Terrific trade for beef cattle at Ballymena

Beef cows sold to 216p 760kg at £2021, Fri cows to 186p 690kg at £1283, Beef heifers to 3079 640kg £1964, Beef bullocks to 305p at 780kg at £2379, Fri bullocks to 229p 640kg at £1465.

Fat Cows: W Hopes, Ballywalter Cha 760kg £2021 (266) Okane Farm, Ballymena Bel 760kg £2014 (265) P Faulkner, Bel 620kg £1624 (262) N McBurney, Moorfields Lim 590kg £1534 (260) W Hopes, Lim 840kg £2158 (257) I Hamilton, Abe 720kg £1807 (251) J McCambridge, Ballycastle Lim £1892 (249) W Brown, Bushmills Cha 660kg £1630 (247) AJ Wilson, Ballymena Lim 720kg £1749 (243) R Patterson, Carryduff Lim 640kg £1548 (242) T Paul, Ballymena Cha 810kg £1960 (242) G Armstrong, Lim 540kg £1296 (240) M McGarry, Broughshane Lim720kg £1720 (239) W Brown, Bushmills Cha 650kg £1547 (238) M Barry, Toomebridge Lim 800kg £1888 (236) H McCambridge, Aughalum Lim 630kg £1486 (236).

Friesian cows: A Gaston, Glarryford 690kg £1283 (186) A&W McMaster, Broughshane 790kg £1445 (183) I Stewart, Bushmills 630kg £1146 (182) D & R Millar, Randalstown 700kg £1260 (180) H Carson, Dundrod 580kg £1038 (179) J Gault, Ballyclare 800kg £1416 (177) R Adams, Ballymena 700kg £1232 (176) J king, Ballymena 640kg £1126 (176) W Black, Aghadowney 660kg £1161 (176) D& R Millar, Randalstown 690kg £1207 (175) H Carson, 580kg £997 (172) DS& D McKay, Rathkenny 710kg £1214 (171) A&E Cochrane, Bushmills 620kg £1047 (169) RA Hill, Islandmagee 700kg £1169 (167) J King, Ballymena 600kg £990 (165) D Wallace, Antrim 720kg £1173 (163).

Sign up to our daily Farming Life Today newsletter Sign up Thanks for signing up! Sorry, there seem to be some issues. Please try again later. Submitting...

Ballymena Mart

Beef heifers: P Donnelly, Rathkenny Lim 640kg £1964 (307) R Calvert, Lim 630kg £1814 (288) P Donnelly, Lim 610kg £1756 (288) P Donnelly, Lim 650kg £1865 (287) P Donnelly, Lim 640kg £1824 (285) P Donnelly, Lim 620kg £1760 (284) P Donnelly, Lim 610kg £1708 (280) P Donnelly, Cha 600kg £1680 (280) Barnwell Farms Ltd, Lim 610kg £1695 (278) R Workman, Kilwaughter Cha 610kg £1683 (276) R Calvert, Cha 640kg 31766 (276) Barnwell Farms Ltd, Lim 610kg £1683 (276) S Kelly, Kells Lim 550kg £1512 (275) N McBurney, Moorfields Cha 610kg £1671 (274) R McIlveen, Connor Lim 580kg £1853 (273) J McLoughlin, Ballymena Bel 700kg £1890 (270).

Beef Bullocks (top per kg0: J Arrell, Randalstown Bel 780kg £2379.00 (305p), J Scott, Toomebridge Lim 680kg £1999.20 (294p), J.H & J.N Torrens, Garvagh Lim 800kg £2344.00 (292p), J C Prentice, Comber Blo 690kg £1973.40 (286p), J Scott, Toomebridge Lim 690kg £1973.40 (286p), B McQuillan, Antrim Lim 680kg £1938.00 (285p), J Scott, Toomebridge Lim 670kg £1909.50 (285p), Mrs S Gowdy, Lim 650kg £1846.00 (284p), I N McClelland, Coleraine Cha 630kg £1789.20, J Scott, Toomebridge Lim 720kg £2037.60 (283p), J Scott, Toomebridge Lim 720kg £2030.40 (282p), J Scott, Toomebridge Lim 690kg £1945.80 (282p), Martin McGarry, Broughshane Cha 760kg £2128.00 (280p), J Scott, Toomebridge Cha 770kg £2148.30 (279p), Teresa Killen, Crossgar Lim 730kg £2029.40 (278p), Ian Hamilton, Broughshane Abe 640kg £1779.20 (278p).

