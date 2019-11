Bullocks sell to £1220 for 630kg at Pomeroy Mart

A packed yard of cattle on Thursday sold to another flying trade.

Bullocks sold to £1220/630kg and heifers sold to £1115/550kg.

BULLOCKS

Raymond Law £1220/630kg, £1150/540kg, McGurk £1100/460kg, Michael McCullagh £1025/540kg, Finbar Monaghan £990/460kg, John Rafferty £985/550kg, Martin Clarke £975/440kg, £970/460kg, £960/420kg, Finbar Monaghan £955/440kg, G McDonald £940/440kg, £935/490kg, £890/470kg, £850/420kg, Kevin Monaghan £940/440kg, Raymond Law £940/500kg, Joe McQuaid £915/460kg, Mary McElvogue £910/460kg, Finbar Monaghan £895/430kg, Stephen Cuddy £860/440kg, £830/440kg, Joe McQuaid £840/440kg, £785/480kg, £800/410kg, Aidan Hughes £830/330kg, Bernard and Brian Heagney £830/360kg, J Holland £820/420kg, £815/450kg, G McDonald £790/440kg, Dominic Hamill £780/330kg, £750/330kg, £745/370kg, £725/310kg, Patrick Mallon £775/320kg, £740/360kg, £720/350kg, £710/290kg, Mary McElvogue £770/360kg, Bernard Heagney £735/320kg, Vincent Rafferty £735/330kg and Eugene Quinn £720/290kg.

HEIFERS

Eoin Loughran £1115/550kg, £1080/520kg, £1060/500kg, £1040/490kg, John Rafferty £990/502kg, Jonathan Cooke £985/510kg, Finbar Monaghan £960/440kg, Mary McElvogue £885/460kg, Kevin Monaghan £880/430kg, Martin Clarke £880/440kg, £870/400kg, £860/430kg, Finbar Monaghan £870/440kg, Jonathan Cooke £860/420kg, Jonathan Cooke £810/400kg, £810/410kg, Mary McElvogue £805/390kg, £780/390kg, J Holland £800/420kg, Michael McCullagh £790/390kg, K McCartan £720/340kg, £710/360kg, Patrick Mallon £710/300kg, D and I Murphy £700/300kg, Michael Meenagh £645/280kg, £640/270kg, £630/290kg and Eugene Quinn £620/250kg.