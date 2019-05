Belgian Blue cows sell to £1,500 at Downpatrick Mart

At the Monday night cattle sale on May 13, 2019 there was a good entry of quality cattle.

In the heavy weight category bullocks peaked per head at 2.22ppk for a 578kg Charolais.

Good quality light weight stores were still in demand, selling to a top of £2.72ppk.

Leading prices in all categories as follows:

Bullocks 500kg plus

Downpatrick farmer 578kg Charolais £1,280 (2.22ppk), 510kg Shorthorn beef £1,055 (2.07ppk), Saul farmer 550 Limousin £1,120 (2.04ppk), 590kg Aberdeen Angus £1,120 (1.90ppk) and 532kg Charolais £970 (1.82ppk), Ballylucas farmer 500kg Blonde d'Aquitaine £890 (1.78ppk) and Portaferry farmer 602kg BB £1070 (1.78ppk).

Bullocks 200 – 499kg

Clough farmer 342kg Charolais £930 (2.72ppk), 364kg Charolais £945 (2.60ppk) and 386kg Charolais £965 (2.50ppk), Seaforde farmer 302kg Aberdeen Angus £745 (2.47ppk), Clough farmer 390kg Charolais £960 (2.46ppk), Leitrim farmer 340kg Charolais £835 (2.46ppk), Raffrey farmer 282kg Stabiliser £665 (2.36ppk), Seaforde farmer 298kg Aberdeen Angus £695 (2.33ppk), Drumnaquoile farmer 314kg Limousin £725 (2.31ppk), Downpatrick farmer 430kg Charolais £990 (2.30ppk), Strangford farmer 396kg Simmental £910kg (2.30ppk), Castlewellan farmer 434kg Charolais £995 (2.29ppk), Burrenreagh farmer 476kg Charolais £1,085 (2.28ppk), Downpatrick farmer 392kg Limousin £890 (2,27ppk), Strangford farmer 372kg Simmental £835 (2.25ppk), Magheramayo farmer 298kg Hereford £665 (2.23ppk) and 338kg Charolais £750 (2.22ppk), Downpatrick farmer 414kg Limousin £910 (2.20ppk), Clough farmer 476kg Charolais £1,030 (2.16ppk) and 476kg Charolais £1,030 (2.16ppk), Saul farmer 484kg Charolais £1,045 (2.16ppk), Clough farmer 446kg Charolais £960 (2.15ppk), Leitrim farmer 402kg Charolais £860 (2.14ppk), Seaforde farmer 208kg Aberdeen Angus £445 (2.14ppk), Crossgar farmer 268kg Charolais £570 (2.13ppk), Dundrum farmer 470kg Stabiliser £995 (2.12ppk), Loughinisland farmer 320kg Aberdeen Angus £675 (2.11ppk), Kilclief farmer 396kg Simmental £830 (2.10ppk), Crossgar farmer 370kg Limousin £775 (2.10ppk) and 360kg £750 (2.08ppk), Strangford farmer 412kg Simmental £855 (2.08ppk), Castlewellan farmer 410kg Saler £850 (2.07ppk), Kilclief farmer 430kg, £880 (2.05ppk) and 372kg Simmental £760 (2.04ppk), Downpatrick farmer 444kg Simmental £880 (1.98ppk) and 430kg Shorthorn beef £850 (1.97ppk) and Raffrey farmer 370kg Stabiliser £700 (1.89ppk).

Heifers 500 plus

Killinchy farmer 624kg Simmental £1,200 (1.92ppk), Woodgrange farmer 534kg Limousin £975 (1.83ppk), Ardglass farmer 560kg Aberdeen Angus £950 (1.70ppk), 652kg Aberdeen Angus £1,100 (1.69ppk), 536kg Aberdeen Angus £900 (1.68ppk) and 540kg Aberdeen Angus £900 (1.67ppk).

Heifers 200 – 499kg

Downpatrick farmer 218kg Aberdeen Angus £545 (2.50ppk), 208kg Aberdeen Angus £520 (2.50ppk), 292kg Limousin £680 (2.33ppk), 320kg Limousin £730 (2.28ppk), Ballylucas farmer 398kg Blonde d'Aquitaine £870 (2.19ppk), Downpatrick farmer 442kg Limousin £960 (2.17ppk), Ballynahinch farmer 408kg Limousin £885 (2.17ppk), Ballynahinch farmer 322kg Limousin £695 (2.16ppk), 390kg Shorthorn £835 (2.14ppk) and 360kg Shorthorn £770 (2.14ppk), Castlewellan farmer 440kg Charolais £935 (2.13ppk) and 370kg Charolais £770 (2.08ppk), Clough farmer 370kg Charolais £760 (2.05ppk), Ballynoe farmer 314kg Blonde d'Aquitaine £645 (2.05ppk), 320kg Blonde d'Aquitaine £650 (2.03ppk) and 304kg Blonde d'Aquitaine £605 (1.99ppk).

Cows

Strangford farmer Belgian Blues from £980 to £1,500.

At sheep sale Saturday, May 11 trade was steady with good quality lambs.

Fat lambs sold to £103.00, fat ewes to £105.00 and light weight lambs to £4.53ppk.

FAT LAMBS

Saintfield farmer 24kg, £103.00, Dundrum farmer 26kg, £101.00, Downpatrick farmer 23kg, £101.00, Ballnagross farmer 24kg, £100.50, Kilclief farmer 24kg, £100.00, Glassdrummond and Killough farmers 22kg, £100.00, Annacloy farmer 22kg, £99.00, Ballygowan farmer 25kg, £99.00, Annalong farmer 22kg, £98.20, Downpatrick farmer 21kg, £96.00, Castlewellan farmer 21kg, £95.00, Kilcoo farmer 20kg, £95.00, Newcastle farmer 20kg, £94.00, Downpatrick farmer 20kg, £93.00 and Annalong farmer 19kg, £91.00.

FAT EWES

Ballylucas farmer £105.00 and £100, Ballygowan farmer £100.00, Annacloy farmer £98.00 and £90.00 and Ardglass farmer £81.00 and £80.00.