Top per head: J Arrell, Randalstown Bel 780kg £2379.00, J.H & J.N Torrens, Garvagh Lim 800kg £2344.00, Teresa Killen, Crossgar Lim 830kg £2299.10, J.H & J.N Torrens, Garvagh Lim 930kg £2287.80, James Brennan, Magherafelt Cha 810kg £2219.40, J Hogg, Garvagh Cha 850kg £2201.50, James Brennan, Magherafelt Cha 810kg £2170.80, M Mallon, Ardboe Cha 800kg £2152.00, J Scott, Toomebridge Cha 770kg £2148.30, Martin McGarry, Broughshane Cha 760kg £2128.00, J.H & J.N Torrens, Garvagh Lim 800kg £2112, J Scott, Toomebridge Cha 790kg £2109.30, J Scott, Toomebridge Lim 790kg £2101.40, Teresa Killen, Crossgar Cha 760kg £2097.60, J Arrell, Randalstown Lim 780kg £2090.40, J Scott, Toomebridge Cha 780kg £2082.60.

Fri Bullocks: J Gardiner, Ballymena 640kg £1465.60 (229p), D S & Darren McKay, Rathkenny 660kg £1504.80 (228p), J Gardiner, Ballymena 610kg £1384.70 (227p), J Gardiner, Ballymena 630kg £1423.80 (226p), D S & Darren McKay, Rathkenny 680kg £1523.20 (224p), Robert Hanna, Cullybackey 530kg £1181.90 (223p), J Boyd, Kilrea 570kg £1259.70 (221p), J Gardiner, Ballymena 740kg £1628.00 (220p), T & N Patterson, Glarryford 540kg £1177.20 (218p), Mr W Black, Aghadowey 620kg £1351.60 (218p), T McErlaine, Rasharkin 590kg £1274.40 (216p), W Hanna, Rasharkin 530kg £1123.60 (212p), D S & Darren McKay, Rathkenny 710kg £1505.20 (212p), R & M & J Duffin, Cargan 630kg £1291.50 (205p), R & M & J Duffin, Cargan 600kg £1218.00 (203p), W Hanna, Rasharkin 500kg £1015.00 (203p).

On Friday, 17th dairy stock sold to £2150 for a calved cow from D McNeilly, Randalstown.

D McNeilly, Fri £2150, D McNeilly, Fri £1820, D McNeilly, Fri £1800, A McNair, Ballyclare Fri £1750, A McNair, Fri £1700, B McStravick, Hol £1700, D Kennedy, Ballyclare Fri £1475, A McMullan, Ballymena Fri £1380, A McMullan, Fri £1350, A McMullan Hol £1250.

40 lots in suckler ring sold to £2480 for a Char Bull, Cows with calves to £2180 for a Limousin with a bull calf, in calf heifers to £1620 for a SHB.

B Paisley, Ballynure Lim & bull calf £2180, JH McArthur, Limavady Cha & heifer Calf £2120, R Creith, Bushmills Spk cow & heifer calf £2050, B Paisley, Lim cow & heifer calf £2020, R Creith, Bushmills Spk & bull calf £1920, R Creith, Abe & bull calf £1900, JH McArthur, Cha & bull calf £1900, B Paisley, Lim & heifer calf £1900, JH McArthur, Cha & bull Calf £1880, R Creith, Spk Cow & bull calf £1820, R Creith, Abe & bull calf £1700, R Patton, Carrickfergus Shb £1620, A&W McKee, Bel cow & bull calf £1620, D McLaughlin, Clough Sim in calf £1580, F Bellingham, Ballymoney Fkv & 2 calves £1580, R Patton, Carrickfergus Shb in calf £1510, D McLaughlin, Clough Sim in calf £1500.

