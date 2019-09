3,800 sheep come under the hammer at Ballymena Mart

An entry of 440 beef cattle in Ballymena resulted in a steady trade.

Beef cows sold to 174p for a Limousin 770kg £1339, Friesian cows to 137p 530kg £726, beef heifers 200p 550kg £1100, beef bullocks to 203p Aberdeen Angus 680kg £1380. Friesian bullocks to 135p 680kg £987.

Beef cows

T Clyde, Antrim Limousin 770kg 1339.80 (174), Limousin 530kg £916.90 (173), W Ward and Sons, Crumlin Limousin 580kg £997.60 (172), A Abbott, Lisburn Limousin 710kg £1207 (170), local farmer, Aberdeen Angus 890kg £1468.50 (165), R Gililland, Antrim Simmental 720kg £1118 (165), V Chestnutt, Bushmills Cha 840kg £1377.60 (164), E Dougan, Castledawson Charolais 530kg £863.90 (163), W Ward and Sons, Crumlin Charolais 730kg £1182.60 (162), W Barron, Carrickfergus Blonde d'Aquitaine 670kg £1078.70 (161), T Clyde, Antrim Limousin 590kg £944 (160), R McNabney, Broughshane Limousin 720kg £1144.80 (159), E Dougan, Castledawson Charolais 510kg £910.90 (159), Charolais 660kg £1042.80 (158), D Barker, Stoneyford Shorthorn 750kg £1177.50 (157), N W McConkey, Parkgate Simmental 660kg £1023 (155), K McCready, Dromore Simmental 720kg £1116 (155), E Dougan, Castledawson Charolais 550kg £841.50 (153), K McCready, Dromore Simmental 710kg £1086.30 (153), S Gilmore, Kilrea Charolais 650kg £975 (150), E Dougan, Castledawson Charolais 550kg £819.50 (149), D Bell, Antrim Limousin 500kg £740 (148), J Woodburn, Kells Blonde d'Aquitaine 470kg £690.90 (147).

Friesian cows

J Gaston, Dunloy 530kg £726.10 (137), I Jackson, Ballynure 680kg 680kg £836.40 (123), 780kg £928.20 (119), J Woodburn, Kells 460kg £538.60 (117), R Millar, Ballymena 660kg £759 (115), I Jackson, Ballynure 705kg £805 (115), J Sayers, Donemana 610kg £695.40 (114), C Moody, Bushmills 750kg £847.50 (113), I Jackson, Ballynure 570kg £638.40 (112), F OBoyle, Randalstown 580kg £643.80 (111), R McLaughlin, Cloughmills 640kg £710.40 (111), H Speedy, Randalstown 550kg £610.50 (111), D McKeeman, Ballymoney 720kg £792 (110), B McConnell, Doagh 740kg £814 (110), 700kg £763 (109), 620kg £663.40 (107), 590kg £631.30 (107), R Gage, Clough 520kg £556.40 (107), D Chestnutt, Bushmills 650kg £695.50 (107), H Speedy, Randalstown 640kg £684.80 (107).

