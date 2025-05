The extra week of training was welcomed by many lofts and race marking took place as arranged on Friday 26th July and the birds released in Kilbeggan on Saturday. David Calvin from the Bondhill Social had the Card of the Day and finished up taking the Top7 in the NIPA with just under 10,000 birds competing.

NIPA Race/Date

1st Kilbeggan Saturday 27th July 2024 – Liberated at 12.00 Noon in a Lt west wind.

NIPA Open 1st Kilbeggan 305/9,856 – 1-1E David Calvin Bondhill Soc 1649, 2-2E D Calvin 1648, 3-3E D Calvin 1648, 4-4E D Calvin 1648, 5-5E D Calvin 1648, 6-6E D Calvin 1647, 7-7E D Calvin 1647, 8-8E D C & P McArdle Loughgall 1647, 9-9E D C & P McArdle 1646, 10-10E D Calvin 1645, 11-11E P Boyd Annaghmore 1645, 12-12E Larkin Bros Meadows 1642, 13-13E D Calvin 1640, 14-1G J F McCabe & Son Newry & Dist 1640, 15-2G J F McCabe & Son 1640, 16-3G J F McCabe & Son 1638, 17-1C Bingham & Seaton Ligoniel & Dist 1629, 18-14E Thompson & Lunn Newry City Inv 1629, 19-2C Bingham & Seaton 1628, 20-3C Bingham & Seaton 1628.

NIPA Section A 1st Kilbeggan 29/988 – B Morgan Coalisland & Dist 1580, K Murphy Coalisland & Dist 1537, B & D Coyle Coleraine Prem 1537, B Morgan 1516, 1515, K Carolan Coalisland & Dist 1507, B Morgan 1503, S Hughes Coalisland & Dist 1492, G Quinn Coalisland & Dist 1491, B Morgan 1491.

NIPA Sect A Clubs

Coalisland & District B Morgan 1580, K Murphy 1537, B Morgan 1516, 1515, K Carolan 1507, B Morgan 1503. –

Coleraine Premier HPS 12/490 – B & D Coyle 1537, J Hanson 1451, 1435, B & D Coyle 1432, J Hanson 1426, 1423. B & D Coyle win the first YB race and their third race of the season. Today’s winner is a Wayne Doonan x daughter of Causeway Flyer. Congratulations Bobby and Danny, great start.

Cookstown Social 4/123 – Billy McConnell 1479, J Campbell & Son 1435, 1415, Billy McConnell 1415, 1414, 1414.

Dungannon & District 4/22 – G & H Boyd 1374, B Loughran 1369, 1364, G & H Boyd 984.

Windsor Social 10/253 – R & J Parke 1454, K Glass 1445, B & R Watton 1428, 1425, 1420, 1411. Nom ring for Kilbeggan1st R&J Parke £30, 2nd Adrian Parke £15. Well done lads.

NIPA Section B 1st Kilbeggan 70/2242 – J Smyth & Son Ahoghill 1563, J Smyth & Son 1552, Blair & Rankin Ballymena 1530, Fleming Bros Crumlin & Dist 1526, Young McManus & Sons Ahoghill 1522, J Eagleson & ons Ballymena 1516, Young McManus & Sons 1514, 1514, 1513, J Eagleson & Sons 1512.

NIPA Sect B Clubs

Ahoghill Flying Club 5/225 – J Smyth & Son 1563, 1552, Young McManus & Sons 1522, 1514, 1514, 1513.

Ballymoney HPS 12/357 – J Connolly 1489, R McCook 1475, J Connolly 1463, R McCook 1409, W Rodgers 1406, D Devenney 1401.

Broughshane & District 2/62 – M Neilly 1510, 1469, 1421, J Getty 1409, 1389, 1376.

Ballymena & District HPS 4/140 – Blair & Rankin 1530, J Eagleson & Sons 1516, 1512, K & K Kernohan & Sons 1499, Blair & Rankin 1494, K & K Kernohan & Sons 1492.

Cullybackey HPS 10/377 – A Darragh 1489, G Gibson 1466, 1466, 1465, A Darragh 1465, 1465.

Crumlin & District 4/97 – Fleming Bros 1526, 1503, 1481, G Grant 1449, S Thompson 1439, R & S Hope 1430.

