Beef cows selling to £1389 for 720kg at Ballymena Mart

Thursday, November 28, 2019: A super entry of 410 beef cattle in Ballymena resulted in another terrific trade.

Beef cows sold to 193p for a Limousin 720kg at £1389, Friesian cows to 130p for 700kg at £910, beef heifers to 211p for 520kg at £1097, beef bullocks to 213p for 630kg at £1341 and Friesian bullocks to 165p for 540kg at £891.

Beef cows sold to: O'Kane Farm, Dunloy Limousin 720kg £1389 (193), H Crawford, Moneyrea Charolais 820kg £1541 (188), Charolais 820kg £1533 (187), Belgian Blue 800kg £1472 (184), Charolais 710kg £1292 (182), local farmer Limousin 670kg £1125 (168), N Drennan, Ballyclare Limousin 730kg £1226 (168), John Anderson, Cullybackey Belgian Blue 690kg £1145 (166), Colin McCloskey, Dunloy Limousin 680kg £1115 (164), O'Kane Farm Belgian Blue 660kg £1069 (162), S Gilmore and Co, Kilrea Limousin 660kg £1062 (161), Wesley Baird, Ballyclare Limousin 530kg £853 (161), Colin McCloskey, Dunloy Simmental 670kg £1072 (160), R B and J H Kennedy, Dundrod Limousin 630kg £1008 (160), E J Hopes, Ballywalter Limousin 810kg £1296 (160), R McKeown, Portglenone Limousin 770kg £1224 (159), Hugh McKeown Simmental 710kg £1128 (159), John McCabe, Nutts Corner Limousin 590kg £926 (157), James Murphy, Moneymore Belgian Blue 690kg £1076 (156), R McKeown, Portglenone Limousin 700kg £1078 (154), J Kelly, Magilligan Saler 700kg £1064 (152), E J Hopes, Ballywalter Charolais 720kg £1087 (151), David Arrell, Bellaghy Limousin 630kg £938 (149) and James Murphy, Moneymore Aberdeen Angus 660kg £963 (146).

Friesian cows sold to: Blair Jamison, Broughshane 700kg £910 (130), James Murphy, Moneymore 650kg £780 (120), Ian Millar, Ballymena 660kg £759 (115), Ivan Jackson, Ballynure 700kg £798 (114), M T Boyd, Kilwaughter 720kg £806 (112), James Wilson, Doagh 660kg £732 (111), Blair Jamison 740kg £821 (111), David McKeeman, Ballymoney 910kg £1001 (110), Desmond McKee, Randalstown 690kg £752 (109), H Carson, Dundrod 590kg £643 (109), J Blair, Larne 750kg £817 (109), B Gribben, Dunloy 650kg £695 (107), R Collier, Dundrod 610kg £646 (106), M T Boyd 820kg £861 (105), Ian Paisley, Magheramourne 750kg £787 (105), S Cassidy, Magherafelt 730kg £766 (105), James Adair, Kells 690kg £724 (105), M T Boyd 700kg £728 (104), W Moore, Templepatrick 710kg £738 (104), Brian McConnell, Doagh 690kg £717 (104), Alastair McBurney, Clough 640kg £659 (103), Brian McConnell 590kg £607 (103), Alex B Carson, Clough 590kg £607 (103) and W R Hamilton, Broughshane 730kg £751 (103).

Beef heifers sold to: Randalstown producer Limousin 520kg £1097 (211), Drumahilla Farms Limousin 750kg £1560 (208), Blonde d'Aquitaine 780kg £1599 (205), John Beggs, Whitehead Limousin 510kg £1040 (204), John McCabe, Nutts Corner Charolais 550kg £1111 (202), N Hamill, Aughafatten Limousin 610kg £1226 (201), John Beggs, Whitehead Limousin 540kg £1080 (200), O'Kane Farm, Dunloy Charolais 640kg £1280 (200), John Beggs, Whitehead Limousin 620kg £1233 (199), N Hamill, Aughafatten Limousin 620kg £1227 (198), A Baxter, Ballyclare Limousin 640kg £1260 (197), J Kelly, Limavady Charolais 510kg £999 (196), John McCabe, Nutts Corner Charolais 510kg £994 (195), N Hamill, Aughafatten Limousin 670kg £1299 (194), E Gillan, Deerfin Belgian Blue 640kg £1222 (191), John McCabe Charolais 570kg £1083 (190), D Hanna, Ballymoney Charolais 610kg £1159 (190), John McCabe Charolais 500kg £940 (188), I Beggs, Whitehead Limousin 590kg £1103 (187), D Hanna, Ballymoney Charolais 650kg £1215 (187), W A Weatherup, Comber Limousin 500kg £935 (187), Robert Workman, Kilwaughter Charolais 640kg £1190 (186), S R Gray, Antrim Limousin 510kg £948 (186) and J Kennedy, Gracehill Aberdeen Angus 590kg £1091 (185).

