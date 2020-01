18.5kg lambs fetched £80 at Hilltown Mart

Thursday at Hilltown Mart fat lambs fetched £99 for 25.5kg and fat ewes fetched £109.

Fat lambs: Annalong farmer-£99 for 25.5kg (383ppk). Rostrevor farmer-£97 for 26kg (366ppk). Hilltown farmer-£93 for 23.5kg (395ppk). Cabra farmer-£91.50 for 24kg (381ppk), £86 for 22kg (390ppk). Castlewellan farmer-£91 for 23kg (395ppk). Kilcoo farmer-£90 for 25kg (360ppk), £89 for 23.5kg (373ppk), £86.50 for 23kg (371ppk). Kilkeel farmer-£88 for 23.5kg (374ppk), £87 for 21.5kg (404ppk), £87 for 22.5kg (390ppk), £84.50 for 20kg (422ppk). Poyntzpass farmer-£82.50 for 21.5kg (382ppk). Attical farmer-£80 for 18.5kg (432ppk).

Fat ewes: Hilltown farmer-£109, £84. Kilkeel farmer-£94.50. Ballymartin farmer-£87. Annalong farmer-£85. Rathfriland farmer-£78.

Saturday at Hilltown Mart fat cows fetched £995 for 706kg, cows and Calves fetched £960, heifers fetched £1030 for 550kg, weanling heifers fetched £750 for 272 and weanling males fetched £935 for 470kg.

Fat cows: Gilford farmer-£955 for 706kg (135ppk). Hilltown farmer-£890 for 654kg (136ppk), £850 for 692kg (122ppk), £810 for 672kg (120ppk), £800 for 568kg (140ppk). Mayobridge farmer-£840 for 620kg (135ppk).

Cows and calves: Hilltown farmer-£960. Castlewellan farmer-£900.

Weanling heifers: Kilkeel farmer-£750 for 272kg (275ppk), £730 for 314kg (232ppk), £655 for 358kg (183ppk), £635 for 290kg (219ppk), £620 for 260kg (238ppk), £550 for 292kg (188ppk).

Heifers: Dromore farmer-£1030 for 550kg (187ppk), £1000 for 604kg (165ppk), £1000 for 576kg (173ppk). Hilltown farmer-£975 for 570kg (171ppk). Gilford farmer-£950 for 512kg (185ppk), £845 for 444kg (190ppk), £835 for 420kg (198ppk). Mayobridge farmer-£930 for 432kg (215ppk). Castlewellan farmer-£875 for 492kg (177ppk).

Weanling males: Kilkeel farmer-£935 for 470kg (198ppk), £900 for 444kg (202ppk), £775 for 346kg (224ppk), £765 for 272kg (281ppk), £600 for 338kg (177ppk), £500 for 226kg (221ppk). Ballymartin farmer-£905 for 408kg (221ppk), £860 for 444kg (193ppk). Mayobridge farmer-£750 for 266kg (282ppk), £705 for 356kg (198ppk).