Bullocks sell to £1120 at Draperstown

An impressive sale on Friday at Draperstown with bullocks selling to £1120/580kg, Heifers £1200/590kg, Weanlings up to £900 and Fat Cows £1464/800kg

BULLOCKS: S Kelly £1220/580kg, £1200/610kg, £1190/600kg, James Hamill £1200/650kg, £1180/600kg, £1160/550kg, Sean McAleer £1150/590kg, Robert Donaghy £1145/690kg, £1140/630kg, James Chivers £1100/490kg, £1100/500kg, Sean McAleer £1100/560kg, Gerard Mooney £1100/610kg, James Chivers £1095/520kg, £1050/480kg, £1040/500kg, £1030/490kg, £1030/510kg, £1025/520kg, £1025/500kg, £1010/440kg, James Hamill £1070/560kg, Sean McAleer £1045/530kg, Daniel O’Neill £880/360kg, £880/360kg, £870/440kg, £870/440kg, £860/440kg, £860/420kg, £860/450kg, £845/390kg, £840/400kg, £820/390kg, £820/450kg, £785/410kg, £780/400kg, James Hamill £860/410kg, James Kelly £850/560kg.

HEIFERS: C Moore £1200/590kg, £1140/610kg, £1090/580kg, £1060/540kg, £1000/490kg, £955/490kg, £950/510kg, £950/460kg, £945/470kg, £940/480kg, £910/440kg, Gerard Mooney £1030/580kg, £905/550KG, Daniel ONeill £955/490kg, £900/470kg,£875/430kg, £860/430kg, £850/410kg, £840/450kg, £835/440kg, Sean McAleer £900/460kg, S Kelly £900/420kg, Robert Donaghy £900/460kg, A Scott £865/430kg, £840/380kg, £835/470kg, £800/460kg, J Kelly £795/490kg, Daniel O’Neill £795/430kg, £785/410kg, Robert Rutledge £745/400kg, £740/430kg, £730/410kg.

WEANLINGS MALE: David Nesbitt £900/400kg, £855/410kg, Robert Fields £900/450kg, £890/450kg, £875/450kg, £830/430kg, £800/430kg, Francis Daly £845/420kg, £840/380kg, £760/340kg, £745/390kg, £730/330kg, £680/390kg, D Nesbitt £680/350kg.

FAT COWS: Joan & Ross Baird £1464/800kg, £1171.80/630kg, James Porter £1170/650kg, John Canavan £1137.60/720kg, David Hepburn £1124.20/730kg, George McMillin £1107.20/640kg, £1062.60/770kg, £1007.40/690kg, E Wiley £1079.20/760kg, RObert Donaghey £1026/760kg, John Canavan £1014.70/730kg, £995.40/790kg, Eliz McCullagh £1005/670kg, John Lowe £973.40/620kg, James Porter £910.60/580kg, Ivan Henderson £850.60/630kg.

Auctioneer: Richard Beattie