Beef bullocks sold to: C Reid, Aghalee Limousin 630kg £1341 (213), Limousin 640kg £1337 (209), P Graffin, Portglenone Limousin 590kg £1227 (208), C Reid, Aghalee Limousin 700kg £1456 (208), Robin Nicholson, Monkstown Charolais 700kg £1449 (207), Kevin McErlain, Armoy Charolais 570kg £1174 (206), V Hamilton, Cushendun Aberdeen Angus 690kg £1421 (206), local farmer Limousin 750kg £1545 (206), C Reid, Aghalee Limousin 740kg £1524 (206), Robin Nicholson, Monkstown Limousin 750kg £1537 (205), John Minford, Parkgate Limousin 670kg £1373 (205), Fergus Ferguson Limousin 680kg £1394 (205), R Kelly, Coleraine Charolais 670kg £1366 (204), C Reid, Aghalee Limousin 640kg £1299 (203), Limousin 620kg £1258 (203), John Minford, Parkgate Limousin 620kg £1240 (200), Robin Nicholson Charolais 740kg £1480 (200), Kevin McErlain, Armoy Charolais 630kg £1260 (200), E Gillan Blonde d'Aquitaine 600kg £1200 (200), John Minford, Parkgate Belgian Blue 730kg £1452 (199), Charolais 670kg £1326 (198), S Campbell, Upper Ballinderry Limousin 680kg £1346 (198), local farmer Limousin 650kg £1280 (197) and P Graffin, Portglenone Limousin 540kg £1063 (197).

Friesian bullocks sold to: R and M and J Duffin, Cargan 540kg £891 (165), 590kg £967 (164), Damien McCloskey, Loughgiel 760kg £1238 (163), 690kg £1083 (157), 670kg £1051 (157), 680kg £1047 (154) and J and S McElnay, Bushmills 530kg £757 (143).

Friday, November 29, 2019: Good quality dairy stock continued to meet strong demand to £2150 for a calved heifer from A Park, Ballynure, calved cows to £1850 for a second calver from Martin King, Ballymena.

Ruling prices: A Park, Ballynure £2150, £2040, D Livingstone, Randalstown £1970, A Park £1900, Martin King, Ballymena £1850, W G Johnston, Ligoniel £1720, Martin King £1700, D Blelock, Crumlin £1620, N G Chambers, Moneyrea £1600, A Park £1600, D Blelock £1550, S G Wallace, Broughshane £1500, I W and A T McCaughey, Broughshane £1380 and N G Chambers £1320, G and I Currie, Randalstown £1200.

Suckler stock sold extremely well to £1700 for an in calf Saler cow.

Ruling prices: R Alexander, Broughshane Saler in calf cow £1700, Saler in calf heifer £1700, Saler in calf heifer £1650, Matthew Magill, Glenarm Shorthorn beef in calf heifer £1650, R Alexander Saler in calf cow £1600, Saler in calf cow £1600, Matthew Magill, Glenarm Simmental in calf heifer £1600, R Alexander Saler cow in calf £1520, Matthew Magill, Glenarm Shorthorn beef in calf heifer £1500, R Alexander Saler in calf cow £1480, Saler in calf cow £1450, Saler in calf cow £1450, Robert Clyde, Templepatrick Limousin heifer and bull calf £1400.

167 calves sold to £495 for an Aberdeen Angus bull, young heifer calves to £400 for a Belgian Blue.

Beef bred bull calves sold to: T Herbinson, Randalstown Aberdeen Angus £495, R J McCullough, Glenwherry Simmental £465, Simmental £450, Ian Millar, Ballymena Aberdeen Angus £420, N Allen, Shanksbridge Limousin £405, Brendan Lee, Bellaghy Simmental £400, Ian Millar, Ballymena Aberdeen Angus £370, N Allen Limousin £365, O Magill, Crumlin Belgian Blue £360, C Kelly, Draperstown Aberdeen Angus £360, William Warwick, Moorfields Limousin £360 and T Herbison, Randalstown Aberdeen Angus £355.

Heifer calves sold to: Local farmer Limousin £420, Belgian Blue £420, James Adair, Kells Belgian Blue £400, Ian Millar, Ballymena Aberdeen Angus £380, Aberdeen Angus £370, D Montgomery, Glenwherry Blonde d'Aquitaine £345, N Alexander, Shanksbridge Limousin £315, F Allen, Randalstown Belgian Blue £310, James Adair, Kells Shorthorn beef £305, T Herbinson, Randalstown Aberdeen Angus £305, N Allen, Shanksbridge Limousin £300 and J Hayes, Ballymena Limousin £300.