Beef heifers

V Cousley, Moneymore Limousin 550kg £1100 (200), S Higgins, Knockloughrim Charolais 630kg £1247.40 (198), J Morrison, Mullaghglass Belgian Blue 540kg £1036.80 (192), S Higgins, Knockloughrim Charolais 730kg £1357.80 (186), J Kelly, Ballynahinch Limousin 630kg £1171.80 (186), C McAllister, Moorfields Aberdeen Angus 590kg £1097.40 (186), J McKinley, Bushmills Aberdeen Angus 630kg £1165.50 (185), S Higgins, Knockloughrim Limousin 640kg £1177.60 (184), F Cassidy, Kilrea Simmental 650kg £1196 (184), V Cousley, Moneymore Limousin 570kg £1037.40 (182), D Browne, Bushmills Charolais 510kg £918 (180), S Gilmore, Kilrea Charolais 640kg £1145.60 (179), J McKinley, Bushmills Aberdeen Angus 570kg £1014.60 (178), M McKenna, Maghera Charolais 540kg £961.20 (178), J Morrison, Mullaghglass Belgian Blue 620kg £1097.40 (177), S Higgins, Knockloughrim Charolais 630kg £1115.10 (177), M Wallace, Dunloy Belgian Blue 520kg £920.40 (177), P McKillop, Larne Simmental 660kg £1161.60 (176), M McKenna, Maghera Limousin 620kg £1091.20 (176), P McKillop, Larne Charolais 670kg £1172.50 (175), K Gawn, Kells Simmental 640kg £1113.60 (174), M McKenna, Maghera Limousin 620kg £1072.60 (173), S Higgins, Maghera Charolais 630kg £1083.60 (172), C Humphrey, Broughshane Lim 700kg £1197 (171).

Beef bullocks

J McKinley, Bushmills Aberdeen Angus 680kg £1380.40 (203), J Morrison, Mullaghglass Belgian Blue 650kg £1306.50 (201), F Cassidy, Kilrea Limousin 680kg £1353.20 (199), W Irwin, Limavady Limousin 680kg £1353.20 (199), J Alexander, Ballygowan Limousin 700kg £1386 (198), F Cassidy, Kilrea Limousin 700kg £1386 (198), C Reid, Aghalee Limousin 660kg £1306.80 (198), Limousin 660kg £1300.20 (197), Limousin 680kg £1339.60 (197), Local farmer Aberdeen Angus 750kg £1477.50 (197), C Reid, Aghalee Limousin 660kg £1293.60 (196), J Alexander, Ballygowan Limousin 730kg £1416.20 (194), J McKinley, Bushmills Limousin 730kg £1416.20 (194), D Torrens, Coleraine Aberdeen Angus 630kg £1222.20 (194), J McKinley, Bushmills Aberdeen Angus 590kg £1138.70 (193), J Alexander, Ballygowan Limousin 1363.20 (192), Limousin 750kg £1440 (192), J Dougan, Ahoghill Limousin 680kg £1305.60 (192), J McKinley, Bushmills Aberdeen Angus 660kg £1267.20 (192), W Irwin, Limavady Limousin 650kg £1248 (192), 620kg £1190.40 (192), J Alexander, Ballygowan Limousin 640kg £1222.40 (191), J Kelly, Balllynahinch Charolais 750kg £1432.50 (191), Charolais 720kg £1375.20 (191).

Friesian bullocks

J Duncan, Crumlin 680kg £918 (135), A McBurney, Clough 620kg £806 (130), D McTague, Ballymoney 510kg £663 (130), local farmer 660kg £844.80 (128), G Carey, Dunloy 610kg £768.60 (126), A McBurney, Clough 630kg £787.50 (125), R J Gage, Clough 590kg £737.50 (125).

Friday, September 13, 2019: Dairy - Good demand for quality dairy stock to £1750 for a calved heifer from Leslie Glenn and Sons, Carryduff.

L Glenn and Sons, Carryduff £1750, £1720, £1620, G Booth, Stewartstown £1600, D Blelock, Ballyrobin £1520, S Dickson, Bellaghy £1520, D Wallace, Antrim £1350, L Glenn and Sons £1270, P MCheviotey, Magherafelt £1150, T Carlisle, Dundrod £1100, I McCaughey, Broughshane £1050, D Graham, Clough £1030.

Sucklers

50 lots in the suckler ring sold well to £1600 for a Limousin.

Heifer with heifer calf at foot.

