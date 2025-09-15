Top quality heavy heifers selling to £2940 at Markethill Mart

Darryl Armitage
By Darryl Armitage

Journalist

Published 15th Sep 2025, 15:28 BST
Another large entry of 860 cattle at Markethill on Saturday 13th September returned a very strong trade throughout the rings.

The quality of store cattle and weanlings was exceptionally high.

Heifers

The 260 heifers included mostly forward and heavy heifers.

Top quality heavy heifers sold to £431 for 680k at £2940 for a Ballynahinch farmer followed by £422 for 706k at £2980 for a Dungannon producer.

All top quality heavy heifers sold steadily from £375 to £419 per 100 kilos.

A Ballynahinch farmer sold four heavy heifers to average 660k at £2718 £411 and a Dungannon farmer sold five heavy heifers to average 627k at £2538 £404 and a Newtownhamilton producer sold four heavy heifers to average 586k £2312 £394.

Good quality forward heifers sold steadily from £370 to £442 for 520k at £2300 for an Armagh producer followed by £434 for 514k at £2230 for a Markethill farmer.

A Banbridge farmer received £429 for 574k at £2460.

Middleweight heifers sold to £527 for 452k at £2380 for a Dromore producer.

The same owner received £505 for 442k at £2230.

All good quality middleweight heifers sold from £400 to £491 per 100 kilos.

Lighter heifers sold to £570 for 400k at £2280 from a Lisburn farmer followed by £484 for 376k at £1820 from a Keady producer.

Main demand for light heifers from £400 to £476 per 100 kilos.

Heavy heifers

Ballynahinch farmer 682k £2940 £431.00; Dungannon farmer 706k £2980 £422.00; Dungannon farmer 692k £2920 £422.00; Ballynahinch farmer 668k £2800 £419.00; Dungannon farmer 630k £2600 £413.00; Benburb farmer 674k £2760 £410.00; Hillsborough farmer 610k £2450 £402.00; Markethill farmer 602k £2410 £400.00; Ballynahinch farmer 664k £2650 £399.00 and Hillsborough farmer 650k £2570 £396.

Forward heifers

Armagh farmer 520k £2300 £442.00; Markethill farmer 514k £2230 £434.00; Banbridge farmer 574k £2460 £429.00; Dungannon farmer 508k £2150 £423.00; Newtownhamilton farmer 544k £2240 £412.00; Markethill farmer 558k £2290 £410.00; Hillsborough farmer 508k £2080 £409.00; Markethill farmer 578k £2360 £408.00 and Carrowdore farmer 554k £2260 £408.

Middleweight heifers

Dromore farmer 452k £2380 £527.00; Dromore farmer 442k £2230 £505.00; Castlewellan farmer 442k £2170 £491.00; Castlewellan farmer 428k £2100 £491.00; Dungannon farmer 490k £2390 £488.00; Mayobridge farmer 470k £2260 £481.00; Aughnacloy farmer 462k £2220 £481.00 and Aughnacloy farmer 482k £2300 £477.

Lightweight heifers

Lisburn farmer 400k £2280 £570.00; Keady farmer 376k £1820 £484.00; Ballynahinch farmer 370k £1760 £476.00; Ballynahinch farmer 400k £1760 £440.00; Ballynahinch farmer 394k £1700 £431.00; Crossgar farmer 376k £1580 £420.00; Crossgar farmer 388k £1630 £420.00 and Ballynahinch farmer 342k £1410 £412.

Bullocks

The 300 bullocks included several pens of very high quality stock.

Good quality heavy bullocks sold readily from £390 to £442 for 620k at £2740 for a Ballynahinch farmer.

The same owner received £441 for 644k at £2840 and for 638k at £2810 £441.

This farmer sold 32 bullocks to average 642k at £2668 £415 per 100 kilos.

Forward type bullocks sold to £506 for 538k at £2720 for a Maralin farmer.

The same owner received £479 for 530k at £2540 and £469 for 574k at £2690.

This producer sold 12 bullocks to average 558k at £2535 per head £454 per 100 kilos.

Middleweight bullocks returned the firmest trade in several weeks with good quality middleweights sold to £622 for 378k at £2350 from a Portadown farmer.

The same owner received £581 for 430k at £2500 and £545 for 490k at £2680 from a Maralin farmer.

This farmer sold 13 Charolais and Aberdeen Angus bullocks to average 455k at £2113 per head £464 per 100 kilos.

Main demand for grazing type bullocks from £400 to £490 per 100 kilos.

Heavy bullocks

Ballynahinch farmer 620k £2740 £442.00; Ballynahinch farmer 644k £2840 £441.00; Ballynahinch farmer 638k £2810 £441.00; Maralin farmer 604k £2640 £437.00; Ballynahinch farmer 650k £2830 £435.00; Ballynahinch farmer 630k £2740 £435.00; Ballynahinch farmer 654k £2830 £433.00; Castlewellan farmer 622k £2690 £433.00; Ballynahinch farmer 634k £2730 £431.00 and Ballynahinch farmer 658k £2800 £426.

