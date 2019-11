Draperstown (Richard Beattie) Mart: Bullocks selling to 218.40ppk

A strong trade throughout on Friday.

Bullocks selling to 218.40ppk, heifers 220ppk and fat cows 204ppk.

More prices to follow:

BULLOCKS

Brendan McCloskey £1380/710kg, £1370/710kg, £1300/710kg, £1300/710kg, £1280/680kg, £12335/690kg, Elizabeth Kennedy £1245/570kg, M and J Gregg £1220/680kg, £1200/660kg, £1180/680kg, Elizabeth Kennedy £1220/600kg, John McKenna £1210/600kg, £1140/560kg, £1135/550kg, £1105/540kg, P J and M O’Neill £1205/610kg, £1195/690kg, £1100/570kg, £1100/560kg, £1075/550kg, Elizabeth Kennedy £1200/570kg, £1140/560kg, £1105/550kg, Philip Murphy £1100/540kg, Francis Devlin £1095/580kg, £1085/580kg, £1055/570kg, £1040/550kg, Shaun Kieran £1055/500kg, £1045/510kg, Shaun Kieran £1050/530kg, P J and M O’Neill £1035/530kg, Philip Murphy £1020/500kg, £1010/490kg, Gerald Tomb £1010/580kg, Elizabeth Kennedy £1010/540kg, John McKenna £1005/510kg and Philip Murphy £990/470kg.

HEIFERS

Joseph McKenna £1300/680kg, Elizabeth Kennedy £1285/650kg, £1155/580kg, £1145/580kg, Michael McGlade £1190/600kg, John Devlin £1145/540kg, £1140/520kg, Michael McGlade £1120/560kg, James Porter £1110/600kg, £1075/610kg, £970/550kg, Stewart Beattie £1090/670kg, John Devlin £1065/520kg, £1040/510kg, £900/470kg, £880/470kg, £850/470kg, Francis Cushenan £1000/540kg, Andrew Clarke £940/470kg, Michael McGlade £870/420kg, James Porter £865/580kg and Martin McElhinney £825/450kg.

WEANLINGS MALE

Ian McAleese £860/350kg, Stephen McGurk £830/420kg, £765/390kg, £740/370kg, E Steele £830/410kg, Peter McGurk £810/330kg, Eugene Kelly £765/350kg, £730/350kg, Valerie McCrea £725/390kg, £715/350kg, £715/350kg, £710/330kg, Ian McAleese £720/300kg, James Tanney £700/310kg, Peter McGurk £690/290kg, Eugene Kelly £690/340kg, Valerie McCrea £690/310kg, £690/340kg, Ian McAleese £685/280kg, Peter McGurk £660/250kg and Valerie McCrea £645/290kg, £645/320kg, £620/280kg.

WEANLINGS FEMALE

Eugene Kelly £670/290kg, Ian McAleese £665/250kg, James Kelly £660/300kg, James Tanney £625/260kg, £610/260kg, Eugene Kelly £600/310kg, Valerie McCrea £550/290kg and James Tanney £540/260kg.

FAT COWS

J and R Baird £1443.20/820kg, £1263.60/780kg, £1260/750kg, Andrew Orr £1441.80/890kg, John Lyle £1416.80/920kg, High Nugent £1301.30/770kg, R McGurk £1272/800kg, B and L Higgins £1253/700kg, £1171.20/640kg, E Loughran £1216.60/790kg, Richard Henderson £1216/640kg, Tony Kelly £1128.40/620kg, £1050/600kg, Rodger Henderson £1110/740kg, Hugh Nugent £1106/700kg, £1056.40/760kg, Osmond Bell £1054/620kg, William Mulholland £1042.50/750kg, Barry Devlin £1032/800kg, Brian Clarke £1014/780kg, Hugh Nugent £1008/700kg, B and L Higgins £978.20/670kg and James Rainey £976.80/660kg.