J Buick, Kells Limousin £1600, J Buick Limousin £1580, M and A Millar, Rasharkin £1560, J Buick, Limousin £1550, M and A Millar, Rasharkin Limousin £1550, N McConkey, Parkgate Belgian Blue £1530, J Buick, Limousin £1500, M and A Millar, Rasharkin Limousin £1500, M and A Millar, Rasharkin Limousin £1460, J Buick, Limousin £1450, M and A Millar, Rasharkin Belgian Blue £1450, M and A Millar, Rasharkin Limousin £1450, Limousin £1450, Limousin £1440, Limousin £1420, Limousin £1420, Limousin £1420, Limousin £1410, J Buick, Limousin £1400, M andA Millar, Rasharkin Limousin £1380, Limousin £1350, M and A Millar Simmental £1350, M and A Millar Limousin £1350, M and A Millar Lim £1340.

222 calves in the ring sold well to £450 for a four-month-old Limousin heifer.

Bull calves to £425 for a two-month-old Simmental.

Bull calves

S Bonnar, Moorfields Simmental £425, Porter Contracts, Lisburn Her £405, D McKeeman, Ballymoney Charolais £400, D McKeeman, Ballymoney Charolais £395, N and J Coleman Cha £360, D McKeeman, Ballymoney Charolais £355, Charolais £345 (2), O and C O'Kane, Castledawson Aberdeen Angus £340, C Alexander, Glenarm Limousin £335, R Bingham, Crumlin Charolais £335, D and M Knowles, Cullybackey Limousin £335, W A Holden, Larne Simmental £330, D and M Knowles, Cullybackey Limousin £320, W A Holden, Larne Simmental £315 and D and M Knowles Limousin £300.

Heifer calves

M and A Millar, Rasharkin Limousin £450, local farmer Limousin £400, Hamills of Ballindreen, Coleraine Limousin £360, Mrs Jean Hoey, Glenarm Char £360, J McLeister, Antrim Hereford £350, C Alexander, Glenarm Limousin £345, David McKeeman, Ballymoney Shorthorn £340, Hamills of Ballindreen (2) Limousin £305, Limousin £300, Porter Contracts Belgian Blue £295, Hamills of Ballindreen (2) Limousin £290, J McLeister Shorthorn £270, Hamills of Ballindreen Limousin £270, D Montgomery, Glenwherry Limousin £270, Porter Contracts, Belgian Blue £255, D Montgomery, Glenwherry Limousin £255, Porter Contracts Limousin £250, Sean Hughes, Clough Hereford £250, Arthur Gibson, Glenarm Simmental £250.

Friesian bull calves sold to: O and C O’Kane, Castledawson £210, James Adair, Kells £190, J McLeister, Antrim £170, A M Crawford, Ballynure £170, (3) £160, (2) £145, James Adair, Kells £140, A M Crawford (2) £140, James Adair £130 and A M Crawford (2) £130, (4) £120.

Another good entry of 270 weanlings resulted in a sharper trade.

Bullocks sold to £510 over for a pair of Charolais 420kg at £930 offered by Carrigeen farms, Templepatrick.

Heifers sold to £600 over for a Belgian Blue 480kg at £1080 presented by J McQuiston, Ballymoney.

Bulls/bullocks 0-300kgs

R Shaw, Rasharkin (2) Limousin 280kg £745 (266), C Bell, Belfast (2) Charolais 240kg £630 (262), Hugh McMullan, Glenarm Limousin 240kg £630 (262), J McLaughlin, Aughafatten Charolais 250kg £650 (260), R Shaw, Rasharkin (2) Limousin 290kg £740 (255), Hugh McMullan, Glenarm Limousin 240kg £575 (239), C Bell, Belfast Charolais 230kg £545 (237), Hugh McMullan, Glenarm Limousin 230kg £540 (234), Limousin 230kg £530 (230), Hugh McAlister, Aghadowey Limousin 300kg £690 (230), J S Johnston, Clough Limousin 270kg £585 (216), Hugh McMullan, Glenarm Limousin 230kg £480 (208), Brian Magorrian, Downpatrick Belgian Blue 290kg £580 (200).

