Terrific trade in the rings at Ballymena

Fat cows sold to 262p 680kg at £1781 and to a top per head of £2210 for 1000kg. Fr cows sold to 179p 710kg at £1270, Beef heifers to 274p twice 640kg £1753 and 690kg at £1890, Beef Bullocks to 276p 580kg at £1600 and top 60p per head of £2187 for 810kg. Fr Bullocks to 202p, 820kg at £1656.

Beef cows: G Hayes, Ballymena Bel 680kg £1781 (262), G Hayes, Bel 650kg 31605 (247), H McAllister, Aghadowey Bel 610kg £1488 (244), G Hayes, Blo 610kg £1421 (233) D Millan, Ballymoney Blo 680kg £1516 (223) local farmer, Sim 720kg £1591 (221) M Millar, Coleraine Cha 1000kg £2210 (221) R&S McCahon, Aghadowey Cha £1692 (217) local farmer, Lim 670kg £1447 (216) N&S Wilson, Rathkenny Sal 770kg £1655 (215) D Parsons, Sho 550kg £1170 (214) S Murray, Crumlin Sal 760kg £1618 (213) M Devlin, Lim 710kg £1491 (210) I Stewart, Fkv 700kg £1456 (208) E&E Nelson, Lim 740kg £1531 (207) J Buchanan, Strabane Sal 670kg £1386 (207).

Friesian Cows: P Wilson, Cullybackey 710kg £1270 (179) P Brown, Ballymena 940kg £1598 (170) local farmer 710kg £1199 (169) P Brown, 540kg £907 (168) D McKeeman, Ballymoney 580kg £968 (167) R.J Gage, Clough 680kg £1128 (166) J Hunter, Crumlin 790kg £1279 (162) I Stewart, Bushmills 690kg £1110 (161) W Weatherup, Carrickfergus 650kg £1046 (161) J Caldwell, Antrim 820kg £1312 (160) G Hayes, 630kg £1001 (159) N&J Coleman, Ballyclare 740kg £1176 (159) J&C Kane, 690kg £1097 (159) G Hayes, Ballymena 650kg £1027 (158) WS Gregg, Cloughmills 720kg £1137 (158) N&J Coleman, Ballyclare 630kg £989 (157).

Ballymena Mart

Beef Heifers: Local farmer Cha 640kg £1753 (274) T Robinson, Ballynure Blo 660kg £1775 (269) R Savage, Drumahoe Lim 680kg £1768 (260) B McKay, Cushendun Lim 580kg £1502 (259) A Shaw, Larne Lim 540kg £1398 (259) M Young, Lim 610kg £1579 (259) A Shaw, Lim 560kg £1439 (257) D Patterson Cha 650kg £1670 (257) A Shaw, Cha 600kg £1536 (256) Messrs Linton Bros, Cha 630kg £1612 (256) N McBurney, Moorfields Cha 660kg £1689 (256) A Shaw, Lim 570kg £1453 (255) A Morrison, Abe 710kg £1803 (254).

Beef Bullocks

Top per kg: R McIvor, Cookstown Blo 580kg £1600 (276) G&A McMaster, Lim 650kg £1787 (275) N McBurney, Moorfields Spk 660kg £1815 (275) J McDevitt, Limavady Lim 660kg £1808 (274) JC Prentice, Comber Lim 750kg £2047 (273) I Parker, Cha 670kg £1822 (272) W Thompson, Dromore Lim 690kg £1876 (272) R McIvor, Lim 590kg £1598 (271) I Campbell, Templepatrick Lim 810kg £2187 (270) C Martin, Cha 720kg £1936 (269) N McBurney, Lim 710kg £1895 (267) R McBride, Randalstown Bel 620kg £1649 (266) C Martin, Sim 700kg £1855 (265) W Thompson, Lim 770kg £2040 (265) I Parker, Cha 660kg £1742 (264) A Bingham, Ballyroney Cha 780kg £2059 (264).