236 Lots in the calf ring sold to £630 for a partly reared Char heifer, bull calves sold to £610 for a B.Blue.

Bull calves: W Hamilton, Broughshane Bel £610, Hugh V McCambridge, Glenarm Cha £535, A Gaston, Glarryford Her £490, A Gaston, Glarryford Her £440, Blade Farming LTD Abe £420, John Gault, Ballyclare Sho £420, R.L.A & D Irvine, Dundrod Abe £395, R Dunlop, Broughshane Abe £375, Blade Farming LTD Bel £370, Alastair McBurney, Clough Bel £370, Stephen Stewart, Newtownabbey Bel £360, P Brown, Clough Abe £345, James B.H Sayers, Cloughmills Abe £345, James B.H Sayers, Cloughmills Abe £345.

Heifer calves: Armagh Producer Cha £630, local farmer Cha £480, J Beattie, Ballymoney Hol £450, J Beattie, Ballymoney Hol £440, Mark McCord, Antrim Her £435, J Beattie, Ballymoney Hol £420, J Beattie, Ballymoney Hol £390, H M McCracken, Greyabbey Bel £380, A Gaston, Glarryford Her £375, A Gaston, Glarryford Her £375, A Gaston, Glarryford Her £375, A Gaston, Glarryford Her £375, Alastair McBurney, Clough Bel £375, J Beattie, Ballymoney Hol £370, J Beattie, Ballymoney Hol £370, D Montgomery, Glenwherry Bel £365, J Beattie, Ballymoney Hol £360.

Friesian Bull calves: David Young, Saintfield £415, David Young, Saintfield £330, David Young, Saintfield £330, David Young, Saintfield £330, David Young, Saintfield £330, David Young, Saintfield £325, David Young, Saintfield £325, David Young, Saintfield £320, David Young, Saintfield £320, David Young, Saintfield £320, David Young, Saintfield £320, David Young, Saintfield £305, J Johnston, Ballinderry £290, J Johnston, Ballinderry £290, J Johnston, Ballinderry £270, H & A Speedy, Randalstown £235, H & A Speedy, Randalstown £200, J Johnston, Ballinderry £200, William Hoey, Ballymena £165, William Hoey, Ballymena £145.

An entry of 170 weanlings in Ballymena resulted in a terrific trade. Bullocks sold to £950 over for a Blue 400kg at £1350 offered by S McKeown, Newtownabbey. Heifers sold to £800 over for a Sim 450kg at £1250 presented by WR Wilson, Ballymena.

Heifers 0kg to 300kg: D Gaston, Lim 280kg £940 (335) K Magorrian, Downpatrick Cha 220kg £670 (304) N McAuley Cha 170kg £430 (252) Local Farmer, Sim 290kg £690 (237) M McGimpsey, Her 290kg £540 (186) (4) M Crawford, Randalstown Abe 280kg £505 (180) WJ Taylor, Newtownards Abe 240kg £405 (168) P McAlernon, Aldergrove FKV 180kg £300 (166) (2) WJ Taylor, Abe 170kg £270 (258).

301kg to 350kg: S Lowry, Glenavy Lim 340kg £1170 (344) JH McArthur, Limavady Lim 330kg £1040 (315) S Lowry, Glenavy Cha 330kg £990 (300) JH McArthur, Lim 330kg £980 (297) (2) Jas Sheppard, Raloo Lim 330kg £980 (297) S McKeown, Newtownabbey Bel 310kg £900 (290) B Taylor, Ligoniel Cha 340kg £970 (285) S Taylor, Ligoniel Cha 320kg £900 (281) S Taylor, Ligoniel Cha 320kg £970 (277) D Gaston, Carnlough Lim 340kg £930 (273) S Taylor, Lim 320kg £870 (271) SJ Duncan, Crumlin Cha 310kg £840 (271) Local Farmer, Lim 320kg £855 (267) S Lowry, Cha 350kg £925 (264) S Taylor, Ligoniel Lim 310kg £790 (254).