301-350kgs

Hugh McAlister, Aghadowey Limousin 330kg £800 (242), Brian Magorrian, Downpatrick (2) Charolais 330kg £800 (242), Richard McConnell, Glenwherry (2) Limousin 340kg £800 (235), G Weir, Toomebridge Limousin 320kg £750 (234), Limousin 330kg £770 (233), Richard McConnell Charolais 350kg £815 (232), G Weir, Toomebridge Limousin 320kg £745 (232), J McLaughlin, Aughafatten Charolais 340kg £785 (230), Hannah Healey, Belfast Limousin 340kg £770 (226), R Shaw, Rasharkin (2) Limousin 320kg £720 (225), Hugh McAlister, Aghadowey Limousin 350kg £780 (222), Graham Brothers, Aughafatten Limousin 350kg £765 (218), Hugh McAlister Limousin 330kg £700 (212).

351kg and over

Carrigeen farms, Templepatrick Charolais 390kg £880 (225), (2) Charolais 420kg £930 (221), W and M Orr, Ballycastle Charolais 400kg £875 (218), J McQuiston, Ballymoney Charolais 380kg £830 (218), Graham Brothers, Aughafatten Limousin 380kg £825 (217), W and M Orr, Ballycastle Charolais 410kg £890 (217), James McQuiston Charolais 360kg £780 (216), Andrew Russell, Templepatrick Limousin 360kg £780 (216), S Wright, Carnlough Limousin 370kg £800 (216), Graham Brothers, Aughafatten Limousin 420kg £895 (213), J McQuiston, Charolais 400kg £850 (212), Graham Brothers Limousin 360kg £765 (212), W and M Orr, Ballycastle Limousin 370kg £785 (212), R and M Duff, Kells Charolais 420kg £880 (209), W and M Orr, Ballycastle Limousin 380kg £795 (209).

Heifers 0-.300kgs

J McLaughlin, Aughafatten (4) Charolais 210kg £500 (238), M and A Millar, Rasharkin Limousin 260kg £560 (215) and J McLaughlin Charolais 290kg £605 (208).

301-350kgs

S Wright, Carnlough Limousin 330kg £690 (209), Hugh McAlister, Aghadowey Limousin 310kg £640 (206), G Weir, Toomebridge Limousin 320kg £655 (204), K Kidd, Broughshane Charolais 340kg £640 (188), G Wilson, Glenarm Charolais 330kg £615 (186), P McConnell, Ligoniel Limousin 350kg £630 (180), C Bell, Belfast Charolais 320kg £560 (175), William McBurney, Moorfields Aberdeen Angus 340kg £590 (173), Andrew Russell, Templepatrick Limousin 330kg £570 (172), G Wilson Charolais 350kg £600 (171).

351kg and over

J McQuiston, Ballymoney British Blue 480kg £1080 (225), Lyle McAuley, Ballyclare Limousin 400kg £880 (220), Simon Loughery, Limavady Belgian Blue 490kg £1040 (212), W Campbell, Carnlough Limousin 400kg £840 (210), W P and H Esler, Islandmagee Limousin 380kg £770 (202), Simon Loughery, Limavady Belgian Blue 420kg £840 (200), S Wright, Carnlough Limousin 360kg £715 (198), Simon Loughery Belgian Blue 500kg £990 (198), Blonde d'Aquitaine 440kg £860 (195), W P and H Esler, Limousin 370kg £720 (194), P McConnell, Ligoniel Charolais 360kg £700 (194), Simon Loughery Limousin 460kg £890 (193), Lyle McAuley, Ballyclare Charolais 460kg £890 (193), local farmer (2) Limousin 440kg £840 (190) and W Campbell, Carnlough Limousin 420kg £800 (190).

Monday, September 16: An entry of 3800 sheep in Ballymena resulted in a steady trade.

Breeders sold to £160, ewe lambs to £132, stores to £71.

