Bullocks sell to £1180 for 560kg at Pomeroy Mart

A large show of cattle on Thursday driven by a strong trade.

Prices as follows:

BULLOCKS

James McCallan £1180/560kg, £1120/530kg, £1100/510kg, £1100/520kg, John Lennon £1050/500kg, B Quinn £1030/500kg, Michael Lagan £940/470kg, £930/480kg, Kieran Donnelly £920/480kg, R Boyd £910/390kg, D Jefferson £890/360kg, Peter and Paul Tally £890/420kg, £880/440kg, Michael Lagan £880/440kg, £850/420kg, Kieran Donnelly £870/490kg, D Jefferson £840/340kg, James Anderson £830/390kg, Edel McCallan £830/350kg, Glenn Burnside £820/430kg, Kieran Donnelly £820/440kg, D Jefferson £810/340kg, Peter and Paul Tally £805/400kg, Edward Ferry £800/390kg, £800/410kg, B Quinn £800/270kg, James Anderson £780/380kg, £745/370kg, Vincent Rafferty £755/310kg, £730/350kg, James Conroy £740/300kg, £700/380kg, £695/310kg, Michael Meenagh £700/260kg, £680/240kg and Peter Monaghan £680/300kg.

HEIFERS

Brian Watt £1030/540kg, £1010/540kg, Conrad McAleer £990/510kg, McGurk Agri £855/380kg, Peter McCallan £825/380kg, £790/340kg, £770/370kg, £755/340kg, £750/340kg, £740/320kg, £710/390kg, Sinead McCallan £690/310kg, Patrick McCallan £680/310kg, £655/070kg, £635/320kgm, £630/260kg, Michael Lagan £680/370kg, Peter Monaghan £675/320kg,Declan Lagan £660/240kg, Vincent Rafferty £620/250kg, Patrick McCallan £620/260kg, Michael Meenagh £600/230kg and Peter Monaghan £525/230kg, £515/270kg.