351kg and over: S Taylor, Ligoniel Cha 370kg £1080 (291) JH McArthur Limavady Lim 390kg £1130 (289) AJ Wilson, Ballymena Lim 360kg £1010 (280) WR Wilson, Ballymena Sim 450kg £1250 (277) AJ Wilson, Lim 390kg £1080 (276) WR Wilson, Cha 430kg £1160 (269) W Burns, Islandmagee Blo 410kg £1100 (268) D&J O’Donnell, Lim 360kg £940 (261) S McCullough, Broughshane Cha 400kg £1010 (252) M&R Simpson, Broughshane Lim 410kg £1000 (243) G Pearson, Lim 460kg £1090 (237) JH McArthur, Limavady Bel 410kg £970 (236) J Irvine, Carrickfergus Lim 460kg £1080 (234) J Duncan Crumlin Cha 380kg £890 (234) AJ Wilson, Ballymena Cha 410kg £960 (234) W Burns, Islandmagee Lim 470kg £1100 (234).

Bullocks 0-300kg: K Magorrian, Downpatrick Cha 220kg £800 (263p), R Shaw, Rasharkin Lim 300kg £960 (320p), S.J Duncan, Crumlin Lim 270kg £850 (314p), R Shaw, Rasharkin Cha 290kg £910 (313p), R Shaw, Rasharkin Abe 300kg £900 (300p), R Shaw, Rasharkin Abe 300kg £875 (291p), R Shaw, Rasharkin Abe 300kg £875 (291p), R Shaw, Rasharkin Abe 300kg £875 (291p), K Magorrian, Downpatrick Cha 270kg £770 (285p), J.R Loughery, Limavady Abe 300kg £800 (266p), W J Taylor, Newtownards Bel 250kg £620 (248p), J.R Loughery, Limavady Abe 300kg £740 (246p), Aldoo Farm, Carrickfergus St 300kg £700 (233p), W J Taylor, Newtownards Bel 290kg £650 (224p), Aldoo Farm, Carrickfergus St 300kg £630 (210p), P McAlernon, Crumlin Fkv 180kg £370 (205p).

301-350kg: S Taylor, Belfast Cha 320kg £1120 (350p), Stephen G Lowry, Glenavy Cha 350kg £1130 (322p), S Taylor, Belfast Cha 330kg £1040 (315p), S Taylor, Belfast Cha 320kg £1000 (312p), Stephen G Lowry, Glenavy Cha 350kg £1060 (302p), S.J Duncan, Crumlin Cha 320kg £960 (300p), S.J Duncan, Crumlin Cha 310kg £930 (300p), S.J Duncan, Crumlin Lim 330kg £940 (284p), J.R Loughery, Limavady Abe 310kg £840 (271p), J.R Loughery, Limavady Abe 340kg £920 (270p), William Bonnes, Randalstown Cha 310kg £830 (267p), JAS Sheppard, Larne 340kg £850 (250p).

351kg+: S McKeown, Newtownabbey Bel 400kg £1350 (337p), Stephen G Lowry, Glenavy Cha 380kg £1270 (334p), Stephen G Lowry, Glenavy Cha 410kg £1360 (331p), D T Harbinson, Limavady Cha 400kg £1320 (330p), S Taylor, Belfast Cha 390kg £1270 (325p), S McKeown, Newtownabbey Bel 410kg £1310 (319p), A J Wilson, Ballymena Cha 460kg £1410 (306p), Stephen G Lowry, Glenavy Cha 360kg £1100 (305p), J Okane, Carnlough Lim 380kg £1150 (302p), S McKeown, Newtownabbey Bel 490kg £1480 (302p), A Devlin, Ballycastle Sim 390kg £1170 (300p), A J Wilson, Ballymena Lim 380kg £1130 (297p), A Devlin, Ballycastle Lim 430kg £1270 (295p), D T Harbinson, Limavady Lim 390kg £1150 (294p), D T Harbinson, Limavady Cha 370kg £1090 (294p), A Devlin, Ballycastle Cha 410kg £1200 (292p).

