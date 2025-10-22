Very strong demand for cattle at Lisnaskea Mart, weanling males to £2020
This week strong weanling males sold to £2020 for a 435kg Charolais (£464) a 370kg Charolais sold to £1940 (£524) with a 330kg Charolais to £1850 (£561).
Lighter weight males sold to £1600 for a 245kg Charolais (£653) a 235kg Charolais to £1440 (£613) and a 195kg Saler to £1300 (£667).
Strong weanling heifers sold to £1900 for a 460kg Charolais (£413) a 345kg Charolais sold to £1600 (£464) a 275kg Charolais sold to £1580 (£575) with a 300kg Charolais to £1540 (£513).
Lightweight heifers sold to £631 per 100kg for a 195kg Charolais to £1230 with a 260kg Charolais to £1530 (£588)
Leading prices
Strong and lightweight weanling males
Lisnaskea farmer 435kg Charolais to £2020 (£464) Rosslea farmer 370kg Charolais to £1940 (£524) and 330kg Charolais to £1850 (£561) Magheraveely farmer 360kg Limousin to £1800 (£529) 300kg Charolais to £1640 (£547) and 270kg Limousins to £1500 x 2 (£556) Lisbellaw farmer 345kg Charolais to £1760 (£510) 325kg Charolais to £1680 (£512) 350kg Charolais to £1570 (£449) 285kg Charolais to £1400 (£491) and 265kg Charolais to £1390 (£525) Fivemiletown farmer 370kg Limousin to £1740 (£470) 340kg Limousin to £1590 (£468) 330kg Aberdeen Angus to £1550 (£470) and 330kg Aberdeen Angus to £1450 (£439) Rosslea farmer 245kg Charolais to £1600 (£653) Lisnaskea farmer 300kg Charolais to £1590 (£530) and 360kg Aberdeen Angus to £1190 (£331) Lisnaskea farmer 270kg Limousin to £1580 (£585) Rosslea farmer 315kg Limousin to £1490 (£473) Brookeborough farmer 235kg Charolais to £1440 (£613) 210kg Limousin to £1290 (£614) and 170kg Limousin to £1010 (£594) Derrylin farmer 195kg Saler to £1300 (£667) and 210kg Aberdeen Angus to £1280 (£610) Derrylin farmer 235kg Limousin to £1300 (£553) and 190kg Limousin to £1020 (£537) and Derrylin farmer 270kg Aberdeen Angus to £1280 (£464) 280kg Aberdeen Angus to £1250 (£446) 235kg Aberdeen Angus to £1230 (£523) 170kg Limousin to £960 (£565) and 160kg Limousin to £890 (£556).
Strong and lightweight weanling females
Lisnaskea farmer 460kg Charolais to £1900 (£413) Rosslea farmer 345kg Charolais to £1600 (£464) 300kg Charolais to £1540 (£513) and 300kg Charolais to 31470 (£490) Lisnaskea farmer 275kg Charolais to £1580 (£575) 335kg Charolais to £1580 (£472) 280kg Charolais to £1470 (£525) 255kg Charolais to £1450 (£569) 275kg Charolais to £1450 (£472) 255kg Charolais to £1440 (£565) 240kg Charolais to £1370 (£591) 245kg Charolais to £1370 (£559) 260kg Charolais to £1240 (£477) 195kg Charolais to £1230 (£631) and 190kg Charolais to £1110 (£584) Lisbellaw farmer 260kg Charolais to £1530 (£588) 245kg Charolais to £1200 (£490) and 235kg Charolais to £1190 (£506) Magheraveely farmer 300kg Limousin to £1500 (£500) Lisnaskea farmer 290kg Limousin to £1470 (£507) 285kg Limousin to £1450 (£509) 275kg Limousin to £1410 (£513) 300kg Limousin to £1370 (£457) and 285kg Limousin to £1300 (£456) Brookeborough farmer 310kg Charolais to £1450 (£468) 205kg Limousin to £910 (£444) and 175kg Limousin to £860 (£491) Rosslea farmer 275kg Limousin to £1250 (£455) and 240kg Limousin to £1210 (£514) Derrylin farmer 255kg Limousin to £1150 (£451) and Derrylin farmer 200kg Limousin to £1040 (£520).
Lots more stock required weekly to supply a very strong demand from online and ringside competition.