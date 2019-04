Calved heifer sells to £1760 at Kilrea

A good entry of 85 dairy stock on Tuesday, 23rd April at Kilrea met a super trade to a top of £1760 for a calved Heifer. More stock required weekly.

Local farmer, Calved MB Heifer to £1760; T McCracken, Limavady, Calved Heifers to £1700, £1640, £1600; M Patterson, Ballynahinch, Calved Heifers £1680, £1610.

Young stock production Sale from I & K Watson, Majestic Herd, realised a top price of £1900 for October 2018 born heifer calf by Seagull Bay MJ Applejax out of Majestic Erasur Annette VG86.

A super entry of 400 stock on Wednesday, 24h April at Kilrea, met a sharper trade with quality stores in demand! Steers to £1385, Heifers to £1280, Fat Cows £1220.

Fat Cows: ( flying trade ~ more required): A & S Hall, Macosquin, 590k Lim £970 (164), 550k Hol £715 (130), 670k £850 (127); S Carmichael, Dungiven, 620k Lim £975 (157); D Starrett, Kilrea, 570k Lim £860 (151), 590k BB £800 (136), 680k £900 (132); J McCracken, Randalstown, 680k Her £995 (146); R Cochrane, Bushmills, 480k Hol £675 (141); D Stirling, Stranocum, 670k MB £895 (134); J Knox & Sons, Aghadowey, 550k Hol £730 (133), 520k £685 (132); W McKay, Glarryford, 670k AA £890 (133), 480k Lim £630 (131); M Kelly, Ballycastle, 950k CH £1220 (128); S McLoughlin, Limavady, 610k Lim £770); W Warwick, Templepatrick, 600k DAQ £750 (125); J McQuitty, Clough, 620k Lim £765 (123); I Henderson, Desertmartin, 790k SHB £965 (122); T & N Patterson, Glarryford, 910k AA £1040 (114); T McCracken, Limavady, 750k Fr £850 (113).

Suckler stock: Quality lots required. Ballymoney Farmer, Lim Heifer with calf at foot to £1700.

Heifers: J Clements, Ballyronan, 450k Lim £1180 (262); J Doherty, Garvagh, 260k CH £645 (248), 230k £520 (226), 320k £705 (220); K Blair, Limavady, 360k CH £865 (240), 400k £810 (203); J Tohill, Kilrea, 350k Lim £840 (240), 360k £835 (232), 570k BB £1240 (218), 460k DAQ £930 (202); J Keatley, Magherafelt, 340k Lim £810 (238), 360k £850 (236), 330k £770 (233), 380k £855 (225), 340k £750 (221), 390k £850 (218), 390k £785 (201); J McErlean, Kilrea, 420k Lim £1000 (238), 430k £920 (214), 420k £890 (212); H Higgins, Garvagh, 320k Lim £755 (236); Kilrea Farmer, 320k Lim £755 (236), 380k CH £770 (203), 320k DAQ £650 (203), 300k Lim £600 (200);

M & A McKeegan, Glenarm, 230k Lim £540 (235), 350k £790 (226); A Clarke, Randalstown, 380k BB £875 (230); P Madden, Portglenone, 330k CH £760 (230), 390k £885 (227), 330k £715 (217), 330k £675 (205); T Bates & Son, Magherfelt, 320k CH £720 (225); D Campbell, Magherafelt, 420k Lim £945 (225), 370k £800 (216); A & D Glass, Ballycastle, 560k Lim £1250 (223), 550k CH £1205 (219), 470k Lim £990 (211), 530k £1100 (208), 510k £1020 (200); R Mullan, Macosquin, 260k Lim £580 (223); T Campbell, Killykergan, 350k Lim £775 (221); Ballymoney Farmer, 560k CH £1225 (219), 500k £1090 (218), 470k £1000 (213), 590k £1235 (209), 530k £1105 (209), 520k Sim £1080 (208), 520k Lim £1060 (204), 460k £940 (204); Magherafelt Farmer, 390k Sim £845 (217); C Kane, Ballycastle, 440k CH £945 (215), 530k £1135 (214), 540k £1155 (214), 480k £1000 (208); F McCaughan, Bushmills, 370k CH £785 (212), 380k Lim £805 (212), 350k CH £740 (211), 390k £810 (208); W Ritchie, Claudy, 330k Lim £690 (209); Toomebridge Farmer, 450k Lim £930 (207), 550k £1120 (204); R & J Watson, Rasharkin, 430k Lim £890 (207); R Buchanan, Dungiven, 520k CH £1060 204); J Pinkerton, Bendooragh, 460k AA £940 (204); R Baxter, Portglenone, 410k Lim £825 (201).

