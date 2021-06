Terrific trade for cattle at Ballymena

Ballymena Mart

Beef cows sold to 230p for 570kg at £1311, Fr cows to 170p for 470kg at £799, beef heifers to 261p for 570kg at £1487, beef bullocks to 261p for 670kg at £1748, and to a top per head of £2223 for Lim 900kg. Fr bullocks to 207p for 570kg at £1179.

Beef cows sold to: JP & James McKeagney, Upperlands Lim 570kg £1311 (230), R Poots, Dromore Bel 680kg £1557 (229), MJ Lucas, Antrim Lim 580kg £1310 (226), Hubert Stewart, Ballyclare Lim 640kg £1401 (219), MJ Lucas Lim 650kg £1423 (219), Robin Watters, Stewartstown Bel 780kg £1692 (217), H Crawford, Moneyrea Lim 800kg £1664 (208), T & T Wilson, Ballymoney AA 720kg £1497 (208).

Friesian cows sold to: Joseph Adams, Ballymena 470kg £799 (170), A Gaston, Glarryford 490kg £784 (160), Rosedernott farms, Cloughmills 710kg £1100 (155), Samuel McNabney, Glarryford 940kg £1457 (155), James Gillespie, Portglenone 540kg £810 (150), 600kg £888 (148), WJ & D Wallace, Ballymena 730kg £1080 (148), E & RJ Bredin, Co Londonderry 640kg £940 (147), A Gaston, Glarryford 690kg £1014 (147).

Beef heifers sold to: Gardiner Murdock, B’shane Lim 570kg £1487 (261), S Kelly, Kells Bel 710kg £1817 (256), DT Harbinson, Limavady Char 530kg £1335 (252), Char 550kg £1375 (250), Norman McBurney, Moorfields Lim 550kg £1364 (248), Gardiner Murdock Blonde 600kg £1482 (247), Robin McAvoy, Greyabbey Lim 640kg £1574 (246), R Poots, Dromore Char 620kg £1525 (246).

Beef Bullocks (top per kg): John Lowe, Cookstown AA 670kg £1748 (261), T Robinson, Ballynure Blonde 700kg £1806 (258), G & A McMaster, Broughshane Char 760kg £1945 (256), Harvey Bruce, Cookstown Lim 620kg £1587 (256), R Fulton, Dungiven AA 780kg £1996 (256), N Hara, Garvagh Char 710kg £1817 (256), R McClean, Swatragh Lim 700kg £1785 (255), C Shivers, Castledawson Char 620kg £1574 (254), Harvey Bruce Lim 640kg £1625 (254).

Beef bullocks (top per head): J McEldowney, Kilrea Lim 900kg £2223, H Crawford, Moneyrea SH 850kg £2142, John McIntyre Lim 880kg £2068, N Hara, Garvagh Char 870kg £2053, J McEldowney Sim 850kg £2014, James Brennan, Knockloughrim Char 900kg £1998, R Fulton, Dungiven AA 780kg £1996, N Hara Char 830kg £1983.

Friesian bullocks sold to: J Hutchinson, Ballyclare 570kg £1179 (207), Brian Calwell, Clough 690kg £1352 (196), 630kg £1190 (189), C Gribben, Dunloy 750kg £1402 (187), local farmer 610kg £1140 (187), C Gribben 730kg £1350 (185), E Boyes & Son, Moira 630kg £1165 (185), local farmer 670kg £1239 (185), 650kg £1202 (185).

On Friday 25th June, 10 dairy cows sold to £1920, leading prices as follows: D Foreman, Belfast £1920, Alan McNair, Ballyclare £1860, Barry McStravick, Gawleys Gate £1400.

25 suckler cows sold to £2000, leading prices as follows: H McCormick, Larne Bel hfr & hfr calf £2000, J S P & Mrs M Gibson, Aughafatten Bel hfr & hfr calf £1850, D Allen, Moneymore Lim hfr & hfr calf £1750, JS P & Mrs M Gibson Bel hfr & bull calf £1700, Bel hfr & bull calf £1660, D Allen, Moneymore Lim hfr & bull calf £1620, Donal Gillan, Garvagh Char hfr & bull calf £1580, D Allen Char hfr & bull calf £1580, Brian Parkes, Greenisland Here hfr & bull calf £1550, C Magill, Larne Lim hfr & hfr calf £1520, S Quigg, Garvagh SH hfr & bull calf £1520, SG Leslie, Claudy Lim hfr & bull calf £1480, A & ME Graham, Carnlough Lim hfr & bull calf £1460, S Gilmore & Co, Kilrea Lim hfr & hfr calf £1450, Donal Gillan, Garvagh Lim hfr & bull calf £1400, SG Leslie Bel hfr & bull calf £1320.

An entry of 235 dropped calves in Ballymena resulted in a terrific trade. Bulls sold to £600, heifers to £490 and Fr bulls to £325.

