Bullocks selling to £1365 at Newtownstewart Mart

A good entry of cattle on offer sold firmly with bullocks selling to £1365 and £675 over £1 while heifers sold to £1190 £645 over £1 and £248 per 100kgs.

Fat cows to £192 per 100kgs.

Bullock and bull prices: Peter Connolly, Fintona 690kgs, £1365, 695kgs, £1334, 720kgs, £1330, 675kgs, £1200, 655kgs, £1185. M Flanagan, New Buildings 625kgs, £1225, 640kgs, £1185, 590kgs, £1085. A Co Fermanagh farmer 630kgs, £1200; Raymond Buchanan, Donemana 670kgs, £1130, 595kgs, £1110, 525kgs, £1080, 585kgs, £1060, 570kgs, £1045. W Ballantine, Glenhull 595kgs, £1095, 525kgs, £1070, 575kgs, £1060, 535kgs, £1015, 480kgs, £915; R Devine, Corrody 555kgs, £1025; D McKinley, Grange; 580kgs, £1020 and £975, 605kgs, £950, 590kgs, £940; S A R Eaton 530kgs, £985, 520kgs, £880 and £850, 500kgs, £890; D Britton, Donemana 575kgs, £980, 480kgs, £925 and £885. A local farmer 520kgs, £975. M A McNamee, Newtownstewart 470kgs, £970, 400kgs, £880; J O'Donnell, Omagh 580kgs, £925, 520kgs, £900; T W Fyffe, Archill 475kgs, £920, 415kgs, £765 and D Sinclair, Strabane 460kgs, £890.

Heifer prices: D J Baxter, Crowhill 545kgs, £1190, 565kgs, £1140, 455kgs, £1130, 515kgs, £1095, 530kgs, £980, 490kgs, £935 and £880, 465kgs, £875, 480kgs, £860, 450kgs, £830; W A Houston, Donemana 620kgs, £1150, William McKean, Sion Mills 610kgs, £1130, 540kgs, £995, 495kgs, £985, 500kgs, £970; D Britton, Donemana 510kgs, £950, 460kgs, £900. J Marshall, Castlederg 475kgs, £915, T O'Neill, Strabane 480kgs, £915, 435kgs, £800, 480kgs, £800. R Allison, Killymore 440kgs, £895, 430kgs, £840, 415kgs, £800.

Fat cows: A Co Fermanagh farmer 600kgs, £192, 710kgs, £140, W J A Houston, Donemana 645kgs, £140, 690kgs, £129. P O'Brien, Glenhull 650kgs, £132, 685kgs, £127, 620kgs, £110, 590kgs, £113; S Devine, Donemana 670kgs, £126, 680kgs, £118, J J McAleer, Plumbridge 660kgs, £118 and P Bradley, Plumbridge 675kgs, £117.

Suckled calf/weanling sale: Bullock and bull prices – J S Robinson, Reaghan 455kgs, £940 and £850, 440kgs, £855, £850 and £815, 410kgs, £735; C Jack, Ardstraw 395kgs, £880. W Torrens, Castlederg 385kgs, £805, 470kgs, £765, Kyle Hamilton, Castlederg 315kgs, £680, 330kgs, £675. Ms Kathleen, O'Kane Park 285kgs, £670, 265kgs, £610, 275kgs, £570; J Marshall, Castlederg 270kgs, £650, 290kgs, £610 and £590, 195kgs, £530 and £500. S Allison, Killymore 340kgs, £640, 255kgs, £600 and Peter McCloskey, Feeny 245kgs, £590, 285kgs, £580.

Heifer prices: David Stewart, Castlederg 480kgs, £880, 425kgs, £790; C Jack, Ardstraw 310kgs, £730 (£236 per 100kgs), W Torrens, Castlederg 385kgs, £700 and £680. J Marshall, Castlederg 295kgs, £635, 255kgs, £520, 220kgs, £510, S Allion, Killymore 255kgs, £585.

General sheep prices: Ian Perry 25kgs, £76; Jonathan Scott 26kgs, £75; G McFarland 24.3kgs, £75; K Kelly 25.9kgs, £74; K McNamee 23.6kgs, £73.50; J Armstrong 27kgs, £73; W H Cather 24.1kgs, £73.50; D McIlwaine 24.2kgs £71.50; P McNamee 24.3kgs £70; A Donemana farmer 24.5kgs, £69.50; a Claudy farmer 24.8kgs, £69.50 Jas Daly 23.4kgs, £69' C O McAskie 23.8kgs, £69; R J Lecky 24.8kgs, £69; W T Stronge 23.4kgs, £69; A Condy 21.7kgs, £67.50 and D Hamilton 23.1kgs, £67.