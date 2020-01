Bullocks selling to £1000/410kg and heifers to £1160/550kg at Pomeroy Mart

A large entry of cattle on Thursday with bullocks selling to £1000/410kg and heifers selling to £1160/550kg.

BULLOCKS

Mark McCrory £1000/410kg, Alwyn Gillis £965/460kg, B Quinn £950/420kg, Mark McCrory £910/390kg, £900/410kg, £880/380kg, £860/400kg, Michael Mimnagh £880/380kg, Joseph McNamee £865/410kg, £850/350kg, £840/360kg, Alwyn Gillis £840/440kg, Joe Canavan £840/3370KG, £840/330kg, Smauel Allen £820/310kg, Joseph McNamee £820/350kg, £790/340kg, James Bradley £800/400kg, Michael Mimnagh £790/390kg, £790/390kg, £770/390kg, £755/360kg, Kieran Harvey £790/29kg, Mark McCrory £75/340kg, £770/350kg, Joe Canavan £770/330kg, Peter Donnelly £770/340kg, Philip Harpur £765/360kg and James Bradley £765/360kg.

HEIFERS

James Kelly £1160/550kg, £1045/510kg, Roger Gormley £1020/450kg, Michael Loughran £1020/510kg, £1000/540kg, £1000/500kg, £990/510kg, Rodger Gormley £990/430kg, £965/420kg, £895/440kg, £840/420kg, Brian Clarke £990/500kg, £900/450kg, £850/430kg, Alan Coyle £950/450kg, Alwyn Gillis £940/440kg, Jerome Gormley £855/430kg, Eamon and Brigid £850/440kg, Francis and Patrick Keenan £830/310kg, Marcus Mullin £805/540kg, Eugene and Conor Baxter £800/360kg, Alwyn Gillis £800/430kg, Frank Corr £800/340kg, Gerard Haughey £795/340kg, £780/380kg, Oliver Heagney £790/410kg and Frank Corr £785/350kg, £770/360kg, £770/340kg.