540; 620k £1440; 575k £1320, M. McDermott, Dunmoyle 565k £1340; 505k £1220; 585k £1300, S. McGinley, Eskra 530k £1190; 440k £1160; 475k £1150, Patk. Teague, Greencastle 515k £1140; 555k £1220, F. Donaghy, Loughmacrory 485k £1260; 435k £1070, P. McCann, Altamuskin 480k £1200, H. Wilson, Ardstraw 490k £1150, M. Patton, Sion Mills 415k £960; 450k £1000, M. Fahy, Drumquin 495k £1130, G. Kirk, Drumlea 370k £920, J. J. Baxter, Knockmoyle 310k £770, T. McAleer, Drumquin 355k £820.
Fat Cows
A.Cathers, Drumnakilly 760k £217; 820k £208, M. O’Hagan, Plumbridge 640k £214, M. Morris, Greencastle 830k £208, T. McKinley, Botera 460k £206, Ivan Jobb, Fintona 730k £205, C. Clarke, Dungannon 590k £199, K. Doherty, Strabane 750k £195; 650k £190, Patk. Hughes, Loughmacrory 630k £195, W. L. Wilson, Corlea 750k £195, D. H. Baxter, Creevy 840k £194.
Friesian Cows
Thos. Patrick, Drumlegagh 800k £174, R. J. Graham, Ederney 720k £172; 560k £162, A. Johnston, Lisnarick 460k £169; 760k £164, V. Armstrong, Irvinestown 510k £160, B. McBride, Trillick 500k £160.
Fat Bulls
F. Mullin, Ballintrain 940k £199, A. Teague, Dromore 1100k £195.
Dropped Calves
David Beattie, Omagh £450; £420 and £395 Limousin Bulls, S. Daly, Granagh £410 B. Blue Bull, R. G. Wilson, Kilskeery £405 B. Blue Bull; £365 b. Blue Heifer, J. Ferguson, Enniskillen £405 and £385 B. Blue Heifers, J. Begley, Carrickmore £385 and £375 Limousin Bulls, W. F. Martin, Castlederg £370 Charolais Bull, G. Davis, Dromore £360 Charolais Bull; £325 Charolais Heifer, Wm. Wilson, Killybrack £360 B. Blue Bull; £350 B. Blue Heifer, R. Gordon, Drumquin £340 Angus Heifer, M. Teague, Dromore £345 Simmental Bull, J. Edgar, Clanabogan £335 Saler Bull, Foyle View Farms £320 Angus Bull.
Weanlings
J. Marshall, Killen £740 and £670 Charolais Bulls, G. Armstrong, Seskinore £700 Hereford Bull, L. Darcy, Tattyreagh £645 B. Blue Bull, M. G. O’Kane, Drumquin £580 Limousin Bull; £540 Galloway Bull, P. T. McMenamin, Leglands £540 Charolais Bull.