Beef bred bull calves sold to: G Devlin, Randalstown Bel £600, local farmer Char £595, James Adair, Kells Bel £540, S Scullion, Glenarm Char £505, James Adair Bel £490, S Scullion, Char £485, ES Hall, Ballyclare AA £475, John Gault, Ballyclare Char £475, D Montgomery, Montgomery, Glenwherry FKV £470, G Devlin, AA £465, P McConnell, Nutts Corner (2) Lim £450, I Montgomery, Glenwherry AA £440, D Montgomery, Glenwherry FKV £435, I Montgomery AA £425, W Moore, Templepatrick Sim £420.

Heifer calves sold to: Fairmount farm, Claudy FKV £490, Fr £490, G Devlin, Randalstown Bel £485, Fairmount farm Fr £480, Fkv £480, Fkv £465, Fkv £460, Fr £460, FKV £445, Fr £420, (2) AA £415, Fairmount farm Fr £390, ES Hall, Here £385, D Montgomery, Glenwherry Lim £380, W Moore, Templepatrick AA £380.

Friesian bull calves sold to: Nigel Ross, Banbridge (2) £325, (2) £315m £295, ES Hall, Ballyclare £280, G Devlin, Randalstown (2) £265, Nigel Ross (2) £265, H & B Craig, Gracehill (2) £255, Alex Magee, Larne (4) £240.

An entry of 220 weanlings in Ballymena resulted in a tremendous trade. Bull calves sold to £880 over for a Char 400kg at £1280 presented by O’Kane Bros, Carnlough. Heifers sold to £740 over for a Char 390kg at £1130 offered by S Quigg, Garvagh.

Bulls/blks 0-300kgs: S Taylor, Ligoniel Char 260kg £865 (332), P & J O’Kane, Carnlough Lim 300kg £970 (323), S Taylor Char 290kg £930 (320), P & J O’Kane Char 260kg £830 (319), Lim 300kg £900 (300), Edward Sherrard, Ballyutoag Lim 220kg £650 (295), Char 230kg £670 (291), Lim 300kg £855 (285).

301-350kgs: P & J O’Kane, Carnlough Char 320kg £1080 (337), Lim 330kg £1100 (333), S Taylor, Ligoniel Char 320kg £1060 (331), P & J O’Kane AA 320kg £1015 (317), S Taylor, Ligoniel Char 310kg £980 (316), Char 330kg £1030 (312), A McErlean, Portglenone Char 310kg £940 (303), Char 320kg £970 (303).

351kg and over: P & J O’Kane, Carnlough Char 400kg £1280 (320), Char 410kg £1290 (314), Char 370kg £1110 (300), Char 370kg £1070 (289), R Hayes, Moorfields Bel 400kg £1150 (287), S Taylor, Ligoniel Char 360kg £1010 (280), P & J O’Kane Char 390kg £1085 (278), Mervyn Russell, Parkgate Char 360kg £1000 (277).

Heifers 0-300kgs: P & J O’Kane, Carnlough Lim 280kg £990 (3530, James Magee, Kilwaughter Char 240kg £690 (287), TJ Magee, Ballyclare Char 240kg £690 (287), James Magee, (2) Char 240kg £690 (287), Edward Sherrard, Ballyutoag Char 220kg £630 (286), P & J O’Kane Char 290kg £830 (286), Edward Sherrard Char 250kg £680 (272).

301-350kgs: P & J O’Kane, Carnlough Char 310kg £940 (303), S Taylor, Ligoniel Char 310kg £915 (295), SG Lowry, Glenavy Char 330kg £960 (290), P & J O’Kane Char 320kg £920 (287), T Rainey, Magherafelt Bel 310kg £890 (287), S Taylor, Char 310kg £880 (283), A McErlean, Portglenone Char 310kg £850 (274), AJ Wilson, Ballymena Lim 340kg £930 (273).

351kg and over: S Quigg, Garvagh Char 390kg £1130 (289), AJ Wilson, Ballymena Char 360kg £970 (269), Adam McKeown, Ballymena Char 360kg £950 (263), S Taylor, Ligoniel Char 370kg £960 (259), SG Lowry, Glenavy Char 380kg £980 (257), A McKillop, Loughgiel Lim 360kg £890 (247), B Laverty, Armoy Lim 390kg £960 (246), A McKillop Lim 360kg £885 (245).

An entry of 100 store cattle in Ballymena on Tuesday resulted in a super trade. Bullocks sold to £850 over for a Par 560kg at £1410 presented by RP & S Robinson, Ballynure. Heifers sold to £770 over for a Char 550kg at £1320 offered by S Thompson, Straid.

Bulls/blks 0-500kgs: A Thompson, Straid Lim 440kg £1170 (265), Lim 460kg £1100 (239), AA 440kg £1030 (234), Lim 500kg £1160 (232), AA 470kg £1090 (231), Edward Kennedy, Ballyclare Lim 350kg £800 (228), S Darragh, Toomebridge Lim 490kg £1090 (222), Edward Kennedy Lim 360kg £800 (222), Andrew McKnight, Antrim (2) Sim 410kg £910 (222).