Harryville HPS 6/200 – S Crawford 1493, D Magill 1490, S Crawford 1487, Rock & Moore 1486, S Crawford 1485, 1483.

Kells & District HPS 3/105 – A Barkley & Son 1497, Gregg Bros 1445, A Barkley & Son 1444, Gregg Bros 1442, A Barkley & Son 1420, Gregg Bros 1411. Sizzlers 2 Bird Club – A Barkley & Son 1262, Gregg Bros 1220, A Barkley & Son 1207.

Muckamore HPS 5/229 – S & J Bones 1518, 1512, Adam & Bill 1508, A Steele 1494, S & N Maginty 1486, 1483.

Randalstown HPS 5/142 - Stewart Bros 1498, J Millar 1473, Stewart Bros 1439, 1368, Smylie Bros 1350, N Percy & Son 1345.

Rasharkin &District HPS 7/130 – F Barkley 1445, 1436, 1418, H Cubitt 1408, 1408, W & J McClean 1407.

NIPA Section C 1st Kilbeggan 75/2025 – Bingham & Seaton Ligoniel & Dist 1629, 1628, 1628, D McElhone Eastway 1618, 1617, J & D BANIFF Glen 1614, Bingham & Seaton 1608, McMurray & Anderson Ligoniel & Dist 1607, Bingham & Seaton 1707, G McCann Ligoniel & Dist 1607.

NIPA Section D 1st Kilbeggan 42/1204 – J & L Smyth Trinity RPC 1624, 1624, O & M Monaghan Colin 1623, 1623, 1623, 1623, 1623, 1623, P Farrelly & Son Glen 1614, 1614.

NIPA Section E 1st Kilbeggan 71/2599 – David Calvin Bondhill Social 1649, 1648, 1648, 1648, 1648, 1647, 1647, D C & P McArdle Loughgall 1647, 1646, David Calvin 1645.

NIPA Sect E Clubs

Annaghmore 10/320 – P Boyd 1645, G Buckley & Son 1623, 1617, J &E Calvin 1584, 1583, P Boyd 1583.

Armagh HPS 4/161 – P Duffy 1594, 1586, E & M Curran 1570, P Duffy 1567, 1536, 1535.

Bondhill Social 1/115 – David Calvin 1649, 1648, 1648, 1648, 1648, 1647.

Edgarstown HPS 5/213 – Tom McClean 1572, 1548, 1542, 1522, 1522, 1521.

Gilford & District 5/177 – A Feeney & Son 1607, 1580, 1579, 1578, 1564, Tom Wilson 1548.

Laurelvale 3/128 – C Brown 1557, A Craig 1525, 1523, C Brown 1508, 1492, 1469.

Loughgall 4/248 – D C & P McArdle 1647, 1646, Sam Corrigan 1602, D C & P McArdle 1602, 1601, 1599.

Lurgan Social 13/511 – Keelie Wright 1594, S Curran 1591, C J & B Ferris 1590, 1585, 1585, S Curran 1585

Markethill HPS 3/95 – J & H Muldrew & McMurray 1556, 1555, Humphries & Baird 1506, J & H Muldrew & McMurray 1502, 1502, 1502.

Monaghan HPS 8/318 – Cooney Bros 1530, B Corley 1522, R Mulligan 1502, 1501, 1477, K Allister 1477.

Portadown & Drumcree 6/120 – J Whitten & Son 1577, 1549, 1535, 1531, 1530.

Meadows 4/81 – Larkin Bros 1642, 1547, 1516, H T & J Larkin 1472.

NIPA Section F Navan 61/1715 – Gordon Bros & Sons Killyleagh Cent 1486, 1486, Gordon Bros & Sons Cloughey 1486, 1485, Gordon Bros & Sons Killyleagh Cent 1485, 1485, Gordon Bros & Sons Cloughey 1484, M Adair Cloughey 1481, C Healy Killyleagh Cent 1471, 1469. Southerly.

NIPA Section G 1st Kilbeggan 17/762 – J F McCabe & Son Newry & Dist 1640, 1640, 1638, J J McCabe Millvale 1600, 1600, 1599, C & G Quinn Drumnavaddy 1596, 1595, Sam Ogle Drumnavaddy 1594, J Murtah Ballyholland 1592.