Leading prices:

Store lambs sold to: J O’Kane, Cushendall 35 Texel £71, Noel Hamilton, Moorfields 23 Texel £63, Hugh O’Neill, Glenarm 12 Blu £62.50, K Kidd, Broughshane 40 Texel £62, J Armstrong, Martinstown 22 Texel £61.50, William Magee, Kilwaughter 12 Texel £61, Noel Henry, Larne 24 Texel £61, T Morrow, Magheramourne 12 Suffolk £61, William Warwick, Moorfields 10 Texel £60.50, Noel Hamilton, Moorfields 22 Texel £60, P McIlrath, Ballymena 31 Suffolk £60, T Millar, Broughshane 10 Texel £60, James Murtland, Antrim 4 Texel £60 and W Campbell, Carnlough 11 Mil £59.

Ewe lambs sold to: Mrs M Crawford, Glenwherry 15 Cheviot £132, 14 Cheviot £100, R Morrow, Glenarm 10 Suff £95, W Knowles, Cloughmills 12 Texel £92, Colin Alexander, Glenarm 11 Mule £92, William Warwick, Moorfields 6 Texel £92, E S Hall, Ballyclare 3 Charrollais £92, Mrs M Crawford, Glenwherry 10 Cheviot £92, L Hunter, Ballyclare 2 Zwartble £92, Dermot McDonnell, Glenariffe 11 Suffolk £90, 8 Texel £90, 12 crossbred £88, 12 crossbred £88, local farmer, 8 Suffolk £88, J McKelvey, Castlederg 7 Suffolk £88, Dermot McDonnell, Glenariffe 10 Suffolk £87.

Breeders sold to: Norma Hoy, Templepatrick 12 Suffolk £160, 12 Texel £158, 11 Texel £155, 10 Texel £152, 8 Texel £148, local farmer 7 Suffolk £145, Norma Hoy 10 Texel £142, local farmer 10 Mule £142, Norma Hoy 12 Suffolk £140, 11 Suffolk £140, Thomas McIlroy, Raloo 11 crossbred £140, 9 Suffolk £138, 10 Texel £138, 11 Texel £138, J Tweed, Islandmgee 11 crossbred £138, T Aiken, Coleraine 8 Suffolk £138.

Tuesday, September 17: An entry of 270 store cattle in Ballymena resulted in a sharp trade.

Bullocks sold to £590 over for a Blonde d'Aquitaine 610kg at £1200 presented by T J Heron, Ballyclare.

Heifers sold to £580 over for a Belgian Blue 620kg at £1200 presented by D Logan, Randalstown.

Bulls/bullocks 0-500kgs

R F A Craig, Antrim Charolais 470kg £970 (206), local farmer (2) Charolais 480kg £990 (206), Rosemary Robinson, Millisle Limousin 460kg £940 (204), local farmer (2) Charolais 500kg £990 (198), R F A Craig, Antrim Limousin 500kg £980 (196), John Heron, Broughshane Aberdeen Angus 450kg £880 (195), J Dunlop, Cairncastle Aberdeen Angus 420kg £820 (195), J Weatherup, Ballyclare Charolais 390kg £760 (194), J Dunlop, Cairncastle Aberdeen Angus 380kg £740 (194), Aberdeen Angus 460kg £895 (194), Rosemary Robinson Limousin 370kg £720 (194), R F A Craig Limousin 490kg £950 (193), Rosemary Robinson Limousin 490kg £950 (193) and John Heron Aberdeen Angus 440kg £850 (193).

