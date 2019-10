Bullocks sell to £1255 at Newtownstewart Mart

Another good supply of cattle on offer sold steadily with bullocks peaking at £1255 and £640 over £1 per kg while heifers peaked at £1260 and £590 over £1 per kg.

Fat cows: K Kelly, Gortin 730kgs, £142, 850kgs, £132, 650kgs, £136. W D Millar, Glenock 775kgs, £139; H Catterson, Castlederg 810kgs, £124, 680kgs, £121.

Bullock and bull prices: D C Millar, Douglas Bridge 615kgs, £1255, 635kgs, £1230, 605kgs, £1185, 645kgs, £1155, 565kgs, £1090, 685kgs, £1135. R W Devine, Corrody 645kgs, £1240, 565kgs, £1105, 570kgs, £1075, 610kgs, £1000, 580kgs, £985 and £975. J J Gallagher, Omagh 575kgs, £1145 and £1045, 515kgs, £940, 530kgs, £1100 and £1025, 550kgs, £1035, 580kgs, £1025, 515kgs, £985. M Coyle, Strabane 605kgs, £1135. A Armstrong, Dromore 625kgs, £1080. K Kerlin, Claudy 485kgs, £1005, 455kgs, £975, 430kgs £870. S Crossan, Claudy 625kgs, £990, 455kgs, £890, 415kgs, £820, 495kgs, £840. J J Morris, Glenhull 440kgs, £860, 475kgs, £940, 460kgs, £865, 385kg,s £740. Toneywall Farms, Enniskillen 465kgs, £945. P Devine, Strawhill 470kgs, £860.

Heifer prices: M Sheerin, Donemana 670kgs, £1260. R Scott, Newtownstewart 640kgs, £1210, 600kgs, £1165, 635kgs, £1160; P Devine, Strawhill 620kgs, £1190, 570kgs, £970; R Buchanan, Donemana 620kgs, £1175; T Robb, Castlederg 600kgs, £1095, 535kgs, £1020, 560kgs, £980, 590kgs, £960. K Kerlin, Claudy 510kgs, £1010; M Coyle, Strabane 545kgs, £965, 590kgs, £975. M McCrabbe, Sion Mills 565kgs, £950. R W Devine, Corrody 530kgs, £930, 465kgs, £840.

Suckled calf sale: A packed gallery of buyers and spectators saw a good entry of quality calves selling to a superb trade with bullocks and bulls selling up to £930 (£475 over £1 and £284 per 100kgs) while heifers sold to £805 (£455 over £1 and £257 per 100kgs).

Bullock and bull prices: Ross Hamilton, Castlederg 530kgs, £900; E Moss, Castlederg 385kgs, £820, 350kgs, £760 and £700, 300kgs, £715 and £660; Dermot McCloskey, Claudy 320kgs, £795 (£248 per 100kgs), 315kgs, £775 (£246 per 100kgs), 245kgs, £695 (284 per 100kgs), 300kgs, £630, 215kgs, £520 (£242 per 100kgs), a local farmer 365kgs, £765, 340kgs, £750; M Ward, Gortin 305kgs, £755 (£248 per 100kgs), 350kgs, £740, 300kgs, £715, 260kgs, £600; G McFarland, Newtownstewart 390kgs, £750, 320kgs, £695; R Baxter, Drumquin 475kgs, £930, 425kg, £900 and D S Allison, Killymore 300kgs, £720, 325kgs, £720, 295kgs, £720 (£244 per 100kgs), 400kgs, £720.

Heifer prices: G McFarland, Newtownstewart 380kgs, £805, 360kgs, £705, Dermot McCloskey, Claudy 320kgs, £755 (£236 per 100kgs) 290kgs, £745 (£257 per 100kgs) 270kgs, £630 (£233 per 100kgs), S P Connolly, Victoria Bridge 365kgs, £735, 345kgs, £700 and Jas Quinn, Donemana 260kgs, £615.