NIPA Section H 1st Kilbeggan 53/1351 – David Booth Mourne & Dist 1412, Keith Mullan Limavady 1410, L Flanagan & Son Londonderry 1399, A McCrudden Derry & Dist 1397, 1396 Paul Maxwell Jnr Foyle 1395, Sean Malonde Foyle 1389, L Flanagan & Son 1388, Billy Page Foyle 1387, D Canning Derry & Dist 1386. The NIPA have liberated Section H in Kilbeggan at 11.15am.

NIPA Sect H Clubs

Amelia Earhart – M Rabbett 1368, 1360,1351.

Derry & District – A McCrudden 1397, 1396, D Canning 1386, 1386, 1386, 1385.

Foyle RPS – Paul Maxwell Jnr 1395, Sean Malone 1389, Billy Page 1387, 1386.

Limavady – Keith Mullan 1410, 1346.

Londonderry RPS – Leo Flanagan & Son 1399, N Murray 1372, 1363, Leo Flanagan & Son 1357, N Murray 1352, B Freeman 1347.

Maiden City – R Lyle 1380, R McMonagle 1378, P & M Healy 1375, P McLaughlin 1373, 1373, 1373.

Mourne & District HPS – David Booth 1412, 1377.

Omagh & District – B Gaongen 1324.

Strabane & District Inv RPC – Dominic McGranaghan 1347.

Nipa Kilbeggan - Mid Antrim Combine 27/07/24

Smyth Loft of Ahoghill best in Young Bird opener

Mid Antrim Combine 1st Kilbeggan 42/1381 - J Smyth & Son Ahoghill 1563, J Smyth & Son Ahoghill 1552, Blair & Rankin Ballymena 1530, Young & McManus & Sons Ahoghill 1522, J Eagleson & Sons Ballymena 1516, Young & McManus & Sons Ahoghill 1514, Young & McManus & Sons Ahoghill 1514, Young & McManus & Sons Ahoghill 1513, J Eagleson & Sons Ballymena 1512, M Neilly Broughshane 1510, Young & McManus & Sons Ahoghill 1505, K & K Kernohan & Sons Ballymena 1499, Stewart Bros Randalstown 1498, A Barkley & Son Kells 1497, J Smyth & Son Ahoghill 1496, Blair & Rankin Ballymena 1494, S Crawford Harryville 1493, K & K Kernohan & Sons Ballymena 1492, K & K Kernohan & Sons Ballymena 1491, D Magill Harryville 1490, A Darragh Cullybackey 1489, S Crawford Harryville 1487, Rock & Moore Harryville 1486, J Eagleson & Sons Ballymena 1486, J Eagleson & Sons Ballymena 1486, S Crawford Harryville 1485, K & K Kernohan & Sons Ballymena 1483, S Crawford Harryville 1483, S Crawford Harryville 1482, M Graham Ballymena 1480, Blair & Rankin Ballymena 1479, Blair & Rankin Ballymena 1475, J Millar Randalstown 1473, Blair & Rankin Ballymena 1473, Blair & Rankin Ballymena 1471, M Neilly Broughshane 1469, Rock & Moore Harryville 1466, G Gibson Cullybackey 1466, G Gibson Cullybackey 1466, G Gibson Cullybackey 1465.

Coleraine Triangle 1st Kilbeggan – B & D Coyle Coleraine Prem 1537, J Hanson Colerane Prem 1451, 1435, B & D Coyle 1432, J Hanson 1426, 1423, W & W Murdock Coleraine Prem 1411, B & D Coyle 1407, 1406, J Hanson 1401, Diamond Bros & G McLaughlin Coleraine Prem 1396, 1393, 1393.

City of Derry Federation 1st Kilbeggan 36/654 - L Flanagan & Son Londonderry 1399, A McCrudden Derry & Dist 1397, 1396 Paul Maxwell Jnr Foyle 1395, Sean Malone Foyle 1389, L Flanagan & Son 1388, Billy Page Foyle 1387, D Canning Derry & Dist 1386, Billy Page 1386, D Canning 1386, 1386, 1385, R Lyle Maiden City 1380, R McMonagle Maiden City 1378, P & M Healy Maiden City 1375, J & G Ramsey Derry & Dist 1375, P McLaughlin Maiden City 1373, 1373, 1373, P Hegarty Derry & Dist 1373, N Murray Londonderry 1372.