501kg and over: R P & S Robinson, Ballynure Par 560kg £1410 (251), E McCorry, Glengormley Char 540kg £1350 (250), Lim 580kg £1400 (241), D Logan, Randalstown AA 550kg £1280 (232), D Hanna, Ballymoney Char 550kg £1270 (230), Char 570kg £1300 (228), Howard McCutcheon, Groomsport Bel 530kg £1200 (226), H & H Torney, Ardkeen Bel 570kg £1290 (226), E McCorry AA 630kg £1425 (226).

Heifers 0-500kgs: G Connon, Aldergrove Lim 340kg £885 (260), Jean Craig, Larne Lim 450kg £1120 (248), G Connon Lim 420kg £1040 (247), Jean Craig Lim 420kg £1040 (247), G Connon, AA 380kg £940 (247), E McCorry, Glengormley Lim 450kg £1080 (240), Lim 440kg £1055 (239), A Thompson, Straid Lim 470kg £1115 (237).

501kg and over: Kenneth Bell, Broughshane Lim 510kg £1270 (249), A Thompson, Straid Char 550kg £1320 (240), E McCorry, Glengormley Lim 510kg £1185 (232), A Thompson Char 510kg £1170 (229), WS Thompson, Straid Lim 510kg £1150 (225), AA 520kg £1155 (222), D Logan, Randalstown Lim 590kg £1290 (218), (2) AA 550kg £1170 (212), SH 540kg £1125 (208).

An entry of 1453 sheep in Ballymena on Wednesday resulted in a steady trade. Fat lambs sold to 519p for 3 Rouge 26kg at £135 presented by H Wilson, Cullybackey. Fat ewes sold to £176.

Fat lambs (1100)

Top per kg: H Wilson, Cullybackey 3 Rouge 26kg £135 (519), Al Gault, Newtownabbey 1 Tex 26kg £131 (503), R Finlay, Glenwherry 2 Tex 16.5kg £80 (484), Alastair Ferguson, Cookstown 8 Tex 21.5kg £103.50 (481), I Morrison, Dunloy 12 Rou 22kg £105 (477), R McCurdy, Gleno 5 Tex 22kg £104 (472), C Alexander, Glenarm 7 Tex 21kg £99 (471), AL Gault, Newtownabbey 1 Tex 23.5kg £110 (468), A Coulter, Doagh 4 Tex 23.5kg £109 (463), PJ Kane, Ballycastle 11 Tex 23kg £106.50 (463), L Weatherup, Ballyclare 10 Tex 21.5kg £99 (460), local farmer 17 Tex 21.5kg £99 (460), M & R Simpson, Broughshane 18 Tex 24kg £110.5 (460), B Hamill, Aughafatten 18 Tex 21kg £96.50 (459), K Baxter, Glenarm 2 Ham 15.5kg £71 (458), J McQuiston, Ballymoney 19 Tex 23.5kg £107.50 (457), Jennifer Irvine, Carrick 8 Tex 21kg £96 (457), A McAnally, Ballyboley 7 Tex 23kg £105 (456), Ivan Stevenson, B’shane 9 Tex 21kg £95.50 (454), A & D McAfee, Bushmills 11 Tex 22kg £100 (454).

Top prices per head: H Wilson, Cullybackey 3 Rom 26kg £135, Al Gault, Newtownabbbey 1 Tex 26kg £131, TDG farms, Toomebridge 4 Tex 28.5kg £119, David Wylie, Ahoghill 7 Tex 27kg £117, J Orr, Moorfields 2 Suff 27.5kg £116, local farmer 2 Tex 25.5kg £115, M & R Simpson, Broughshane 18 Tex 24kg £110.50, R Finlay, Glenwherry 1 Tex 25.5kg £110, AL Gault, Newtownabbey 1 Tex 23.5kg £110, R Taylor, Upper Ballinderry 2 Tex 29.5kg £109, R Coleman, Glarryford 24 Tex 24kg £109, A Coulter, Doagh 4 Tex 23.5kg £109, Robert Howie, Doagh 2 Tex 25.5kg £108, J McQuiston, Ballymoney 19 Tex 23.5kg £107.50, PJ Kane, Ballycastle 11 Tex 23kg £106.50, S Bonnar, Broughshane 16 Tex 24kg £105.50, Wm Magee, Kilwaughter 12 Tex 24kg £105, I Morrison, Dunloy 12 Rou 22kg £105, J Boville, Toome 28 Char 23.5kg £105, A McAnally, Ballyboley 7 Tex 23kg £105.

Fat ewes (353)

1st Quality

Suff - £130-£150

Tex - £130-£176

CB - £100-£120