Top per head: I Campbell, Templepatrick Lim 810kg £2187, N McBurney, Moorefield Cha 810kg £2106, D Bingham, Cha 810kg £2073, A Bingham, Cha 780kg £2059, JC Prentice, Lim 750kg £2047, W Thompson, Drome Lim 770kg £2040, D Bingham, Lim 770kg £2017, C Martin, Cha 720kg £1936, JC Prentice, Comber Cha 760kg £1915, N McBurney, Moorfields Lim 710kg £1895, O Jeffers, Cookstown Cha 720kg £1886, W Thompson, Dromore Lim 690kg £1876, A Bingham, Cha 710kg £1867, W Thompson, Lim 740kg £1857, C Martin, Sim 700kg £1855, W Thompson, Lim 730kg £1846.

Friesian Bullocks : A Rocke, Larne 820kg £1656 (202) A Rocke, 710kg £1412 (199) A Rocke, 710kg £1391 (196) A Rocke, 650kg £1274 (196) A Rocke 760kg £1466 (193) S McNabney, Clough 340kg £1235 (193) J &M Hamill, Broughshane 660kg £1267 (192) J&M Hamill, 580kg £1107 (191) S McNabney, 600kg £1128 (188) S McNabney, 600kg £1122 (187) J&M Hamill 580kg £1078 (186) A Rocke, 670kg £1246 (186) J&M Hamill, 720kg £1332 (185) S McNabney, 520kg £946 (182) J&M Hamill, 640kg £1152 (180) S McNabney, 560kg £1008 (180).

Dairy stock sold to £1800 for a calved heifer from William Black, Aghadowey, mating heifers to £850.

W Black, Aghadowey Fri £1800, T Carlisle, Dundrod Fri £1780, W Black Fri £1700, B & J Barr, Aghadowey NR £1700, D Strange, Ballyclare Fri £1700, D Strange Fri £1700, W Black Fri £1580, T Carlisle Fri £1440, S Richmond, Cloughmills Fri £1280, D Donnan, Donaghadee Hol £1000.

Suckler stock to £2000 for a Sim cow with bull calf. Ruling prices: L Weatherup, Ballyclare Sim & Bull calf £2000, W Bonnes, Randalstown Bel hfr & hfr calf £1500, A McMullan, Glenariffe St cow £1280, A McMullan St cow £1250, M Adams, Cloughmills Abe cow & hfr calf £1180, A McMullan St cow £1150, A McMullan St cow £1150, A McMullan St cow £1100, A McMullan St cow £1100, A McMullan St cow £1100.

217 calves sold to £550 for a Char bull.

Ruling prices for beef bred bull calves: A Hamilton, Ballycastle Char £550, A Hamilton Char £450, R Leader, Dundrod Sho £440, T Hamilton, Carrickfergus Abe £430, R Leader Her £420, J & J Huey, Armoy Bel £410, A Hamilton Char £400, R Leader Sho £400, RJT Fleming, Templepatrick Sim £380, RJT Fleming Sim £370, J & JM White, Comber Bel £365, R Crawford, Larne Sal £365, R Crawford Sal £365, M McNeill, Cushendun Char £355, RJT Fleming Sim £350, A McFarlane, Holywood Bel £345.

Heifer Calves: A Hamilton, Ballycastle Char £390, R McBratney, Bangor Her £345, R McBratney Her £345, R McBratney Her £345, S McKay, Ahoghill Lim £340, A McFarlane, Holywood Bel £330, A McFarlane Bel £330, J & J Huey, Armoy Bel £320, J & J M White, Comber Bel £320, R McBratney Bel £320, J &J Huey Bel £305, A McFarlane Bel £305, A McFarlane Bel £305, J & J Huey Bel £300, H Millar, Antrim Bel £300, W McConnell, Ballyclare Her £300.

Friesian Bull Calves: R J Gage, Clough £265, S Ballantine, Cookstown £225, S Ballantine £225, S Ballantine £225, W McVey, Carnlough £225, S Ballantine £200, R J Gage £195, S McMullan, Bellaghy £190, S McMullan £190, S McMullan £190, S McMullan £190, S McMullan £170, S McMullan £170, S McMullan £170, A Magee, Kilwaughter £170, A Magee £170.

An entry of 400 weanlings in Ballymena resulted in a steady trade. Bullocks sold to £910 over for a Char 440kg at £1350 presented by Ian & Colin Hunter, Straid. Heifers sold to £630 over for a Lim 470kg at £1100 offered by John Buick, Kells.

