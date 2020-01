Bullocks sell to £1050 for 540kg at Pomeroy Mart

A strong trade on Thursday sold to a packed ringside.

Prices as follows

BULLOCKS

B Ward £1050/540kg, £985/560kg, Finbar Conway £970/480kg, Charles Quinn £970/470kg, Michael Quinn £960/490kg, £960/510kg, Denis Quinn £910/370kg, Neville Allen £875/00kg, £860/410kg, Michael Lagan £860/440kg, Gerard Haughey £840/450kg, Denis Quinn £790/330kg, David Wilson £775/320kg, £760/280kg, Shane Lagan £770/310kg, Gerard Huaghey £760/260kg, Patrick and Adrian Fox £740/340kg, £725/360kg, Michael Lagan £730/330kg, £730/370kg, McGurk Brothers £730/320kg, £690/240kg, Gerard Haughey £710/300kg, £670/290kg, Joseph Heagney £690/240kg, Denis Quinn £680/260kg, £670/240kg, £665/250kg, £665/260kg and Aidan McDonlad £655/250kg

HEIFERS

John and Noel Tierney £1160/540kg, £110/460kg, McGurk Brothers 890/410kg,£860/410kg, Charles Quinn £870/460kg, E Donnelly £825/390kg, £770/330kg, Michael Lagan £750, Gerard Haughey £720/320kg, Michael Mimnagh £720/360kg, £715/330kg, £705/360kg, £700/300kg, £700/340kg, £700/330kg, £690/360kg, £630/280kg, Shane Lagan £700/290kg, Gerard Haughey £695/260kg, E Donnelly £650/260kg, £650/270kg and Patrick and Adrian Fox £620/350kg.