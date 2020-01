Draperstown (Richard Beattie) Mart: Cattle selling to a strengthening trade

Cattle sold to a strengthening trade with bullocks selling to 273ppk and heifers £265ppk on Friday (January 3).

Prices as follows

BULLOCKS

Bernard Lavery £1420/800kg, £1385/740kg, £1320/690kg, Louis and Michael O'Neill £1360/700kg, £1300/680kg, £1270/630kg, Ralph Pickering £1360/720kg, Hugh Lennox £1305/630kg, R J Smyth £1275/620kg, £1270/680kg, £1240/640kg, £1185/640kg, Gary Arthur £1255/610kg, £1175/630kg, Ivor Smyth £1235/590kg, £1200/610kg, £1180/590kg, £1145/560kg, Michael McCrosson £1170/640kg, Martin Glass £1160/600kg, £1145/610kg, £1125/590kg, Ralph Pickering £1130/540kg, £1130/550kg, R J Smyth £1120/610kg, Olive Henderson £1110/580kg, F A and S Conway £1110/550kg, Michael McCrosson £1100/600kg, £1030/580kg, £1010/560kg, Gary Arthur £1040/560kg, Dessie Rafferty £1140/590kg, Martin Glass £1020/570kg, £1000/590kg and Ralph Pickering £1010/500kg.

HEIFERS

Allan Speer £1290/630kg, £1255/600kg, £1240/590kg, Hugh Lennox £1235/600kg, £1225/650kg, £1215/580kg, £1200/590kg, £1195/590kg, £1160/580kg, £1160/600kg, £1160/560kg, £1130/580kg, £1120/530kg, £1095/590kg, £1080/500kg, £1030/540kg, S Murray £1250/590kg, £1205/570kg, £1190/560kg, Allan Speer £1170/570kg, £1150/560kg, £1145/540kg, £1100/560kg, £1060/520kg, £1055/540kg, £1010/520kg, S Mullan £1115/530kg, F A and S Conway £1085/510kg, £1060/500kg, £1005/510kg, £900/520kg, Martin Glass £1040/610kg, £1010/570kg, Anthony McCullagh £830/420kg and Stephen Boyd £805/380kg.

WEANLINGS MALE

Malachy Canavan £990/520kg, John Canavan £980/520kg, £930/530kg, Brendan Small £880/320kg, S Crozier £830/390kg, Eric Connor £770/370kg, £760/400kg, Anthony McCullagh £765/410kg, £700/330kg, £655/320kg, £640/290kg, £625/310kg, C and N Farms £755/370kg, £735/340kg, £715/330kg, £680/300kg, £625/270kg, Eric Connor £720/320kg, £700/310kg, £700/290kg, £680/320kg, P and A Millar £700/330kg, Eric Connor £670/310kg and John Connell £550/240kg.

WEANLINGS FEMALE

Dessie Rafferty £880/450kg, £865/470kg, S Crozier £845/380kg, Brendan Small £770/360kg, £770/320kg, £650/340kg, C and N Farms £695/320kg, D Rafferty £650/440kg and Anthony McCullagh £595/310kg.

FAT COWS

T and F Johnston £1316.70/770kg, Olive Henderson £1264.80/680kg, C Johnston £1259.60/670kg, William Kealey £1164.80/40kg, Keith McAdoo £1118.90/670kg, £1085.50/650kg, £1025.10/670kg, James Miller £1050.80/710kg, Alfie Shaw £1035.40/620kg, Orval Wilson £1033.60/680kg, £999/740kg, Michael Doyle £1014.30/690kg, Leaonard McGarvey £974.40/580kg, E McElhinney £892.80/720kg, Michael Doyle £869.50/470kg, Dennis Quinn £858.60/530kg, Mark Seffen £855.60/690kg, David Hutchinson £855.60/690kg, P and A Miller £855.50/590kg, £806.40/560kg, John Connell £837.40/530kg, Aidan McKinney £814.20/590kg, Ian McAleese £804/600kg and Michael Doyle £800.30/530kg.