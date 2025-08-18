Top price of £315 paid at Armoy Mart annual breeding ewes sale
Top price of £315 was paid to Mr Brian McCloskey, Loughguile for a pen of Mule hoggets, the same vendor averaged £310 for 60 hoggets.
Leading prices
B McCloskey, Loughguile, 12 Mules, £315, 12, £310, 12, £300, 12, £300, 12, £280. Patrick Scott, Templepatrick, 10 Mules, £295. William Quinn, Swatragh, 12 Mules, £250, 12, £248. Aine Cassley, Armoy, 10 Mules, £257. Alistair Gillen, Armoy, 10 Texel, £268, 10, £260, 10, £256. Ian McMillan, Bushmills, 6 Suffolk ewes, £220. D Mooney, Cushendall, 10 Crossbreds £235, 10, £215. M Peden, Ballymoney, sold two to three year old Crossbred ewes as follows: 7, £200, 8, £188, 7, £198, 8, £182, 7, £180. George Steele, Bushmills, 12 Suffolk, £235, 12, £240. Sam Taggart, Bushmills, 8 Suffolk, £242. Jas McCouaig, Ballyvoy, 12 Suffolk, £225, 7 £200. E McGarry, Loughguile, 12 Suffolk, £220, 7, £195. D McAlister, Cushendall, 5 Texel, £220.
Ewe lambs
C McNaughton, Loughguile, 12 Texel, £168. Pat Scott, Templepatrick, 8 Texel, £138. A Dempsey, Aughadowey, 10 Suffolk, £170, 2, £230, 2, £222. F McKendry, Cloughmills, 4 Texel, £134, 2, £146.
Auctioneers: Armoy Livestock Mart Ltd.
Watch live and bid with mart eye.