Heifers

Up to 300kg: S Weatherup, Ballyclare Lim 300kg £800 (266), I Montgomery, Mallusk Char 240kg £635 (264), D Minford, Nutts Corner Lim 280kg £720 (257), A Johnston, Dundrod Lim 260kg £660 (253), P McCammond, Larne Lim 280kg £710 (253), P McCammond Lim 280kg £710 (253), A Johnston 230kg £580 (252), R McNinch, Larne Sim 300kg £750 (250), R McNinch Sim 300kg £750 (250), J Brown, Nutts Corner Lim 300kg £735 (245), J Frew, Kells Lim 300kg £735 (245), J Brown Lim 270kg £660 (244), R McNinch Sim 300kg £730 (243), I Montgomery Char 210kg £505 (240), R Gingles, Larne Char 300kg £705 (235), R McNinch Sim 290kg £680 (234).

300kg to 350kg: J Buick, kells Lim 330kg £920 (278), D Robinson, Glenarm Char 330kg £910 (275), P Whyte, Maghera Lim 350kg £930 (265), T White, Maghera Lim 350kg £910 (260), R & S McCahon, Aghadowey Char 330kg £855 (259), P Whyte Lim 350kg £900 (257), R & S McCahon Sim 350kg £890 (254), S Marshall, Ballymena Lim 310kg £780 (251), J Mills, Kilwaughter Char 350kg £880 (251), S Marshall Lim 320kg £800 (250), J Adams, Portaferry Lim 340kg £850 (250), R Hunter, Larne Lim 330kg £825 (250), S Weatherup, Ballyclare Lim 350kg £870 (248), S Weatherup Lim 350kg £870 (248), H McAlister, Aghadowey Lim 340kg £840 (247), B Connon, Larne Lim 340kg £830 (244).

350kg+: P Whyte, Maghera Lim 390kg £990 (253), R & S McCahon, Aghadowey Char 400kg £1000 (250), R Hunter, Larne Lim 360kg £900 (250), R & S McCahon Sim 390kg £970 (248), S Weatherup, Ballyclare Lim 360kg £880 (244), S Marshall, Ballymena Lim 380kg £925 (243), R & S McCahon Char 360kg £870 (241), S Marshall Lim 450kg £1070 (237), J Buick, Kells Lim 360kg £855 (237), A McErlean, Portglenone Char 360kg £850 (236), R & S McCahon Lim 390kg £920 (235), R & S McCahon Char 380kg £895 (235), I & C Hunter, Straid Char 380kg £890 (234), J Buick Lim 470kg £1100 (234), T White, Maghera Lim 370kg £865 (233), J Buick Sim 430kg £1000 (232).

Bul/Blks

0kg and 300kg: I Montgomery, Mallusk Cha 180kg £600 (333) Local farmer, Lim 300kg £990 (333) TJ Magee, Ballyboley Cha 240kg £770 (320) (5) TJ Magee, 300kg £865 (288) (2) local farmer, Cha 270kg £770 (285) J&D Colgan, Ballycastle Cha 280kg £770 (275) (2) WJ Shaw, Cloughmills Lim 270kg £730 (270) TJ Magee, 260kg £700 (269) (3).

301kg and 350kg: R Robinson, Lisnamurrican Lim 350kg £990 (282) R Robinson, Lim 330kg £910 (275) Mrs Moore, Crumlin Lim 350kg £945 (270) A McErlean, Portglenone Cha 350kg £940 (268) H McAlister, Aghadowey Lim 350kg £930 (265) I & C Hunter, Straid Cha 320kg £845 (264) D Cairnes, Dromore Lim 340kg £880 (258) H Forsythe, Ballynure Lim 350kg £900 (257) L Turtle, Broughshane Lim 340kg £870 (255) local farmer, Lim 310kg £790 (254) I & C Hunter Cha 340kg £860 (252) P Brankin, Aghalee Sim 310kg £780 (251) D Mills, Glenarm 310kg £775 (250) D Minford, Lim 320kg £790 (246) P Brankin, Her 310kg £755 (243) J Stewart, Cloughmills Shb 320kg £770 (240).

