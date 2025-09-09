Weanlings selling to £553ppk at Draperstown Mart
Bullocks 537ppk and heifers 502ppk.
Bullocks
David Duncan £2820/770kg (366ppk), Seamus McAtamney £2800/680kg (411ppk), £2720/670kg (406ppk), £2710/660kg (410ppk), £2660/650kg (409ppk), £2520/630kg (400ppk), Winston Creighton £2790/660kg (422ppk), Thomas Coulter £2720/710kg (383ppk), JN Doris £2700/660kg (409ppk), £2670/620kg (430ppk), £2660/620kg (429ppk), £2520/590kg (427ppk), £2510/590kg (425ppk), David Duncan £2620/720kg (363ppk), £2690/760kg (353ppk), £2620/720kg (363ppk), Thomas Coulter £2590/680kg (411ppk), £2510/610kg (411ppk), £2500/630kg (396ppk), £2500/610kg (610ppk), £2480/620kg (400ppk), £2450/650kg (376ppk), Ignatius O'Neill £2500/610kg (409ppk), James Chivers £2450/480kg (510ppk), £22420/450kg (537ppk), Winston Creighton £2440/610kg (400ppk), Francis Hughes £2410/490kg (491ppk), £2340/490kg (477ppk),Thomas Coulter £2400/600kg (400ppk), £2340/590kg ( 396ppk), £2320/580kg (400ppk), £2300/570kg (366ppk), £2300/570kg (403ppk), Ignatius O'Neill £2400/630kg (381ppk), David Duncan £2390/690kg (346ppk), £2390/690kg (346ppk), £2310/630kg (366ppk), R E Tomkins £2310/520kg (444ppk), Francis Hughes £2300/580kg (396ppk), £2290/500kg (458ppk), £2270/500kg (454ppk), £2270/490kg (463ppk), James Chivers £2290/480kg (477ppk), £2280/500kg (456ppk), £2270/460kg (493ppk) and Ignatius O'Neill £2290/640kg (357ppk).
Heifers
P A McGuigan £2690/770kg (349ppk), £2130/480kg (443ppk), £2040/460kg (443ppk) £2030/560kg (362ppk), £1990/550k (361ppk), £1820/430kg (423ppk), C and J McGarvey £2530/630kg (401ppk), £2220/620kg (358ppk), £2190/530kg (413ppk), James Duffy £2500/680kg (367ppk), James Duffy £2360/600kg (393ppk), David Duncan £2290/620kg (369ppk), Andrew Fleming £2100/430kg (488ppk), £2080/430kg (483ppk), £2000/460kg (434ppk), £1830/430kg (425ppk), Raymond Murray £1950/530kg (367ppk), £1870/420kg (445ppk), Vivian Black £1920/510kg (376ppk), £1840/430kg (427ppk), R E Tomkins £1790/440kg (406ppk), James McGillan £1730/440kg (393ppk), Andrew Fleming £1670/360k (463ppk), £1510/330kg (457ppk), and Pat McKenna £1670/380kg (439ppk), £1460/380kg (384ppk).
Weanlings male
T McVey £2270/500kg (454ppk), £1960/430kg (430ppk), £1870/410kg (456ppk), £1770/478kg (370ppk), £1740/320kg (543ppk), £1730/420kg (411ppk), £1640/330kg (497ppk), P and A Miller £1880/380k (494ppk), £1830/390kg (469ppk), £1810/380kg (476ppk), £1700/390kg (435ppk), £1600/350kg (457ppk), A Moore £1850/360kg (513ppk), £1810/350kg (517ppk), £1790/360kg (497ppk), £1770/320kg (553ppk), £1700/340kg (500ppk), £1440/300kg (480ppk), £1410/280kg (503ppk) and J and K Lennox £1700/360kg (472ppk).
Weanlings female
T McVey £2080/410kg (507ppk), £1910/380kg (502ppk), £1700/340kg (500ppk), £1600/310kg (516ppk), £1500/300kg (500ppk) and J and K Lennox £1470/390kg (376ppk), £1340/340kg (394ppk), £1260/340kg (370ppk), £1100/290kg (379ppk), £1040/300kg (346ppk).
Suckler cows
David Smyth £3400, £3120, £2780, £2700 and Francis McEldowney £2500, £1900.
Fat Cows
B Forbes £3145.00/850kg (370 ppk), £2646/700kg (378 ppk), Patrick Fullerton £2629.60/760kg (346 ppk), £2409/730kg (330 ppk), £2264.40/740kg (306 ppk), Hugh Bradley £2314/650kg (356 ppk), £2262/650kg (348 ppk), £2142/700kg (306ppk), H O'Kane £2208/600kg (368 ppk), James Chivers £2189.60/680kg (322ppk), £1618.80/570kg (284 ppk), John O'Kane £2002/650kg (308 ppk), £1836/510kg (360 ppk), £1758.20/590kg (298 ppk), Gerald P McCullagh £1966.80/660kg (298 ppk), Phelim Devlin £1573.20/570kg (276 ppk), £1512/600kg (252 ppk), £1436.40/£420kg (342 ppk), C Caldwell £1566/580kg(270 ppk), Brian Hutchinson £1508/520kg (290 ppk), Pat McKenna £1426/460kg(310 ppk), Vivien Black £1400.60/470kg (298 ppk), George Sheppard £1310.40/630kg (208 ppk), £1280/640kg (200 ppk), Phelim Carberry £1240/620kg (200 ppk), £756/420kg (180 ppk) Robert S Ramsey £1220/350kg (348.60 ppk), Joanna Devlin £1200/500kg (240 ppk), Vivien Black £1176/490kg (240 ppk), Phelim Patrick Devlin £1102.40/530kg (208 ppk), Robert S Ramsey £700/270kg (259.30 ppk), £1800/550kg (327.30 ppk), £1500/450kg (333.30 ppk), £1300/350kg (371.4 ppk), Sean O'Neill £3619.20/1040kg (348 ppk), Liam Keenan £3220.40/830kg (388 ppk), George Sheppard £2664/740kg (360 ppk), Cochran Boyle £2520/690kg (365.2 ppk), £2330/670kg (347.8 ppk) and C Caldwell £1690/500kg (338 ppk), £1500/490kg (306.1 ppk), £1040/350kg (297.1 ppk).