Bullocks sell to £1,100 for 620kg at Pomeroy Mart

Another full yard of stock on Thursday sold to a strong trade.

Prices as follows

BULLOCKS

Darren Cush £1,100/620kg, J Rafferty £1,100/610kg, J A Holland £1,065/520kg, £1,020/510kg, £980/480kg, Francis O'Hagan £1,060/550kg, Rafferty £1,000/570kg, Michael McAnespie £1000/540kg, £1,000/520kg, Darren Cush £1,000/590kg, £950/490kg, £930/570kg, £905/560kg, J Rafferty £960/580kg, £950/570kg, John McDonald £990/600kg, £855/530kg Barry Holland £950/520kg, Mark Gilkinson £935/510kg, £930/470kg, £900/500kg, £900/450kg, J Rafferty £900/540kg, Annie and Laurence Mullan £900/500kg, Mark Gilkinson £900/460kg, Annie and Laurence Mullan £895/520kg, Jerome Gormley £890/450kg, Barry Holland £880/510kg, Roger Gormley £865/420kg, £850/400kg, £820/390kg, £810/460kg, £770/370kg, Mark Gilkinson £860/470kg,Daniel McElroy £835/460kg J Rafferty £825/460kg, £810/460kg, Michael Quinn £810/390kg, Ian and Rosemary Brownlee £800/430kg and Plunkett McElduff £770/420kg.

HEIFERS

Francis McCullagh £890/480kg, £845/460kg, Sean Oliver £820/390kg, £765/390kg, £740/350kg, £700/350kg, Noel Gormely £740/390kg, Pearse Foster £730/430kg, Patrick Connolly £700/420kg, Nathan Sloane £575/360kg, Ian and Rosemary Brownlee £570/380kg and Aidan McDonald £565/290kg.