Cows with calves sell to £1,400 at Newtownstewart Mart

Another good supply of cattle on offer sold to a complete clearance.

Cows with calves: D Carlin, Castlederg £1,400, £1,290, £1,190 and £1,100.

Bullock and bull prices: Small bullocks selling up to £291 per 100kgs; J A Morris, Altdoghal 730kgs, £1,150; L Connolly, Castlederg 440kgs, £1,055, 450kgs, £990, 400kgs, £945. C Smyth, Donemana 480kgs, £1,000, 470kgs, £935. E Kerrigan, Castlederg 490kgs, £900, 460kgs, £825; D Wallace, Donemana 480kgs, £895, 430kgs, £855, 390kgs, £800; W J McHugh, Castlederg 280kgs, £815 (£291 per 100kgs), 370kgs £790; B McKenna, Legnabraid 390kgs, £795, 300kgs, £790 and £770, 330kgs, £775, 360kgs, £750, 250kgs, £650, 260kgs, £625, 300kgs, £625. B Morris, Ederney 220kgs, £585.

Heifer prices: Liam Kelly, Strabane 600kgs, £1,115, 580kgs, £1,105, 560kgs, £1,055; M Lynch, Omagh 450kgs, £1,010, 350kgs, £810, 400kgs, £800; S Boyd, Strabane 540kgs, £980, 490kgs, £895 and £885; T Fyffe, Archill 440kgs, £885, 420kgs, £865, 380kgs, £765; C Dooher, Strabane 340kgs, £795, 280kgs, £735, 360kgs, £630 280kgs, £630. Ian McSparron, Claudy 370kgs, £790 and £760, 410kgs, £785; W J McHugh, Castlederg 400kgs, £795, 340kgs, £655; D Wallace, Donemana 390kgs, £700; L Connolly, Castlederg 370kgs, £640, 340kgs, £580 and B Morris, Ederney 260kgs, £585, 240kgs, £570, 220kgs, £450, 190kgs, £365.

Lamb prices: S Allen 24kgs, £94; R Robb 25kgs, £94; T Robb 22.9kgs, £93.50; L McFarland 23kgs, £91.20; C Muldoon 22.8kgs, £90; a Castlederg farmer 22.1kgs, £88 and A Patrick 22kgs, £90.50.