An entry of 120 store cattle in Ballymena on Tuesday, resulted in a super trade. Bullocks sold to £1260 over for a Lim 630kg £1890 presented by K Woodside, Islandmagee. Heifers sold to £890 over for a Lim 490kg £1380 offered by Ian Davidson, Larne.

Heifers 0-500kg: Ian Davidson, Larne Lim 490kg £1380 (281p), Ian Davidson, Larne Lim 480kg £1260 (262p), Ian Davidson, Larne Lim 500kg £1300 (260p), S McMullan, Bellaghy Cha 350kg £905 (258p), S McMullan, Bellaghy Cha 470kg £1190 (253p), R J M & Mrs M E Dunlop, Gleno Lim 460kg £1140 (247p), S McMullan, Bellaghy Cha 440kg £1090 (247p), S McMullan, Bellaghy Cha 440kg £1080 (245p), I Wilson, Broughshane Bel 490kg £1200 (244p), S McMullan, Bellaghy Cha 420kg £1020 (242p), David Carlisle, Templepatrick Lim 490kg £1190 (242p), I Wilson, Broughshane Bel 470kg £1130 (240p), R J M & Mrs M E Dunlop, Gleno Bel 470kg £1125 (239p), A Scott, Glarryford Her 440kg £1050 (238p), S McMullan, Bellaghy Cha 380kg £885 (232p), J & G Hamilton, Broughshane Abe 500kg £1140 (228p).

500kg+

Ian Davidson, Larne Lim 570kg £1450 (254p), C Stirling, Newtownabbey Cha 600kg £1480 (246p), I Wilson, Broughshane Bel 570kg £1370 (240p), K Steele, Islandmagee Sim 570kg £1340 (235p), R J M & Mrs M E Dunlop, Gleno Lim 510kg £1190 (233p), I Wilson, Broughshane Bel 520kg £1200 (230p), I Wilson, Broughshane Bel 530kg £1220 (230p), K Steele, Islandmagee Abe 570kg £1300 (228p), D Knox, Londonderry Sal 540kg £1230 (227p), R J M & Mrs M E Dunlop, Gleno Lim 530kg £1205 (227p), R J M & Mrs M E Dunlop, Gleno Cha 540kg £1180 (218p), K Steele, Islandmagee Sim 540kg £1150 (213p), K Steele, Islandmagee Mon 620kg £1300 (209p), K Steele, Islandmagee Sim 550kg £1150 (209p), K Steele, Islandmagee Sim 560kg £1140 (203p).

Bullocks 0-500kg: R J M & Mrs M E Dunlop, Gleno Lim 500kg £1430 (286p), Nigel Herdman, Moira St 370kg £920 (248p), Mark Millar, Randalstown Abe 500kg £1240 (248p), Nigel Herdman, Moira St 380kg £940 (247p), A Scott, Glarryford Cha 400kg £970 (242p), J & G Hamilton, Broughshane Bel 450kg £1060 (235p), Nigel Herdman, Moira St 410kg £950 (231p), R J M & Mrs M E Dunlop, Gleno Spk 430kg £990 (230p), R J M & Mrs M E Dunlop, Gleno Cha 470kg £1080 (229p), Joseph Sherrard, Parkgate Abe 280kg £640 (228p), J & G Hamilton, Broughshane Abe 480kg £1090 (227p), R J M & Mrs M E Dunlop, Gleno Spk 490kg £1090 (225p), R J M & Mrs M E Dunlop, Gleno Spk 480kg £1060 (220p), R J M & Mrs M E Dunlop, Gleno Spk 500kg £1100 (220p), R J M & Mrs M E Dunlop, Gleno Spk 500kg £1080 (216p), Mark Millar, Randalstown Her 460kg £990 (215p).