Forward bullocks

Maralin farmer 538k £2720 £506.00; Maralin farmer 530k £2540 £479.00; Maralin farmer 574k £2690 £469.00; Maralin farmer 582k £2660 £457.00; Banbridge farmer 514k £2320 £451.00; Maralin farmer 578k £2580 £446.00; Maralin farmer 526k £2340 £445.00 and Maralin farmer 568k £2520 £444.

Middleweight bullocks

Portadown farmer 378k £2350 £622.00; Portadown farmer 430k £2500 £581.00; Maralin farmer 492k £2680 £545.00; Portadown farmer 342k £1830 £535.00; Banbridge farmer 418k £2140 £512.00; Portadown farmer 492k £2450 £498.00; Benburb farmer 432k £2140 £495.00; Portadown farmer 462k £2280 £494.00; Portadown farmer 492k £2390 £486.00 and Banbridge farmer 440k £2100 £477.

Weanlings

The 280 weanlings continued to sell in a very high rates with good quality light males to £620 for 360k at £2230 for a Newtownhamilton farmer.

The same owner received £619 for 310k at £1920.

This producer sold six Charolais male weanlings to average 382k at £2115 £553 per 100 kilos.

A Tassagh farmer sold 20 Charolais cross weanlings to average 422k at £2067 £483 per 100 kilos.

Main demand for good quality light males from £450 to £570 per 100 kilos.

Strong male weanlings sold up to £541 for 414k at £2240 for a Portadown farmer followed by £538 for 424k at £2280 from a Newtownhamilton producer.

Main demand from £440 to £520 per 100 kilos.

Several heavy lots sold to £467 for 508k at £2370 from a Keady producer and a Killeavy farmer received £453 for 510k at £2310.

Top price of £2600 for 608k at £428 from a Belleeks farmer.

Light heifers sold to £585 for 270k at £1580 for a Richhill farmer followed by £552 for 306k at £1690 for a Kilkeel farmer.

All good quality light heifers from £420 to £520 per 100 kilos.

A Richhill farmer sold 16 mostly heifer weanlings to average 376k at £1889 per head £502 per 100 kilos.

Stronger heifer sold to £527 for 410k at £2160 for a Attical farmer.

A Richhill farmer received £483 for 406k at £1960 and a Lisburn farmer received £474 for 426k at £2020.

Main demand from £390 to £453 per 100 kilos.

Strong male weanlings

Portadown farmer 414k £2240 £541.00; Newtownhamilton farmer 424k £2280 £538.00; Waringstown farmer 414k £2150 £519.00; Tassagh farmer 424k £2200 £519.00; Richhill farmer 442k £2280 £516.00; Portadown farmer 418k £2150 £514.00; Glenavy farmer 450k £2300 £511.00 and Tassagh farmer 456k £2250 £493.

Light male weanlings

Newtownhamilton farmer 360k £2230 £620.00; Newtownhamilton farmer 310k £1920 £619.00; Richhill farmer 226k £1380 £611.00; Rathfriland farmer 244k £1470 £603.00; Kilkeel farmer 316k £1840 £582.00; Rathfriland farmer 230k £1340 £583.00; Newtownhamilton farmer 392k £2260 £577.00; Armagh farmer 282k £1610 £571.00; Newtownhamilton farmer 318k £1800 £566.00 and Richhill farmer 306k £1730 £565.

Heavy male weanlings

Tassagh farmer 508k £2370 £467.00; Glenavy farmer 510k £2310 £453.00; Newtownhamilton farmer 544k £2450 £450.00; Richhill farmer 536k £2360 £440.00; Tassagh farmer 512k £2250 £439.00; Belleeks farmer 576k £2490 £432.00 and Glenavy farmer 552k £2370 £429.

Light heifer weanlings

Richhill farmer 270k £1580 £585.00; Kilkeel farmer 306k £1690 £552.00; Tassagh farmer 344k £1870 £544.00; Tassagh farmer 294k £560 £531.00; Richhill farmer 332k £1750 £527.00; Tassagh farmer 360k £1890 £525.00; Glenavy farmer 360k £1780 £494.00; Armagh farmer 316k £1560 £494.00 and Tassagh farmer 388k £1900 £490.

Strong heifer weanlings

Attical farmer 410k £2160 £527.00; Richhill farmer 406k £1960 £483.00; Lisburn farmer 426k £2020 £474.00; Waringstown farmer 406k £1840 £453.00; Keady farmer 406k £1800 £443.00; Donacloney farmer 406k £1800 £443.00; Newtownhamilton farmer 500k £2190 £438.00; Keady farmer 436k £1900 £436.00 and Glenavy farmer 450k £1960 £436.

In the suckler ring in calf cows sold to £3060, £2960, and £2760 each.

Outfits sold up to £3000 for a Limousin cow with bull calf at foot for a Middletown farmer.