351kg and over: I&C Hunter, Straid Cha 440kg £1350 (306) I&C Hunter, Cha 430kg £1250 (290) D Robinson, Glenarm Lim 450kg £1300 (288) I&C Hunter, Cha 440kg £1250 (284) S Moore, Crumlin 390kg £1100 (282) I&C Hunter, Cha 430kg £1190 (276) J Mills, Kilwaughter Cha 360kg £990 (275) I&C Hunter Cha 470kg £1280 (272) WJ Shaw, Cloughmills Lim 380kg £1030 (271) D Robinson, Glenarm Lim 420kg £1130 (269) WJ Shaw, Lim 440kg £1175 (267) D Robinson, Lim 450kg £1200 (266) A McErlean, Cha 360kg £960 (266) T White, Lim 390kg £1040 (266) S Moore, Crumlin Lim 390kg £1040 (266) D Robinson, Glenarm Lim 400kg £1065 (266).

An entry of 1369 sheep in Ballymena on Wednesday, 20th April resulted in a steady trade. Fat hoggets sold to 543p for 18 x 19.5kg at £106 and to a top per head of £133 for 3 heavy Texels, spring lambs to 614p for 5 Texels 21.5kg at £132 from E Clyde, Muckamore and to a top per head of £137.50 for 5 Char 22.5kg. Fat ewes sold to £274.

Fat hoggets (750)

Top per kg: Local farmer 18 CB 19.5kg £106 (543), 11 CB 20.5kg £111 (541), A Millar, Antrim 18 Tex 24kg £128 (533), S White, Cloughmills 21 Tex 20.5kg £108.50 (529), T Saunderson, Glenwherry 1 CB 22kg £115 (522), M Moffett, Broughshane 16 cro 23kg £120 (521), T Gibson, Stewartstown 23 Tex 24kg £124 (516), T, J & I Bell, Ballyclare 22 Tex 23kg £118 (513), R Brown, Ballymena 11 Tex 23.5kg £120.50 (512), M Moffett 4 CB 21.5kg £110 (511), T Rea, Larne 32 Tex 21.5kg £110 (511), L Weatherup, Ballyclare 23 Char 24,5kg £125 (510), B Lyttle, Moorfields 11 Tex 24.5kg £125 (510), local farmer 12 Cro 23kg £117 (508), J McQuiston, Ballymoney 16 Tex 24kg £122 (508), J C O’Boyle, Randalstown 5 Tex 24.5 £124 (506).

Top per head: AL Gault, Newtownabbey 3 Tex 34.5kg £133, D Cameron, Ahoghill 1 Char 35kg £132, A Kennedy, Ballymena 1 Tex 33.5kg £132, J McQuiston, Ballymoney 8 Tex 30kg £131, R T Morrow, Gleno 12 Char 30.5kg £131, M Adams, Armoy 10 CB 33.5kg £131, F Lyle, Larne 2 Tex 31kg £130, R & J Harkness, Crumlin 2 Suff 31kg £130, S Hall, Larne 1 Tex 29kg £130, G Gault, Doagh 2 Blu 35kg £130, J Bellingham, Ballymoney 9 Ham 26kg £130.

Spring Lambs (290): E Clyde, Muckamore 5 Tex 21.5kg £132 (614), B & W McAllister, Kells 5 Char 22.5kg £137.50 (611), P Butler, Rathkenny 13 Tex 21kg £127 (604), local farmer 7 Dor 19.5kg £116 (594), E Jamison, Macosquin 2 Suff 21.5kg £126.50 (588), P Butler 27 Suff 21.5kg £126 (586), AL Gault 8 Suff 22kg £128 (581), A Kennedy, Ballymena 6 Dor 22kg £128 (581), J McIlrath, Glarryford 4 Tex 22kg £128 (581), J Anderson, Bushmills 3 Char 21.5kg £125 (581), P Butler 26 Suff 22kg £127 (577), I Stevenson, Broughshane 2 Tex 22kg £127 (577), RC & JC Watson, Rasharkin 4 Suff 22.5kg £129.50 (575), I Frew, Cullybackey 6 Dor 21.5kg £123.50 (574), E Jamison 2 Char 22.5kg £129 (573).

Fat Ewes (329)

1st Quality

Suff - £140-£194

Tex - £150-£274

CB - £100-£150