Second time Kilbeggan

At Kilbeggan for the second time the NIPA birds had a helping wind and romped home at almost 70mph. Owen Farrelly of the Trinity RPC in Belfast had a fantastic card and took the Top 5 places in the NIPA followed by Davy Calvin who had the big result last week topping the NIPA Open result and best in Sect E for both races.

NIPA Race/Date

2nd Kilbeggan Saturday 3rd August 2024 – Liberated at 9.45am in a Southwest wind.

NIPA Open 2nd Kilbeggan 402/14,157 – 1-1D O Farrelly Trinity RPC 1961, 2-2D O Farrelly 1957, 3-3D O Farrelly 1956, 4-4D O Farrelly 1955, 5-5D O Farrelly 1954, 6-1E Davy Calvin Bondhill Soc 1954, 7-1C J & D Braniff Glen 1954, 8-2C J & D Branff 1953, 9-2E Davy Calvin 1953, 10-3E Davy Calvin 1953, 11-3C Bingham & Seaton Ligoniel & Dist 1952, 12-6D O & M Monaghan Colin 1951, 12-4C Bingham & Seaton 1950, 14-4E Davy Calvin 190, 15-5C Bingham & Seaton 1950, 16-6C D McElhone Eastway 1950, 17-7C Bingham & Seaton 1949, 18-7D I Gibb & Sons Glenavy & Dist 149, 19-8D O Farrelly 1946, 20-9D Jeff Greenaway Hillsborough & Maze 1944.

NIPA Section A 2nd Kilbeggan 37/1190 – P McElhatton Coalisland 1887, B Morgan Coalisland 1872, S Hughes Coalisland 1864, D Carolan Coalisland 1847, 1846, 1845, 1845, 1845, 1844, 1843.

NIPA Sect A Clubs

Coalisland & District 12/527 – P McElhatton 1887, B Morgan 1872, S Hughes 1864, D Carolan 1847, 1846, 1845.

Coleraine Premier HPS 14/478 – T & J McDonald 1791, 1785, M & J Howard & Son 1781, B & D Coyle 1775, T & J McDonald 1775, B & D Coyle 1775. T & J McDonald take the first two

Cookstown Social 4/111 – G & S Smith 1808, J Campbell & Son 1791, G Marshall 1781, 1752, G & S Smith 1714, 1690.

Dungannon & District 6/85 – B Loughran 1690, J & J Sampson 1649, W Lecky 1622, B Loughran 1479, 1470, W Lecky 1448.

Windsor Social 8/259 – R & J Parke 1775, 1773, Mervyn Simpson 1758, 1756, K Glass 1748, A Parke 1743.

NIPA Section B 2nd Kilbeggan 76/2398 – Blair & Rankin Ballymena & Dist 1858, S Thompson Muckamore 182, J Eagleson & Sons Ballymena & Dist 1820, K & K Kernohan & Sons 1819, 1819, 1818, Blair & Rankin 1810, Harold Cubitt Rasharkin & Dist 1808, 1808, 1807.

NIPA Sect B Clubs

Ahoghill Flying Club 5/287 –J Smyth & Son 1796, Young McManus & Sons 1766, 1766, J Smyth & Son 1749, Young McManus & Sons 1736, 1736.

Ballymoney HPS 14/487 – D Dixon 1786, 1786, J Connolly 1778, 1775, D Devenney 1767, D & H Stuart 1761.

Ballymoney West Combine – Young & Gibson 1750, C Henry 1705, L Neill 1666, M Gamble & Son 1621, W Rodgers 1561.

Broughshane & District 2/78 – M Neilly 1775, 1757, 1749, J Getty 1674, 1662, 1657.

Ballymena & District HPS 6/205 – Blair & Rankin 1858, J Eagleson & Sons 1820, K & K Kernohasn & Sons 1819, 1819, 1818, Blair & Rankin 1810.