500kg+

K Woodside, Islandmagee Lim 630kg £1890 (300p), K Woodside, Islandmagee Lim 530kg £1570 (296p), K Woodside, Islandmagee Lim 690kg £1890 (273p), K Woodside, Islandmagee Lim 570kg £1530 (268p), R J M & Mrs M E Dunlop, Gleno Lim 520kg £1300 (250p), R J M & Mrs M E Dunlop, Gleno Lim 570kg £1410 (247p), R J M & Mrs M E Dunlop, Gleno Cha 550kg £1360 (247p), I Wilson, Broughshane Bel 520kg £1260 (242p), Derek Smyth, Moorfields Abe 580kg £1400 (241p), I Wilson, Broughshane Bel 530kg £1260 (237p), Derek Smyth, Moorfields Abe 610kg £1450 (237p), Derek Smyth, Moorfields Abe 600kg £1420 (236p), Mervyn Crawford, Randalstown Abe 750kg £1740 (232p), Mark Millar, Randalstown Abe 540kg £1250 (231p), Mervyn Crawford, Randalstown Abe 550kg £1270 (230p), I Wilson, Broughshane Bel 510kg £1170 (229p).

An entry of 2100 sheep in Ballymena on Wednesday resulted in a slightly lesser trade. Fat lambs sold to 586p for a pen of 20 Tex 21.5kg at £126from I Morrison, Dunloy. Fat lambs sold to a top per head of £134 for a heavy Tex 27.5kg.

Top prices per kg

I Morrison, Dunloy 20 Tex 21.5kg £126 (586p), M/s A&D McAfee, Bushmills 7 Tex 21kg £123 (585p), I Morrison, Dunloy 49 Tex 21kg £121.50 (578p), G.T & R.J Smyth, Randalstown 35 Tex 21kg £120 (571p), B McMillan, Cullybackey 9 Tex 20kg £114 (570p), M/s A&D McAfee, Bushmills 10 Tex 21.5kg £122 (567p), Karen Lorimer, Aughafatten 8 Tex 22kg £124.50 (565p), J Knox, Broughshane 7 Suff £124.50 (565p), K Baxter, Glenarm 4 Ham 21kg £118.50 (564p), A Boyd, Cloughmills 36 Tex 19.5kg £110 (564p), Neil Higgins, Toomebridge 60 Tex 22kg £124 (563p), J Mulvenna, Larne 3 Tex 22.5kg £126.50 (562p), A Hall, Antrim 19 Tex 21kg £118 (561p), M Mitchell, Magherafelt 11 Tex 21.5kg £120.50 (560p), John Magee, Kilwaughter 4 Tex 21.5kg £120.50 (560p), I W & A T McCaughey, Broughshane 33 Tex 20kg £112 (560p).

Top Per head

D Ross, Randalstown 1 Tex 27.5kg £134, V Woods, Dromara 2 Tex 30kg £131, H Blaney, Ahoghill 2 Tex 26kg £130, W McMaster, Gleno 4 Suf 25.5kg £130, G Steele, Bushmills 2 Tex 26kg £130, G Martin, Broughshane 3 Tex 26.5kg £130, J Knox, Broughshane 4 Tex 23.5kg £128, A & J Currie, Ballyclare 9 Tex 24kg £128, A & J Currie 9 Bel 25kg £128, AL Gault, Newtownabbey 21 Tex 23.5kg £128, W Magee, Kilwaughter 25 Tex 25.5kg £127, S McGowan, Ballymoney 10 Tex 23kg £127, S J Adams, Broughshane 20 Tex 24.5kg £127, W Jamieson, Ballymoney 17 Tex 23kg £126.50, J Mulvenna, Larne 3 Tex 22.5kg £126.50, I Wallace, Doagh 8 Suf 24kg £126.

Fat Ewes (500)

1st Quality

Tex – £140 - £190

Suff – £120 - £162

CB – £80 - £126