Steers: J Duffy, Draperstown, 380k Lim £1020 (268), 320k £820 (256), 310k £745 (240), 440k £980 (223), 370k £770 (208); Kilrea farmer, 295k DAQ £780 (264), 295k CH £780 (264), 320k DAQ £780 (244); T Bates & Son, Magherafelt, 340k CH £860 (253); J Kelly, Maghera, 260k Lim £680 (262), 270k £600 (222); N Royle, Kilrea, 390k CH £975 (250), 360k £890 (247), 320k £785 (245), 340k £830 (244), 350k £850 (243), 410k £950 (232), 440k £960 (218), 440k £925 (210); F McCaughan, Bushmills, 360k CH £880 (244), 350k Lim £800 (229), 370k £840 (227), 380k £850 (224), 340k CH £740 (218), 330k £690 (209); S Carmichael, Dungiven, 340k CH £825 (243), 400k Lim £900 (225), 340k SAL £745 (219), 340k Lim £745 (219), 420k CH £910 (217), 310k SHB £650 (210), 360k SAL £730 (203), 370k SHB £750 (203); B Mullan, Garvagh, 340k Lim £825 (243), 370k £810 (219), 380k £800 (211), 390k £780 (200); AC Carmichael, Dungiven, 390k CH £940 (241); K Blair, Limavady, 400k CH £940 (235), 400k Sim £925 (231), 400k CH £920 (230), 340k Sim £775 (228), 360k CH £815 (226), 400k £870 (218), 380k Sim £820 (216), 390k £830 (213), 430k £895 (208), 410k £850 (207); Magherafelt Farmer, 430k Lim £1010 (235); M & A McKeegan, Glenarm, 330k Lim £775 (235), 350k £810 (231), 340k £745 (219), 370k £775 (210), 360k £725 (201); W Doherty, Bellarena, 310k Lim £715 (231), 280k £615 (220), 340k £680 (200); J Tohill, Kilrea, 490k Lim £1125 (230), 480k £1100 (229), 490k Her £1040 (212); G Boyce, Garvagh, 440k Lim £985 (224), 490k £1060 (216), 530k £1120 (211), 520k £1045 (201); W Warwick, Templepatrick, 310k Lim £685 (221); R Barclay, Dunloy, 290k Sim £630 (217), 460k Lim £995 (216), 310k AA £655 (211), 440k Lim £930 (211), 380k £790 (208), 550k £1125 (205); A Clarke, Randalstown, 370k AA £795 (215), 400k Lim £805 (201); A Stewart, Portglenone, 420k AA £900 (214), 450k £940 (209); C Bolton, Swatragh, 600k AA £1270 (212), 650k AA £1320 (203), 660k £1320 (200); E Garvin, Garvagh, 440k Lim £905 (206), 490k £1000 (204); J Campbell, Upperlands, 630k Lim £1275 (202), 590k £1180 (200); J Clements, Ballyronan, 450k CH £910 (202); S Boyle, Dunloy, 500k Par £1000 (200); S Lowry, Portglenone, 550k Lim £1100 (200).

Friesian and AA steers a flying trade with more required for strong demand.