Cullybackey HPS 11/225 – A Darragh 1779, 1775, 1774, 1773, 1771, G & A Eagleson 1759.

Crumlin & District 6/172 – Sefton Thompson 1829, Fleming Bros 1797, Sefton Thompson 1795, R & S Hope 1793, 1791, McConville Bros 1791.

Harryville HPS4/105 – Rock & Moore 1784, Sam Crawford 1766, 1766, 1743, 1742, 1733.

Kells & District HPS 3/115 – Gregg Bros 1793, 1786, A Barkley & Son 1762, 1761, 1760, 1759. Sizzlers 2 Bird Club – A Barkley & Son 1760, 1752.

Muckamore HPS 7/223 – S & N Maginty 1802, Magill & Lavery 1794, A Steele 1789, S & N Maginty 1773, 1771, A Steele 1763.

Randalstown HPS5/114 - N Percy & Son 1796, 1760, Stewart Bros 1755, Smylie Bros 1735, N Percy & Son 1713, Smylie Bros 1704.

Rasharkin &District HPS 6/136 – Harold Cubitt 1808, 1808, 1807, W & J McClean 1795, Harold Cubitt 1791, Steele & McNeill 1790.

NIPA Section C 2nd Kilbeggan 95/2783 – J & D Braniff Glen 1954, 1953, Bingham & Seaton Ligoniel 1952, 1950, 1950, D McElhone Eastway 1950, Bingam & Seaton 1949, 1943, 1943, G McKenna Eastway 1940.

NIPA Section D 2nd Kilbeggan 59/1939 – O Farrelly Trinity RPC 1961, 1957, 1956, 1955, 1954, O & M Monaghan Colin 1951, I Gibb & Sons Glenavy & Dist 1949, O Farrelly 1946, Jeff Greenaway Hills & Maze 1944, O Farrelly 1944.

NIPA Section E 2nd Kilbeggan 100/4079 – Davy Calvin Bondhill Soc 1954, 1953, 1953, 1950, Thompson & Lunn Newry City 1939, Davy Calvin 1935, 1934, A Feeney & Son Gilford & Dist 1934, G & C Simmons Edgarstown 1932, R D Calvin Annaghmore 1920.

NIPA Sect E Clubs

Annaghmore 12/442 – R D Calvin 1920, J & E Calvin 1875, R D Calvin 1871, P Boyd 1856, R D Calvin 1845, F & D McNeice 1830.

Armagh HPS 10/347 – P Duffy 1859, 1812, Kelly Bros 1783, P Duffy 1772, Ian Blair 1703, 702.

Beechpark Social5/87 – D Mawhinney & Son 1880, 1879, 1859, 1859, 1859, 1825.

Bondhill Social 3/282 – Davy Calvin 1954, 1953, 1953, 1950, 1935, 1934.

Edgarstown HPS 10/456 – G & C Simmons 1932, Richard Cassells 1881, 1876, 1847, R Bell & Sons 1829, Paul Hope 1820.

Gilford & District 9/308 – A Feeney & Son 1934, 1914, 1901, 1899, Tom Wilson 1860, Rafferty & Toman 1850.

Laurelvale 5/161 – C Brown 1816, 1813, 1798, 1797, A Craig 1792, 1792.

Loughgall5/239 - R Calvin & Daughter 1877, D C & P McArdle 1845, Sam Corrigan 1824, D C & P McArdle 1816, R Calvin & Daughter 1797, William Corrigan 1789.

Lurgan Social 19/662 – J Douglas & Son 1882, 1881, S Curran 1879, 1878, D Fegan 1856, S Anderson & Son 1855.

Markethill HPS 5/176 – Humphries & Baird 1864, P McCall 1782, 1779, 1779, Humphries & Baird 1771, 1771.

Monaghan HPS 8/307 – Cooney Bros 1530, D Corley 1522, R Mulligan 1502, 1501, 1477, K Allister 1477.

Portadown & Drumcree 4/140 – J Whitten & Son 1920, 1828, 1823, 1810, B Creaney 1776.

Meadows 7/190 – G Douglas 1896, 1852, H T & J Larkin 1819, David Pedlow 1807, Larkin Bros 1801, H T & J Larkin 1799.