501kg and over

T J Heron, Ballyclare Blonde 610kg £1200 (196), Rosemary Robinson, Millisle Limousin 530kg £1040 (196), Limousin 570kg £1100 (193), J McMurran, Ballycarry Charolais 550kg £1060 (192), Rosemary Robinson Limousin 590kg £1130 (191), Limousin 580kg £1110 (191), J McMurran Charolais 650kg £1230 (189), Char 620kg £1170 (188), Charolais 570kg £1065 (186), R F A Craig, Antrim Limousin 520kg £970 (186), R Neeson, Toomebridge Aberdeen Angus 510kg £950 (186), J McMurran Charolais 570kg £1060 (186), J Dunlop, Cairncastle Aberdeen Angus 550kg £1020 (185), J McMurran Charolais 610kg £1130 (185), John Heron, Broughshane Aberdeen Angus 540kg £1000 (185) and J McMurran Charolais 590kg £1090 (184).

Heifers 0-500kgs

James H Brown, Kells Charolais 380kg £780 (205), Limousin 390kg £785 (201), J Watson, Ballyrobert Charolais 500kg £970 (194), Charolais 500kg £950 (190), James H Brown, Kells Charolais 390kg £740 (189), S McAllister, Glenarm Limousin 460kg £870 (189), James Brown Charolais 410kg £775 (189), J Gault, Ballyclare Charolais 450kg £850 (188), S McAllister, Glenarm Charolais 420kg £790 (188), J Dunlop, Cairncastle Aberdeen Angus 440kg £825 (187), J Gault, Ballyclare Charolais 470kg £875 (186), J Watson Charolais 500kg £920 (184), James H Brown Charolais 460kg £845 (183), J Weatherup, Ballyclare Charolais 410kg £750 (182), James H Brown Charolais 460kg £840 (182), J Watson Charolais 470kg £855 (181).

501kg and over

D Logan, Randalstown Belgian Blue 580kg £1150 (198), Belgian Blue 620kg £1200 (193), D and J E Platt, Newtownards Charolais 530kg £990 (186), Colin McDonnell, Martinstown Charolais 550kg £1025 (186), J Watson, Ballyrobert Charolais 550kg £1020 (185), D and J E Platt, Newtownards Charolais 530kg £970 (183), J Watson Belgian Blue 540kg £985 (182), Teenies Farm Broughshane Limousin 510kg £930 (182), J Gault, Ballyclare Charolais 510kg £920 (180), J Watson Charolais 580kg £1040 (179), Hay Brothers, Ballycarry Hereford 570kg £1020 (179), R F A Craig, Antrim Belgian Blue 510kg £910 (178), D and JE Platt, Newtownards Aubrac 550kg £980 (178), Limousin 520kg £920 (176) and J Watson, Ballyrobert Belgian Blue 510kg £900 (176), Charolais 540kg £950 (175).

MULE EWE LAMB SALE TUESDAY 17TH SEPTEMEBR 2019

Mule ewe lamb sale, Tuesday, September 17, 2019: The second annual show and sale of Mule ewe lambs at Ballymena Mart attracted an excellent entry of 1456 lambs and resulted in a much better trade than anticipated returning an average of £90 per head.

Leading the trade was David Anderson Kilwaughter who received the top price of £138 for a pen of 14 and David also won the show with this pen realizing £135 per head.

A similar price of £135 was also paid to Michael Smyth Limavady.

Leading prices and prizewinning positions were as follows: D Anderson Kilwaughter 14 at £138, 11 at £135 (1st), M Smyth Limavady 11 at £135, D Anderson 12 at £132, M Kelly Limavady 10 at £132 (2nd), J Kerr 11 at £128 (4th), M Kelly 14 at £125, R Workman 10 at £122 (3rd), D Anderson 12 at £120, 8 at £115, R Workman 12 at £112, M Smyth 11 at £112, 12 at £112, S McLaughlin Freugh 11 at £112, J Kelly Draperstown 12 at £110, S McLaughlin 11 at £110, 5 at £110, R Workman 12 at £108, J Kelly 12 at £106 and M Elliot Loughgiel 10 at £105.

Wednesday, September 18, 2019: An entry of 1731 sheep in Ballymena resulted in a steady trade.

