Calves sell to £900 at Draperstown

There was another flying trade on Tuesday at Draperstown as calves sold to £900.

MALE CALVES: R & D O’Kane £900/430kg, £900/380kg, £800/370kg, £800/380kg, G Lennox £800/460kg, £790/420kg, £680/300kg, £665/290kg, £600/340kg /360kg0kg, Michael McCrory £725/360kg, £720/350kg, £700/310kg, £690/280kg, R & D O’Kane £800/380kg, Brian O’Neill £725/320kg, £670/270kg, Frank McVey £720/300KG, £720/300KG, £695/270KG, Sean Daly £710/350kg, Seamus O’Hagan £700/290kg, £640/330kg, Frank McVey £670/300kg, £590/220kg, Andrew Johnston £640/330kg, £640/370kg, Brendan McPeake £570kg, £570/260kg, £565/280kg

FEMALE CALVES: Sean Daly £700/310kg, Coyle Bros £700/370kg, £640/370kg, James Wilson £660/280kg, £630/310kg, £610/280kg, £610/340kg, £600/310kg, £590/300kg, £580/290kg, £570/280kg, £550/250kg, £530/280kg, Coyle Bros £540/230kg, £540/240kg, £540/310kg, Brendan McPeake £500/260kg, Andrew Johnston £490/280kg, £430/200kg, Andrew Johnston £480/300kg, £465/230kg

There was a flying trade on Friday. Bullocks sold to 220ppk, Heifers £204ppk on Friday.

Prices as follows:

BULLOCKS: Gerald Tomb £1335/760kg, £1200/40kg, £1200/670kg,Glenn Cuddy £1330/700kg, £1264/680kg, Thomas Rosborough £1275/670kg, £1160/700kg, Gary Arthur £1190/750kg, £1160/620kg, Patrick Devlin £1180/680kg, James McLaughlin £1150/650kg, £1140/580kg, Seamus McAtamney £1145/530kg, £1140/540kg, £1125/550kg, Martin Devlin £1140/640kg, Gary Arthur £1135/650kg, Patrick Devlin £1120/610kg, £1090/590KG, Wilbert McLenaghan £1100/600kg, Francis Hughes £1080/540kg, Gar Arthur £1080/590kg, £1080/580kg, Gerald Tomb £1075/690kg, Hugh McGuigan £1055/630kg, Gary Mullan £1045/640kg, £1000/520kg, £955/460kg, Francis Hughes £1005/510kg, £1000/540kg, £990/580kg, £970/460kg, Wilbert McLenaghan £1000/470kg, £990/450kg.

HEIFERS: William O’Brien £1155/580kg, £1150/580kg, £990/520kg, Francis McNally £1060/520kg, £965/480kg, £965/500kg, £960/510kg, £950/470kg, £940/470kg, £935/470kg, Patrick Lagan £990/510kg, £950/490kg, P Mullan £985/500kg, £980/520kg, £940/510kg, £935/560kg, £915/550kg, £895/530kg, £865/440kg, Wilbert McLenaghan £940/520kg, £870/510kg, William O’Brien £900/480kg, Hugh McGuigan £890/510kg, £800/440kg, £800/470kg, Francis McNally £890/470kg.

WEANLING MALE: Bernard McKenna £1090/580kg, £1040/510kg, £825/340kg, Seamus Loughran £820/400kg, £795/390kg, £750/350kg, M Mitchell £750/420kg,£700/440kg, Barry McKenna £570/340kg, Kevin McHenry £500/260kg.

WEANLINGS FEMALE: M Mitchell £670/350kg, Seamus Loughran £635/330kg, N Donaghy £500/280kg, Kevin McHenry £440/210kg,£400/190kg N Donaghy £400/230kg,

FAT COWS: P McKnight £1322.50/1150kg, Seamus Quigg £1280/640kg, J Canavan £1265.40/1110kg, Eoman McCloskey £1224/680kg, Seamus Quigg £1139.20/640kg, S Gormley £1139.80/820kg, Thomas Rosborough £1122/850kg, Bernard McKenna £1087.70/730kg, Kevin Connolly £1083.60/860kg, William McGurk £1065.60/740kg, PA McGuigan £1062.50/850kg, Eric Connor £1045.20/670kg, D Irwin £1036/740kg, Conor McCullagh £994/710kg, Kieran McCullagh £962.80/580kg, Ryan McCullagh £945/00kg, Annie McHugh 940.10/790kg, Seamus Mullan £930.10/710kg, Glenn Cuddy £905.20/730kg, O McKenna £903/700kg.