Bullocks and bulls sell to £1,185 for 625kgs at Newtownstewart Mart

A smaller seasonal entry met a slightly easier trade.

Bullocks and bulls: R Scott, Newtownstewart 650kgs, £1,185, 625kgs, £1,125, 560kgs, £1,080, 590kgs, £,1045. S Boyd, Strabane 640kgs, £1,170, 560kgs, £1,120. J A and M McNulty, Glenmornan 540kgs, £1,080, 520kgs, £1,045, 500kgs, £900, 490kgs, £880, 480kgs, £870; S Hemphill, Castlederg 600kgs, £985, 420kgs, £800, 440kgs, £760 and S Hamilton, Strabane 495kgs, £890 and 495kgs, £830.

Heifer prices: W T and S Boyd, Strabane 660kgs, £1,195, 590kgs, £1,160; 615kgs, £1,115, C Hood, Douglas Bridge 575kgs, £1,000, 400kgs, £730 and £725, 380kgs, £710, 375kgs, £680, R Giles, Omagh 500kgs, £985, 520kgs, £980, 490kgs, £920 and £840, 505kgs, £890, 515kgs, £860 and M McNamee, Newtownstewart 415kgs, £825, 325kgs, £680.

Sheep prices: Larger numbers coming on to market.

S Rankin 26.4kgs, £92; Ms A Hawkes 27kgs, £92; S Robinson 25.6kgs, £90.60; J McCrea 25kgs, £90; R G Pollock 23.1kgs, £90; M Browne 23kgs, £89; R Patrick 25.7kgs, £89; P McCrory 23.5kgs, £89; T Robb 23kgs, £88; L McFarland 22.3kgs, £87; G McFarland 22.4kgs, £87; A Condy 22.5kgs, £86; W D Millar 21.6kgs, £85.40 and W Mulligan 22.5kgs, £85.