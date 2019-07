Bullocks selling to £1,350 at Lisahally Mart

An excellent entry of stock with bullocks selling to £1,350 and heifers selling to £1,055.

BULLOCKS

Philip McShane £1,350/810kg, £1,325/750kg, £1,300/780kg, Claire McCartney £1,170/640kg, £1,015/550kg, £1,000/560kg, £950/560kg, £900/500kg, £890/470kg, Herbert Dixon £990/530kg, £910/520kg, £855/490kg, £840/510kg, John Dodds £970/680kg, £835/620kg, £795/580kg, £780/580kg,Kelly Farms £900/460kg, £900/460kg, £890/440kg, Staurt Hyndman £800/530kg Stuart Hyndman £820/530kg, John and S Middleton £800/420kg and Norman McFarland £710/420kg, £700/390kg, £690/410kg, £520/320kg, £430/280kg.

HEIFERS

Margaret Gordon £1,055/580kg, £1,000/580kg, £980/500kg, £960/530kg, £935/520kg, Patrick McShane £1030/530kg, £920/560kg, £920/570kg, Claire McCartney £1,000/570kg, £920/570kg, £900/480kg, £855/450kg, James Mitchell £850/450kg, Herbert Dixon £850/500kg, Patrick McShane £850/500kg, Margaret Gordon £845/480kg, Clare McCartney £845/500kg, £85/470kg, £835/480kg, Norman McFarland £815/400kg, Patrick McShane £815/470kg, Norman McFarland £805/400kg, Charlie McShane £800/400kg and James Mitchell £770/450kg.

Fat lambs sell to £84 and fat ewes £91 on Tuesday.

An excellent entry of stock.

FAT LAMBS

C Feeney £84/23kg, M Mullan £83.50/28kg, A and B Douglas £83.50/25kg, Patrick Sharkey £82.50/24kg, M Mullan £82.50/24kg, Noel Bond £82.50/23kg, Douglas Scott £82.50/25kg, S J Crig £82/24kg, Charles Canning £82/24kg, Barry Lyons £82/24kg, Stuart Caskie £82/24kg, A Devlin £82/23kg, Roland Wilson £82/23kg, Lee McElhinney £81.50/24kg, Edward Quigley £81.50/24kg, Richard Deeney £81.50/23kg, A McLaughlin £81.50/22kg, James McClelland £81.50/23kg, Kieran Hasson £81/22kg, Douglas McClelland £81/23kg, Norman Thompson £81/24kg, M Mullan £81/21kg, Douglas Scott £81/24kg, Patrick McNicholl £80.50/22kg, Howard Fulton £80/23kg, Amanda Scott £80/22kg, John Dodds £78.50/21kg and John and Ryan Young £78/21kg.

FAT EWES

A and B Douglas £91, Patrick McNicholl £90, M Mullan £90, Edward Quigley £87, A Devlin £87, Douglas McClelland £85, John Murray £80, Amanda Scott £80, Norman Thompson £78 and A and B Douglas £76.