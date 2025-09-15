Top quality heavy heifers selling to £2940 at Markethill Mart
The quality of store cattle and weanlings was exceptionally high.
Heifers
The 260 heifers included mostly forward and heavy heifers.
Top quality heavy heifers sold to £431 for 680k at £2940 for a Ballynahinch farmer followed by £422 for 706k at £2980 for a Dungannon producer.
All top quality heavy heifers sold steadily from £375 to £419 per 100 kilos.
A Ballynahinch farmer sold four heavy heifers to average 660k at £2718 £411 and a Dungannon farmer sold five heavy heifers to average 627k at £2538 £404 and a Newtownhamilton producer sold four heavy heifers to average 586k £2312 £394.
Good quality forward heifers sold steadily from £370 to £442 for 520k at £2300 for an Armagh producer followed by £434 for 514k at £2230 for a Markethill farmer.
A Banbridge farmer received £429 for 574k at £2460.
Middleweight heifers sold to £527 for 452k at £2380 for a Dromore producer.
The same owner received £505 for 442k at £2230.
All good quality middleweight heifers sold from £400 to £491 per 100 kilos.
Lighter heifers sold to £570 for 400k at £2280 from a Lisburn farmer followed by £484 for 376k at £1820 from a Keady producer.
Main demand for light heifers from £400 to £476 per 100 kilos.
Heavy heifers
Ballynahinch farmer 682k £2940 £431.00; Dungannon farmer 706k £2980 £422.00; Dungannon farmer 692k £2920 £422.00; Ballynahinch farmer 668k £2800 £419.00; Dungannon farmer 630k £2600 £413.00; Benburb farmer 674k £2760 £410.00; Hillsborough farmer 610k £2450 £402.00; Markethill farmer 602k £2410 £400.00; Ballynahinch farmer 664k £2650 £399.00 and Hillsborough farmer 650k £2570 £396.
Forward heifers
Armagh farmer 520k £2300 £442.00; Markethill farmer 514k £2230 £434.00; Banbridge farmer 574k £2460 £429.00; Dungannon farmer 508k £2150 £423.00; Newtownhamilton farmer 544k £2240 £412.00; Markethill farmer 558k £2290 £410.00; Hillsborough farmer 508k £2080 £409.00; Markethill farmer 578k £2360 £408.00 and Carrowdore farmer 554k £2260 £408.
Middleweight heifers
Dromore farmer 452k £2380 £527.00; Dromore farmer 442k £2230 £505.00; Castlewellan farmer 442k £2170 £491.00; Castlewellan farmer 428k £2100 £491.00; Dungannon farmer 490k £2390 £488.00; Mayobridge farmer 470k £2260 £481.00; Aughnacloy farmer 462k £2220 £481.00 and Aughnacloy farmer 482k £2300 £477.
Lightweight heifers
Lisburn farmer 400k £2280 £570.00; Keady farmer 376k £1820 £484.00; Ballynahinch farmer 370k £1760 £476.00; Ballynahinch farmer 400k £1760 £440.00; Ballynahinch farmer 394k £1700 £431.00; Crossgar farmer 376k £1580 £420.00; Crossgar farmer 388k £1630 £420.00 and Ballynahinch farmer 342k £1410 £412.
Bullocks
The 300 bullocks included several pens of very high quality stock.
Good quality heavy bullocks sold readily from £390 to £442 for 620k at £2740 for a Ballynahinch farmer.
The same owner received £441 for 644k at £2840 and for 638k at £2810 £441.
This farmer sold 32 bullocks to average 642k at £2668 £415 per 100 kilos.
Forward type bullocks sold to £506 for 538k at £2720 for a Maralin farmer.
The same owner received £479 for 530k at £2540 and £469 for 574k at £2690.
This producer sold 12 bullocks to average 558k at £2535 per head £454 per 100 kilos.
Middleweight bullocks returned the firmest trade in several weeks with good quality middleweights sold to £622 for 378k at £2350 from a Portadown farmer.
The same owner received £581 for 430k at £2500 and £545 for 490k at £2680 from a Maralin farmer.
This farmer sold 13 Charolais and Aberdeen Angus bullocks to average 455k at £2113 per head £464 per 100 kilos.
Main demand for grazing type bullocks from £400 to £490 per 100 kilos.
Heavy bullocks
Ballynahinch farmer 620k £2740 £442.00; Ballynahinch farmer 644k £2840 £441.00; Ballynahinch farmer 638k £2810 £441.00; Maralin farmer 604k £2640 £437.00; Ballynahinch farmer 650k £2830 £435.00; Ballynahinch farmer 630k £2740 £435.00; Ballynahinch farmer 654k £2830 £433.00; Castlewellan farmer 622k £2690 £433.00; Ballynahinch farmer 634k £2730 £431.00 and Ballynahinch farmer 658k £2800 £426.
