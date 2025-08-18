Top price of £315 paid at Armoy Mart annual breeding ewes sale

Darryl Armitage
By Darryl Armitage

Journalist

Published 18th Aug 2025, 10:55 BST
A smaller show of hoggets than previous years with just over 500 head on offer met with one of the best trades ever seen at last Friday night’s annual breeding ewes sale.

Top price of £315 was paid to Mr Brian McCloskey, Loughguile for a pen of Mule hoggets, the same vendor averaged £310 for 60 hoggets.

Leading prices

B McCloskey, Loughguile, 12 Mules, £315, 12, £310, 12, £300, 12, £300, 12, £280. Patrick Scott, Templepatrick, 10 Mules, £295. William Quinn, Swatragh, 12 Mules, £250, 12, £248. Aine Cassley, Armoy, 10 Mules, £257. Alistair Gillen, Armoy, 10 Texel, £268, 10, £260, 10, £256. Ian McMillan, Bushmills, 6 Suffolk ewes, £220. D Mooney, Cushendall, 10 Crossbreds £235, 10, £215. M Peden, Ballymoney, sold two to three year old Crossbred ewes as follows: 7, £200, 8, £188, 7, £198, 8, £182, 7, £180. George Steele, Bushmills, 12 Suffolk, £235, 12, £240. Sam Taggart, Bushmills, 8 Suffolk, £242. Jas McCouaig, Ballyvoy, 12 Suffolk, £225, 7 £200. E McGarry, Loughguile, 12 Suffolk, £220, 7, £195. D McAlister, Cushendall, 5 Texel, £220.

Armoy martplaceholder image
Armoy mart

Ewe lambs

C McNaughton, Loughguile, 12 Texel, £168. Pat Scott, Templepatrick, 8 Texel, £138. A Dempsey, Aughadowey, 10 Suffolk, £170, 2, £230, 2, £222. F McKendry, Cloughmills, 4 Texel, £134, 2, £146.

Auctioneers: Armoy Livestock Mart Ltd.

