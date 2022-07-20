Sweltering temperatures don’t distract trade at Omagh

Sweltering temperatures on Monday did not distract either numbers or trade with all types in demand at Omagh.

By Ruth Rodgers
Wednesday, 20th July 2022, 9:29 am
Updated Wednesday, 20th July 2022, 10:21 am

Bullocks

Christine Scott, Gillygooley 725k £1630, I. Clements, Gortaclare 650k £1525; 515k £1285, G. Kirk, Drumlea 550k £1400; 570k £1450; 590k £1350, H. Wilson, Ardstraw 500k £1170; 450k £1205; 460k £1200, R. J. Keys, Dromore 590k £1350; 555k £1260, S. Porter, Fyfin 520k £1190; 490k £1140, P0. E. Devine, Donemana 405k £1060, M. McCullagh, Carrickmore 415k £1020, S. Gordon, Drumquin 470k £1045; 420k £960, P. T. McMenamin, Leglands 370k £940; 325k £785, C. Campbell, Tattykeel 430k £1020, M. Donnelly, Roscavey 360k £885; 380k £895, W. Campbell, Tattykeel 390k £940.

Heifers

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M. McCanny, Sion Mills 670l £1560; 665k £1520, G. Hawkes, Crosh 635k £1540; 620k £1440; 575k £1320, M. McDermott, Dunmoyle 565k £1340; 505k £1220; 585k £1300, S. McGinley, Eskra 530k £1190; 440k £1160; 475k £1150, Patk. Teague, Greencastle 515k £1140; 555k £1220, F. Donaghy, Loughmacrory 485k £1260; 435k £1070, P. McCann, Altamuskin 480k £1200, H. Wilson, Ardstraw 490k £1150, M. Patton, Sion Mills 415k £960; 450k £1000, M. Fahy, Drumquin 495k £1130, G. Kirk, Drumlea 370k £920, J. J. Baxter, Knockmoyle 310k £770, T. McAleer, Drumquin 355k £820.

Fat Cows

A.Cathers, Drumnakilly 760k £217; 820k £208, M. O’Hagan, Plumbridge 640k £214, M. Morris, Greencastle 830k £208, T. McKinley, Botera 460k £206, Ivan Jobb, Fintona 730k £205, C. Clarke, Dungannon 590k £199, K. Doherty, Strabane 750k £195; 650k £190, Patk. Hughes, Loughmacrory 630k £195, W. L. Wilson, Corlea 750k £195, D. H. Baxter, Creevy 840k £194.

Friesian Cows

Thos. Patrick, Drumlegagh 800k £174, R. J. Graham, Ederney 720k £172; 560k £162, A. Johnston, Lisnarick 460k £169; 760k £164, V. Armstrong, Irvinestown 510k £160, B. McBride, Trillick 500k £160.

Fat Bulls

F. Mullin, Ballintrain 940k £199, A. Teague, Dromore 1100k £195.

Dropped Calves

David Beattie, Omagh £450; £420 and £395 Limousin Bulls, S. Daly, Granagh £410 B. Blue Bull, R. G. Wilson, Kilskeery £405 B. Blue Bull; £365 b. Blue Heifer, J. Ferguson, Enniskillen £405 and £385 B. Blue Heifers, J. Begley, Carrickmore £385 and £375 Limousin Bulls, W. F. Martin, Castlederg £370 Charolais Bull, G. Davis, Dromore £360 Charolais Bull; £325 Charolais Heifer, Wm. Wilson, Killybrack £360 B. Blue Bull; £350 B. Blue Heifer, R. Gordon, Drumquin £340 Angus Heifer, M. Teague, Dromore £345 Simmental Bull, J. Edgar, Clanabogan £335 Saler Bull, Foyle View Farms £320 Angus Bull.

Weanlings

J. Marshall, Killen £740 and £670 Charolais Bulls, G. Armstrong, Seskinore £700 Hereford Bull, L. Darcy, Tattyreagh £645 B. Blue Bull, M. G. O’Kane, Drumquin £580 Limousin Bull; £540 Galloway Bull, P. T. McMenamin, Leglands £540 Charolais Bull.

DrumquinDromore