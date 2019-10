Draperstown (Richard Beattie) Mart: Bullocks sell to £1470 for 850kg

A welcome rise in prices this week as cattle sold to a great demand.

Last Friday (October 4) bullocks sold to 222ppk and heifers sold to 212ppk.

Prices as follows:

BULLOCKS

James Ryan £1470/850kg, £1440/820kg, Felix McElhone £1360/730kg, John Lavery £1340/710kg, £1315/750kg, £1300/780kg, James Ryan £1290/830kg, Felix McElhone £1250/720kg, Galway £1215/660kg, Ronald Cahoon £1200/740kg, Derek McKinney £1195/680kg, John Lavery £1185/690kg, Joseph Hardy £1170/610kg, £1165/590kg, £1160/600kg, Derek McKinney £1160/6650kg, George McCormick £1155/630kg, John Rodgers £1150/670kg, P and M O'Neill £1145/590kg, Thomas Jeffers £1140/630kg, P and M O'Neill £1140/610kg, Brian Harkness £1140/740kg, John Rodgers £1140/690kg, Seamus McAtamney £1130/550kg, £1125/550kg, £1115/580kg, Joseph Hardy £1125/560kg, Gerard Corr £1120/700kg, George McCormick £1110/630kg, W Galway £1110/580kg, Ray Wilson £1100/600kg, Kennedy Watters £1100/540kg, Alan and W Hutchinson £1100/570kg, Thomas Jeffers £1100/660kg, Ann Walls £1100/600kg, W Galway £1090/570kg, Derek McKinney £1090/670kg, Thomas Jeffers £1085/650kg, Kieran Quigg £1085/580kg, R and G Moore £1080/540kg, Cochrane Boyle £1080/560kg, Joseph Hardy £1075/640kg, Richard Moore £1075/540kg, P J and M O'Neill £1070/570kg and Seamus McAtamney £1065/580kg.

HEIFERS

Martin Brogan £1285/720kg, Ivan Bruce £1240/640kg, £1180/650kg, £1140/600kg, £1100/610kg, P A McGuigan £1150/590kg, A McCann £1140/680kg, J and M Robinson £1120/560kg, Martin Brogan £1095/580kg, £1085/580kg, Daniel McNally £1080/510kg, Thomas Jeffers £1075/610kg, Barry McKenna £1065/550kg, Noel Lagan £1065/560kg, Daniel McNally £1050/530kg, £1010/550kg, J and M Robinson £1050/560kg, £1010/540kg, Martin Brogan £1035/540kg, £1000/570kg, Daniel McNally £1000/510kg, £1000/490kg and Thomas Jeffers £1000/600kg.

FAT COWS

W Donaghy £1245.60/720kg, David Hempton £1234.20/660kg, D and L Mullan £1221.20/710kg, Hugh Lennox £1216.80/720kg, Barry McKenna £1176/800kg, Keith McAdoo £1169.60/680kg, James Canning £1168/800kg, Elizabeth Biggar £1092.10/670kg, E Donaghy £1069.50/690kg, Keith McAdoo £1060.80/680kg, William Hutchinson £1039.50/630kg, James Canning £1021.20/740kg, Shane Burke £1013.20/680kg, Francis McErlean £1010.80/760kg, S Moore £963.60/660kg, Neil Hutchinson £954.80/620kg, R Boyd £951.60/610kg, Gerard Mulvenna £924/770kg, R Boyd £903.50/650kg and Hugh Lennox £900/720kg.

Draperstown suckler calf sale

A massive entry of calves remaining with a very strong trade.

Calves selling to up to £1250/400kg.

MALE CALVES

Hugh O'Hagan £1250/400kg, James McDowell £1090/460kg, £985/430kg, J Boyle £995/380kg, Stephen McGurk £900/380kg, Nigel Jordan £900/360kg, Robert Miller £890/470kg, Hugh O'Hagan £855/390kg, James McDowell £840/460kg, £825/420kg, £820/390kg, Hannah Hall £830/330kg, £820/280kg, Ivan Hall £830/400kg, £825/390kg, £820/340kg, £820/310kg, J Boyle £825/370kg, Brian O'Neill £810/440kg, £805/390kg, Patrick McGarvey £810/400kg, Ivan Hal £800/360kg, Christopher McBride £800/450kg, H Hall £800/370kg, Kevin McCullagh £800/430kg, G Bradley £800/390kg, Henry Reilly £800/460kg, N Bradley £800/400kg, G Bradley £790/350kg and Patrick McGarvey £790/340kg.

FEMALE CALVES

J Boyle £985/330kg, £880/390kg, £865/450kg, £780/340kg, £770/380kg, Hugh O'Hagan £800/360kg, £780/360kg, £740/300kg, £700/310kg, James Kelly £780/380kg, Patrick McGuigan £750/300kg, £700/270kg, James Kelly £745/410kg, Alice Sterling £725/360kg, Pat McKenna £725/400kg, James McDowell £7715/290kg, £700/330kg, Brian O'Neill £710/370kg, J O'Boyle £690/330kg, Elizabeth Biggar £690/330kg, Brian O'Neill £690/350kg, B Bradley £690/320kg, Patrick McGarvey £680/290kg, £650/290kg, Nigel Jordan £675/290kg, James McDowell £670/290kg and S Conway £660/280kg.