NIPA Section F Navan 70/1965 – Gordon Bros & Sons Killyleagh Cent 1784, Gordon Bros & Sons Cloughey 1784, 1784, 1784, Gordon Bros & Sons Killyleagh Cent 1783, Gordon Bros & Sons Cloughey 1783, Gordon Bros & Sons Killyleagh Cent 1783, Gordon Bros & Sons Cloughey 1782, Gordon Bros & Sons Killyleagh Cent 1782, 1782.

NIPA Section G 2nd Kilbeggan 35/1768 – C & G Quinn Drumnavaddy 1942, S Ogle Drumnavaddy 1921, J F McCabe & Son Newry & Dist 1920, Owen Markey Ballyholland 1919, 1918, 1918, 1916, 1915, McCracken Bros Banbridge 1912.

NIPA Section H 2nd Kilbeggan 66/1838 – J & G Ramsey Derry & Dist1556, L Flanagan & Son Londonderry 1553, T Booth Mourne & Dist 1543, P McLaughlin Maiden City 1526, David Booth Mourne & Dist 1526, P Cregan Maiden City 1525, David Booth 1524, A McCrudden Derry & Dist 1524, David Booth 1524, A McCrudden 1523.

NIPA Sect H Clubs

Amelia Earhart 5/74 – Jimmy Quigley 1471, Mickey Rabbett 1457, 1449, Jimmy Quigley 1401, Noel Doherty 1377, Andy Mitchell 1341.

Derry & District 11/324 – J & G Ramsey 1556, A McCrudden 1524, 1523, 1523, 1523, 1523.

Foyle RPS 7/148 – Billy Page 1514, 1450, 1449, Sean Malone 1444.

Limavady 9/239 – Tam Kealey 1466, J McCarthur 1431, 1422, Tam Kealey 1416, R McIlmoyle 1368, R Witherow 1367.

Londonderry RPS 5/118 – L Flanagan & Son 1553, N Murray 1511, L Flanagan & Son 1501, D Wick 1494, N Murray 1491.

Maiden City 12/302 – P McLaughlin 1526, P Cregan 1525, R Lyle 1519, 1516, P McLaughlin 1513, J McGettigan 1499.

Mourne & District HPS 5/395 – T Booth 1543, David Booth 1526, 1524, 1524, T Booth 1502, 1501.

Omagh & District 2/69 – A Kelly 1472, 1458, B Gaongen 1422, A Kelly 1409, 1393, 1379.

Strabane & District Inv RPC – Freddie Patterson 1509, 1489, 1489.

MAC update – Mid Antrim Combine Kilbeggan 03/08/24

Bertie Blair Of Ballymena Wins 1st Combine & 1st Section from Kilbeggan

The second young bird race of the season was again from Kilbeggan in County Westmeath. Liberation was 9.45am in south westerly winds and leading birds took just over one- and three-quarter hours to return to their local loft's. The best pigeon was timed by the popular Ballymena & District fancier Bertie Blair to win 1st Mid Antrim Combine 44/1332 and 1st Section B 76/2398 on velo 1858. Bertie timed his dark cheq cock at 11.32am flying 113 miles to Chichester Park in Harryville.

Mid Antrim Combine 2nd Kilbeggan 44/1332 - Blair & Rankin Ballymena 1858, J Eagleson & Sons Ballymena 1820, K & K Kernohan & Sons Ballymena 1819, K & K Kernohan & Sons Ballymena 1819, K & K Kernohan & Sons Ballymena 1818, Blair & Rankin Ballymena 1810, H Cubitt Rasharkin 1808, H Cubitt Rasharkin 1808, H Cubitt Rasharkin 1807, Blair & Rankin Ballymena 1807, Blair & Rankin Ballymena 1807, N Percy & Son Randalstown 1796, J Smyth & Son Ahoghill 1796, W & J McLean Rasharkin 1795, Gregg Bros Kells 1793, H Cubitt Rasharkin 1791