Friesian bull calves sold to: G Connon, Aldergrove £260, James Adair, Kells £140, Graeme Martin, Broughshane (2) £140 and James Adair, Kells £130, William Warwick, Moorfields £115.

Bulls/bullocks 0-300kgs

A and M E Graham, Carnlough Charolais 210kg £620 (295), local farmer Limousin 290kg £840 (289), A and ME Graham (2) Charolais 280kg £760 (271), WR Wilson, Ballymena Limousin 280kg £750 (267), David Mairs, Magheragall Charolais 270kg £720 (266), Limousin 300kg £800 (266), Desmond Brogan, Cloughmills Limousin 260kg £680 (261), W Brown, Saintfield Charolais 300kg £780 (260), W J Patton, Cloughmills Simmental 260kg £675 (259), W Brown, Saintfield Charolais 300kg £770 (256), Hannah Healey, Belfast Limousin 270kg £690 (255), Aiden McCarry, Loughgiel Limousin 280kg £715 (255), W Brown Charolais 280kg £710 (253), Charolais 300kg £750 (250) and D McIntosh, Glenariffe Limousin 290kg £720 (248).

301-350kgs

S McCormick, Martinstown Charolais 320kg £920 (287), local farmer Charolais 310kg £8840 (271), A J Wilson, Ballymena Charolais 350kg £930 (265), W Brown, Saintfield Charolais 310kg £815 (262), DS Beggs, Ballyclare Limousin 310kg £800 (258), S McCormick, Martinstown Charolais 350kg £900 (257), D Barker, Stoneyford Limousin 350kg £890 (254), A J Wilson, Ballymena Charolais 330kg £835 (253), Limousin 330kg £825 (250), W Brown Charolais 350kg £875 (250), David Mairs, Magheragall Limousin 330kg £810 (245), A J Wilson, Ballymena Charolais 350kg £850 (242), S McCormick, Martinstown Charolais 350kg £830 (237), William Bonnes, Randalstown Charolais 330kg £780 (236), Hannah Healey, Belfast Limousin 330kg £770 (233) and Desmond Brogan, Cloughmills Limousin 330kg £765 (231).

351kg and over

S McCormick, Martinstown Charolais 380kg £950 (250), Charolais 410kg £970 (236), Charolais 360kg £845 (234), Nigel McClure, Ballymoney Limousin 380kg £890 (234), O'Kane Farm, Dunloy Limousin 390kg £890 (228), Graham Brothers, Aughafatten Limousin 440kg £1000 (227), D Barker, Stoneyford Belgian Blue 390kg £880 (225), James Houston, Randalstown (3) Limousin 390kg £875 (224), D Barker, Stoneyford Belgian Blue 420kg £940 (223), Graham Brothers, Aughafatten Limousin 380kg £850 (223), Nigel McClure, Ballymoney Limousin 420kg £935 (222), Graham Brothers, Limousin 450kg £1000 (222), Desmond Brogan, Cloughmills Limousin 380kg £840 (221) and Neil Megarry, Crumlin Limousin 360kg £795 (220).

Heifers 0-300kgs

D S Beggs, Ballyclare Limousin 300kg £905 (301), A and M E Graham, Carnlough (3) Charolais 220kg £645 (293), DS Beggs Limousin 280kg £820 (292), A and M E Graham (3) Charolais 210kg £580 (276), Hannah Healey, Belfast Limousin 240kg £650 (270), David Mairs, Magheragall Charolais 280kg £750 (267), Hannah Healey Limousin 260kg £685 (263), David Mairs Charolais 290kg £750 (258), Charolais 300kg £770 (256), A and M E Graham Charolais 290kg £700 (241), David Mairs Belgian Blue 270kg £625 (231) and W R Wilson, Ballymena Charolais 290kg £670 (231).

301-350kgs

D S Beggs, Ballyclare Limousin 320kg £940 (293), local farmer Limousin 320kg £845 (264), Nigel McClure, Ballymoney Limousin 310kg £750 (241), W R Wilson, Ballymena Charolais 340kg £805 (236), S McCormick, Martinstown Charolais 330kg £770 (233), D Barker, Stoneyford Belgian Blue 350kg £810 (231), S McCormick Charolais 350kg £810 (231), W R Wilson Charolais 310kg £710 (229), Robert Clyde, Templepatrick Limousin 340kg £775 (227), W R Wilson Limousin 310kg £680 (219), D S Beggs, Ballyclare Limousin 320kg £690 (215), Limousin 340kg £730 (214), J Caldwell, Ballymena (2) Limousin 310kg £660 (212), Hannah Healey Limousin 350kg £700 (200) and Aiden McCarry Aberdeen Angus 330kg £640 (193).

Tueday, December 3, 2019: An entry of 80 store cattle in Ballymena on Tuesday resulted in a terrific trade.

