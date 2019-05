Bullocks sell to £1,155 for 500kg at Pomeroy Mart

A sharp trade on Thursday with a large entry of cattle.

Prices as follows:

BULLOCKS: Plunkett Begley £1,155/500kg, £1,030/480kg, Sean Clarke £1,060/480kg, Paul Donaghy £945/470kg, £915/450kg, Gerard Haughey £885/340kg, £870/320kg, Sean Clarke £885/420kg, Eamon McKenna £850/430kg, Paul Donaghy £835/420kg, £800/410kg, P Keenan £830/360kg, Sean Clarke £825/430kg, £805/470kg, James Nugent £805/310kg, £795/300kg, £595/220kg, £820/330kg, Noel Ellison £765/340kg, Eamon McKenna £740/420kg, T Donnelly £570/260kg, James Nugent £555/230kg, £530/320kg and Vincent Scullion £550/260kg.

HEIFERS: Barry Ryan £1,100/510kg, £960/460kg, £950/470kg, Paul Slean £1,070/500kg, £1,055/540kg, £1,050/490kg, £960/450kg,£830/380kg, Sean Clarke £975/450kg, £885/430kg, P Keenan £930/350kg, £800/340kg, Paul Slean £930/450kg, Barrack Farms £850/360kg, £800/380kg, £790/350kg, Richard Neal £830/450kg, Peter Dodds £780/410kg, £780/340kg, £765/410kg, Fergal and Bridget Shevlin £780/470kg, £750/440kg, £745/420kg, Barrack Farms £760/320kg, £715/300kg, James Nugent £740/300kg, £735/330kg, £725/290kg, £710/290kg, P Keenan £715/360kg, Alan Roulston £710/400kg, £700/400kg, Fergal and Bridget Shevlin £705/440kg, Peter Dobbs £700/290kg, £700/370kg, Alan Roulston £680/370kg, £670/350kg, Barrack Farms £680/300kg and Barry Ryan £675/80kg.