Forward bullocks
Maralin farmer 538k £2720 £506.00; Maralin farmer 530k £2540 £479.00; Maralin farmer 574k £2690 £469.00; Maralin farmer 582k £2660 £457.00; Banbridge farmer 514k £2320 £451.00; Maralin farmer 578k £2580 £446.00; Maralin farmer 526k £2340 £445.00 and Maralin farmer 568k £2520 £444.
Middleweight bullocks
Portadown farmer 378k £2350 £622.00; Portadown farmer 430k £2500 £581.00; Maralin farmer 492k £2680 £545.00; Portadown farmer 342k £1830 £535.00; Banbridge farmer 418k £2140 £512.00; Portadown farmer 492k £2450 £498.00; Benburb farmer 432k £2140 £495.00; Portadown farmer 462k £2280 £494.00; Portadown farmer 492k £2390 £486.00 and Banbridge farmer 440k £2100 £477.
Weanlings
The 280 weanlings continued to sell in a very high rates with good quality light males to £620 for 360k at £2230 for a Newtownhamilton farmer.
The same owner received £619 for 310k at £1920.
This producer sold six Charolais male weanlings to average 382k at £2115 £553 per 100 kilos.
A Tassagh farmer sold 20 Charolais cross weanlings to average 422k at £2067 £483 per 100 kilos.
Main demand for good quality light males from £450 to £570 per 100 kilos.
Strong male weanlings sold up to £541 for 414k at £2240 for a Portadown farmer followed by £538 for 424k at £2280 from a Newtownhamilton producer.
Main demand from £440 to £520 per 100 kilos.
Several heavy lots sold to £467 for 508k at £2370 from a Keady producer and a Killeavy farmer received £453 for 510k at £2310.
Top price of £2600 for 608k at £428 from a Belleeks farmer.
Light heifers sold to £585 for 270k at £1580 for a Richhill farmer followed by £552 for 306k at £1690 for a Kilkeel farmer.
All good quality light heifers from £420 to £520 per 100 kilos.
A Richhill farmer sold 16 mostly heifer weanlings to average 376k at £1889 per head £502 per 100 kilos.
Stronger heifer sold to £527 for 410k at £2160 for a Attical farmer.
A Richhill farmer received £483 for 406k at £1960 and a Lisburn farmer received £474 for 426k at £2020.
Main demand from £390 to £453 per 100 kilos.
Strong male weanlings
Portadown farmer 414k £2240 £541.00; Newtownhamilton farmer 424k £2280 £538.00; Waringstown farmer 414k £2150 £519.00; Tassagh farmer 424k £2200 £519.00; Richhill farmer 442k £2280 £516.00; Portadown farmer 418k £2150 £514.00; Glenavy farmer 450k £2300 £511.00 and Tassagh farmer 456k £2250 £493.
Light male weanlings
Newtownhamilton farmer 360k £2230 £620.00; Newtownhamilton farmer 310k £1920 £619.00; Richhill farmer 226k £1380 £611.00; Rathfriland farmer 244k £1470 £603.00; Kilkeel farmer 316k £1840 £582.00; Rathfriland farmer 230k £1340 £583.00; Newtownhamilton farmer 392k £2260 £577.00; Armagh farmer 282k £1610 £571.00; Newtownhamilton farmer 318k £1800 £566.00 and Richhill farmer 306k £1730 £565.
Heavy male weanlings
Tassagh farmer 508k £2370 £467.00; Glenavy farmer 510k £2310 £453.00; Newtownhamilton farmer 544k £2450 £450.00; Richhill farmer 536k £2360 £440.00; Tassagh farmer 512k £2250 £439.00; Belleeks farmer 576k £2490 £432.00 and Glenavy farmer 552k £2370 £429.
Light heifer weanlings
Richhill farmer 270k £1580 £585.00; Kilkeel farmer 306k £1690 £552.00; Tassagh farmer 344k £1870 £544.00; Tassagh farmer 294k £560 £531.00; Richhill farmer 332k £1750 £527.00; Tassagh farmer 360k £1890 £525.00; Glenavy farmer 360k £1780 £494.00; Armagh farmer 316k £1560 £494.00 and Tassagh farmer 388k £1900 £490.
Strong heifer weanlings
Attical farmer 410k £2160 £527.00; Richhill farmer 406k £1960 £483.00; Lisburn farmer 426k £2020 £474.00; Waringstown farmer 406k £1840 £453.00; Keady farmer 406k £1800 £443.00; Donacloney farmer 406k £1800 £443.00; Newtownhamilton farmer 500k £2190 £438.00; Keady farmer 436k £1900 £436.00 and Glenavy farmer 450k £1960 £436.
In the suckler ring in calf cows sold to £3060, £2960, and £2760 each.
Outfits sold up to £3000 for a Limousin cow with bull calf at foot for a Middletown farmer.