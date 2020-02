Bullocks selling to 268ppk and heifers to 260ppk at Pomeroy Mart

A large entry on Thursday met with a rise in prices as bullocks selling to 268ppk and heifers to 260ppk.

BULLOCKS

James McCallan £1200/575kg, £1190/580kg, £1150/545kg, £1150/560kg, John McGuone £1020/460kg, Dominic Ryan £920/430kg, £900/430kg, £880/425kg, Dominic Hamill £900/400kg, £860/335kg, Joseph McNamee £860/410kg, £800/365kg, £790/335kg, Peter McGlone £850/435kg, Alan Roulston £840/345kg, £805/340kg, £800/305kg, £775/290kg, £770/345kg, John McGuone £800/385kg, £770/340kg, £755/340kg, £740/350kg, Joe Canavan £800/385kg, £770/385kg, £760/315kg, £755/335kg, Michael Haughey £790/340kg, £735/375kg, Dominic Hamill £780/355kg, Malachy Boyle £770/325kg, Rosemary Conway £770/355kg, £740/325kg, Paul and Katie Quinn £730/320kg, Joe Canavan £730/320kg, £710/350kg, Dermott McAleer £710/300kg, £710/335kg and John McGuone £710/265kg.

HEIFERS

Paul McAleer £1380, Geofrey McMaster £1090/545kg, £1055/510kg, £970/485kg, £920/475kg, £900/515kg, Dominic Ryan £1045/485kg, David Hutchinson £975/525kg, Caolan Daly £970/490kg, Gary McAleer £950/520kg, £890/520kg, £870/480kg, £845/500kg, Gary McAleer £950/540kg, William Moore £900/530kg, David Hutchinson £860/465kg, £845/455kg, £810/470kg, £790/420kg, £790/460kg, Caolan Daly £850/465kg, £815/405kg, £800/445kg, £790/385kg, Ronald Armstrong £840/510kg, £800/475kg, John McGuone £780/350kg, £740/360kg, Alan Roulston £780/325kg, Joseph McNamee £765/355kg, £720/315kg, Dominic Hamill £750/345kg, £700/350kg and Alan Roulston £700/315kg.