Steele & McNeill Rasharkin 1790, H Cubitt Rasharkin 1789, H Cubitt Rasharkin 1787, K & K Kernohan & Sons Ballymena 1787, K & K Kernohan & Sons Ballymena 1786, H Cubitt Rasharkin 1786, Gregg Bros Kells 1786, D Dixon Rasharkin 1786, D Dixon Rasharkin 1786, Rock & Moore Harryville 1784, A Darragh Cullybackey 1779, M Neilly Broughshane 1775, A Darragh Cullybackey 1775, A Darragh Cullybackey 1774, A Darragh Cullybackey 1773, J Eagleson & Sons Ballymena 1772, A Darragh Cullybackey 1771, J Eagleson & Sons Ballymena 1766, S Crawford Harryville 1766, Young & McManus & Sons Ahoghill 1766, Blair & Rankin Ballymena 1766, S Crawford Harryville 1766, Young & McManus & Sons Ahoghill 1766, M Graham Ballymena 1763.

Mid Antrim Combine YB Points - Blair & Rankin Ballymena 103, K & K Kernohan & Sons Ballymena 98, Young & McManus & Sons Ahoghill 89, H Cubitt Rasharkin 76, J Smyth & Son Ahoghill 69, J Eagleson & Sons Ballymena 60.

Mid Antrim Combine Young Bird Knock Out -

Any fancier with a velocity of 1622.33 or above has qualified for the first round of the young bird knock out. First round will be flown next week from Roscrea with the final held from the Dale young bird National in September. Mervyn Eagleson PO.

City of Derry Federation 2nd Kilbeggan 30/965 – J & G Ramsey Derry & Dist 1556, L Flanagan & Son Londonderry 1553, P McLaughlin Maiden City 1526, P Cregan Maiden City 1525, M McGrath Derry & Dist 1524, A McCrudden Derry & Dist 1524, 1523, 1523, 1523, 1523, 1523, 1522, J Diamond Derry & Dist 1520, R Lyle Maiden City 1519, D Canning Derry & Dist 1518, R Lyle 1516, Billy Page Foyle 1514, P McLaughlin 1513, N Murray Londonderry 1511, L Flanagan & Son 1508.

Foyle Valley Combine 2nd Kilbeggan - J & G Ramsey Derry & Dist 1556, L Flanagan & Son Londonderry 1553, P McLaughlin Maiden City 1526, P Cregan Maiden City 1525, M McGrath Derry & Dist 1524, A McCrudden Derry & Dist 1524, 1523, 1523, 1523, 1523, 1523, 1522, J Diamond Derry & Dist 1520, R Lyle Maiden City 1519, D Canning Derry & Dist 1518, R Lyle 1516, Billy Page Foyle 1514, P McLaughlin 1513, N Murray Londonderry 1511, Freddie Patterson Strabane & Dist 150.

Coleraine Triangle 2nd Kilbeggan – T & J McDonald Coleraine Prm 1791, 1785, M & J Howard & Son Coleraine Prem 1781, B & D Coyle Coleraine Prem 1776, T & J McDonald 1775, R & J Parke Windsor Soc 1775, 1773, Mervyn Simpson Windsor Soc 1758, 1756, B & D Coyle 1752, K Glass Windsor Soc 1748, Diamond Bros & G McLaughlin Coleraine Prem 1746, Adrian Parke Windsor Soc 1743, Diamond Bros & G McLaughlin 1727, 1726, B & D Coyle 1726.

Obituary. Durrant Melville, Penzance Cornwall.

It is with great sadness I report the sudden passing of Melville on 2nd August.Melville was the site manager of the Princess May Recreation Grounds liberation site Penzance. Melville took a great interest in the liberations and welfare of the drivers and convoyers from Northern Ireland. In 2009 he negotiated with Cornwall County Council to have the release site reinstated after it was closed in 2003. On behalf of the Irish National Flying Club and all other organisation we send condolences to Melville’s family at this sad time. Melville was a good friend of the Irish pigeon racing organisations and will be sadly missed. Trevor Topping INFC Secretary.

1 . cubitt (3).jpg Harold Cubitt with his Kilbeggan winner in Rasharkin. Photo: freelance Photo Sales

2 . gregg.jpg Mervyn (L) and Jimmy Gregg with their 1st and 2nd Kells birds. Photo: freelance Photo Sales

3 . Calvin Annagh.jpg The Calvin winners in Annaghmore from 2nd Kilbeggan. Photo: freelance Photo Sales