Fat lambs sold to 345p for a pen of 21kg BelTexel at £72.50 offered by Brendan Ward, Glenarm and to a top per head of £78 for a pair of Mules from Sandra Hunter, Bushmills.

Fat ewes sold to £77.

A show and sale of Mule ewe lambs was held which was judged by Brendan Kelly.

First was awarded to Sandra Hunter for her pair of lambs and Sandra also winning with her pen of lambs.

Fat lambs (1425)

(Top prices))

H Wilson, Cullybackey 1 Texel 18kg £64 (355), S Harkin, Limavady 1 Texel 19kg £67 (352), Brendan Ward, Glenarm 5 Texel 21kg £72.50 (345), W C McMaster, Gleno 11 Charollais 21kg £71 (338), Adam McConnell, Glenarm 2 Mule 18.5kg £62 (335), Steven Ingram, Islandmagee 12 Texel 21.5kg £70.50 (327), Jonathan Fenton, Glarryford 25 Texel 20.5kg £67 (326), S Beattie, Ballyclare 16 Texel 20.5kg £67 (326), Robert Hunter, Ballygally 17 Texel 22kg £71.50 (325), N and J McKee, Ballygally 12 Suffolk 22kg £71.50 (325), Sandra Hunter, Bushmills 2 Mule 24kg £78 (325), William Alcorn, Limavady 2 Mule 22.5kg £73 (324), W J Shaw, Cloughmills 3 Texel 21kg £68 (323), R J McKay and Son, Carnlough 18 Suffolk 21kg £68 (323), W J Smyth, Moorfields 10 Charollais 21.5kg £69.50 (323), J Dobbin, Aughafatten 4 Texel 21kg £67.50 (321), W J Boyd, Larne 10 Texel 20kg £64 (320), Adam McConnell, 2 Mule 21.5kg £68.50 (318), Des Laverty, Glenarm 16 Charollais 22kg £70 (318), L and J Barron, Trooperslane 1 Texel 22kg £70 (318), S Caldwell, Portglenone 7 Texel 22kg £70 (318), Geoffrey Arthur, Broughshane 15 Texel 23kg £73 (317), 8 Texel 23kg £73 (317) and James Houston, Randalstown 3 Charollais 22.5kg £71 (315).

Top prices per head: Sandra Hunter, Bushmills 2 Mule 24kg £78, Norman McBurney, Moorfields 41 Texel 25.5kg £77.80, 11 Texel 25.5kg £77.80, P Donnelly, Rathkenny 2 Mule 27kg £77.50, D Mills, Glenarm 18 Texel 26.5kg £77, William Alcorn, Limavady 2 Mule 26kg £77, James McCaughan, Armoy 31 Texel 25.5kg £76.50, W Barron, Carrick 24 Charollais 26kg £76.50, Sandra Hunter 17 Suffolk 25.5kg £76, Kenneth Bell, Broughshane 24 Charollais 25.5kg £76, P Donnelly, Rathkenny 7 Charollais 24.5kg £75.80, K Dobbin, Ballycastle 12 Texel 25.5kg £75.50, T Montgomery, Broughshane 14 Texel 25kg £75, 6 Texel 25kg £75, J Hunter, Cairncastle 22 Texel 24kg £75, W Holland, Doagh 25 Texel 24kg £75, J Bonnar, Broughshane 26 Texel 25.5kg £75, Antrim Estates 18 Texel 24kg £75, P Donnelly 2 Mule 24kg £75, N Frew, Broughshane 2 Mule 26kg £75, O Loughran, Co Tyrone 15 Mule 26.5kg £75, Wm Alcorn, Limavady 20 Mule 25kg £75, 25 Mule 25kg £75, D McAuley, Ballyclare 17 Texel 24.5kg £74.50.

Fat ewes (306)

First quality

Suffolk - £68-£77.

Texel - £65-£76.

Crossbred - £60-£70.

Blackface - £45-£55.