Bullocks sold to £590 over for a Charolais 500kg at £1090 presented by Bonnar Farms, Ballymena.

Heifers sold to £520 over for a Charolais 490kg at £1010 offered by S Taylor Belfast.

Bulls/bullocks 0-500kgs

A Devlin Ballycastle Limousin 400kg £970 (242), J P O'Neill Cushendall Aberdeen Angus 390kg £920 (235), T Wilson Crumlin Limousin 260kg £605 (232), A Devlin Ballycastle (3) Limousin 480kg £1090 (227), T Hamill Ballymena Limousin 480kg £1065 (221), A Devlin (4) Charolais 440kg £970 (220), K Minford Crumlin Limousin 470kg £1025 (218), A Devlin Ballycastle Charolais 470kg £1025 (218) and Bonnar Farms Ballymena Charolais 500kg £1090 (218).

501kg and over

T Moorhead Ballymena Parthenaise 540kg £1115 (206), A Devlin Ballycastle Charolais 580kg £1190 (205), Ballymena presenter Limousin 530kg £1070 (201), K Minford Crumlin Limousin 550kg £1110 (201), T Moorhead Ballymena Aberdeen Angus 580kg £1165 (209), Bonnar Farms Ballymena Charolais 560kg £1120 (200), T Moorhead (2) Blonde d'Aquitaine 550kg £1095 (199) and Bonnar Farms Ballymena Charolais 590kg £1160 (196).

Heifers 0-500kgs

G and A O'Loan Martinstown Charolais 410kg £890 (217), S Taylor Balfast Charolais 430kg £930 (216), G and A O'Loan Martinstown Limousin 400kg £860 (215), S Taylor Belfast Charolais 470kg £985 (209), G and A O'Loan Martinstown Charolais 440kg £920 (209),S Taylor Balfast Charolais 490kg £1010 (206), K Minford Crumlin Limousin 490kg £1000 (204), T Wilson Crumlin (2) Limousin 430kg £820 (190), J McDowell Ballymena Aberdeen Angus 470kg £885 (183) and A O'Neill Ballymena Limousin 400kg £730 (182).

Wednesday, December 4, 2019: An entry of 2110 sheep in Ballymena resulted in a very similar trade to last week.

Fat lambs sold to 405p and to a top of £90 for a pen of heavy Texels.

Fat ewes sold to £93.

Top prices per kg: J McNeill, Coleraine 1 Texel 17kg £69 (405), Hugh McNeill, Ballygally 19 Lleyn 18.5kg £75 (405), John McFall, Broughshane 8 Texel 20kg £78 (390), Stuart Hall, Larne 45 Texel 21kg £80 (381), Hannah Hall, Newtownabbey 4 Texel 21kg £80 (381), J A Gillan, Clough 12 Charolais 20.5kg £78 (380), B Gaston, Ballymena 15 Texel 20kg £74 (370), W J and D Wallace, Ballymena 8 Texel 20kg £74 (370), J Martin, Broughshane 1 Suffolk 23kg £85 (369), I Morrison, Dunloy 19 Texel 22.5kg £83 (368), Brian Lyttle, Moorfields 32 Texel 22.5kg £83 (368), G Irwin, Ballyclare 3 Charollais 19kg £70 (368), B Hamill, Aughafatten 3 Zwartble 20kg £73.50 (367), Stuart Hall, Larne 21 Texel 21.5kg £79 (367), B Hamill, 5 Dorset 20.5kg £75 (365), C Forsythe, Ballynure 12 Texel 20.5kg £75 (365), J Newell, Ballymoney 24 Texel 23kg £84 (365) and M and R Simpson, Broughshane 1 Texel 23kg £84 (365).

Top prices per head: K Woodside, Islandmagee 3 Texel 30kg £90, S McGowan, Ballymoney 12 Texel 26kg £89, 5 Texel 26kg £89, John McIlrath, Ballymena 21 Texel 26kg £88, N Boyd, Broughshane 26 Texel 28.5kg £88, S Wallace, Ballyclare 1 Blackface 27kg £88, S McNaughton, Loughgiel 13 crossbred 27.5kg £88, Mrs S White, Cloughmills 10 Suffolk 28kg £88, E and A Holden, Larne 7 Texel 28kg £88, K Woodside 10 Texel 26.5kg £87.50, D Gaston, Carnlough 14 Texel 25kg £87, D Davidson, Ballymena 5 Texel 25kg £87, Carrigeen farms 26 Texel 25kg £87, R J McKay, Carnlough 22 Texel 24kg £87, A and M E Graham, Carnlough 1 Texel 26kg £87 and local farmer 6 Texel 27kg £87.

Fat ewes (162)

Suffolk £60-£78

Crossbred - £65-£82

Texel - £85-£93

Blackface - £70-£88