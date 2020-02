Bullocks selling to £1285 for 695kgs at Newtownstewart Mart

A slightly smaller entry of cattle on offer sold to a firm trade.

Bullock prices: William O'Brien Eglinton 695kgs £1285, R Buchanan Donemana 600kgs £1225, 655kgs £1170; R J Thompson Castlederg 555kgs £1100, 465kgs £975; Mark Marlow Omagh 555kgs £1005, 535kgs £1000; S Robinson Reaghan 515kgs £990, 530kgs £990, 515kgs £885, 440kgs £880; D Gallen Castlederg 535kgs £985, 370kgs £850, 335kgs £840; T Robb Castlederg 555kgs £980, 485kgs £950, 515kgs £900, 500kgs £890. I McCrea Castlederg 355kgs £825. J Moore Claudy 340kgs £795; 365kgs £755.

Fat cows: S Robinson Reaghan 505kgs £165, 630kgs £127; A Maguire Newtownstewart 565kgs £146; J Gallen Castlederg 685kgs £121; R J Lecky Castlederg 835kgs £114; I McCrea Castlederg 585kgs £122 and R Buchanan Drumquin 610kgs £117.

Sheep sale: Fat hoggets - S Robinson 26.70kgs £102, W Barton 25kgs £100, K Thompson 20kgs £94; R K Oliver 21.3kgs £84.50 and G Nethery 20.7kgs £84.

Fat ewes: J W Barton £105 and £80; W Boggs £100, S Robinson £90, P McNamee £85, W Torrens £82, G McFarland £81, T P McNamee £80 and C Edwards £78.